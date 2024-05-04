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Трофейное "победобесие", путинское мясо, налоги от PornHub. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Мечты сдуваются...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках. Причина - остановка поставок в Европу

фотожаба

Новый уровень отношений

фотожаба

Добросовестные налогоплательщики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев о PornHub: С нелегальных доходов также нужно платить налоги

фотожаба

Ударим телемарафоном по медиахаосу!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если не будет телемарафона, то возникнет медиахаос, - советник Ермака Лещенко

фотожаба

Трофейное "победобесие"

фотожаба

Спасет только телевизор

фотожаба

Проявление любви

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие российского ракетного удара по Одессе погибли 4 человека и собака, еще 28 человек получили ранения, среди них экс-регионал Кивалов, - ОВА (обновлено)

фотожаба

Подвиг разведчика

фотожаба

Путинское мясо

фотожаба

Праздничное

фотожаба

Жизнь налаживается

Читайте на "Цензор.НЕТ": С митрополита УПЦ МП Павла снимут электронный браслет, - постановление суда

фотожаба

Последний парад

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Кивалов Сергей (391) Лещенко Сергей (697) политика (6966) путин владимир (31260) фотожаба (14383) Гетманцев Даниил (409) Павел Петр Лебедь (31)


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Топ комментарии
+22
О, самий топ на часі.

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04.05.2024 08:30
+20
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04.05.2024 08:37
+19
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04.05.2024 08:32
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04.05.2024 08:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9i88o_WF6l0#:~:text=Russell%20Simins%20%2D%20Comfortable%20place%20(ROSHEN%20theme)%20%2D%20YouTube Russell Simins
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04.05.2024 09:00 Ответить
Рошен, на відміну від 95 допога війську.
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04.05.2024 09:42 Ответить
Це коли ласував смачним,а тут хтось підказав,що це пасха від Порошенка.
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04.05.2024 10:47 Ответить
і до чого тут ця мавпа колумбі
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04.05.2024 19:19 Ответить
О, самий топ на часі.

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04.05.2024 08:30 Ответить
Самий топ - це відео с зє,де воно розповідає як на листи не напали,а "просто двигают границу!"
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04.05.2024 08:41 Ответить
Що за на листи? "Сечі немає терпіти борошна"???
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04.05.2024 10:24 Ответить
Редактор новий (на новому пристрої),і він замість "рашисти" надрукував "листи".
Ще слово рашисти не вивчив,молодий,недосвідчений ще.
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04.05.2024 10:42 Ответить
При всій вашій любові до зє,це дійсно не кримінал,але Є відношеня до України,як ДО повії(інше його висказуваня!) і відсмоктуваня В московитів (заберить мене...) яке не змінилося і досі.
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04.05.2024 14:17 Ответить
********** якраз ти! Українці бачили багато таких "ус" від зє!
Є і не прямі докази співпраці зє з ФСБ ще з 2000 років!
Як прикад,дотації з бюджету рифи, підприємствам зє,НЕ громадянина рифи, НЕ співпраюючому з службами рифи!
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04.05.2024 15:07 Ответить
Той, хто хоче чітко та доступно написати, буде слідкувати за правописом попри усілякі підказки.
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04.05.2024 11:58 Ответить
І як це зробити,коли редактор коректуе після крапки в речені?!! В вас є зайвий час? В мене нема,тим більшшо небагато його залишилось.
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04.05.2024 14:20 Ответить
Я краще видалю повідомлення з помилкою, чим зашкварюватись своєю безграмотністю і не паплюжити співучої.
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04.05.2024 22:24 Ответить
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04.05.2024 08:32 Ответить
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04.05.2024 08:37 Ответить
пролетарій!
все як діди....
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04.05.2024 08:52 Ответить
слово "пролетарій" набуває нове значення - це малеький дрончик і классний оператор!
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04.05.2024 08:59 Ответить
То "прилітарій"
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04.05.2024 09:39 Ответить
ну нехай буде гречка - аби кацапню вбивало...
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04.05.2024 09:48 Ответить
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04.05.2024 08:45 Ответить
****** діабетикі...
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04.05.2024 09:07 Ответить
Типо, за поцанов...
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04.05.2024 08:56 Ответить
Це хто? Ківалов?
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04.05.2024 09:42 Ответить
Так,з погонялом "підрахуй".
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04.05.2024 10:43 Ответить
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04.05.2024 09:06 Ответить
Бу-га-га-га-га-а-а... Тока по чесноку , по 8? нада брать, типо, еще и глазурь соскоблить для чая....ХЕХ...
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04.05.2024 09:16 Ответить
"зі скумбрії, на майські, можно зробити десятки смачних та корисних ..... пасок та шашликів!" )
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04.05.2024 09:41 Ответить
Це точно скумбрія по 8,а не по 8.50?
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04.05.2024 10:44 Ответить
все зробив як ви і наказували мамо і тато.
сумно без вас...
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04.05.2024 09:17 Ответить
кому - перед мамо
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04.05.2024 09:21 Ответить
класика совка по новому "по сравнению с 2013 годом, последним предвоенным годом, колличество унитазов на параше выросло в десятки тысяч раз" )
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04.05.2024 09:39 Ответить
мариную мнясо - все по завітам зеленоґо ідіота...
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04.05.2024 09:45 Ответить
побачите масовий відліт зеленх попугаїв?
це знак на нашу Перемогу!
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04.05.2024 17:15 Ответить
Російський військовий Раміль Шамсутдінов, який розстріляв 8 таваріщей по службі в 2019 році і відбував покарання, вирушив на війну проти України, де застрелив ще п'ятьох рашистів. Про це повідомив російський паблік.
Вбивство, яке намагаються приховати, сталося кілька днів тому. Російські ЗМІ пишуть, що Раміль вкотре посварився з приятелями, зарядив автомат і розстріляв командирів роти. Одному з солдатів вдалося зняти те, що відбувається на телефон. Відео він виклав у вільний доступ. За це йому загрожують розправою.
Рецидив російського військового https://t.me/karas_evgen/9126 прокоментував у Telegram військовий ЗСУ Євген Карась. Повідомлення про вбивство Шамсутдіновим "саслуживцев" він підписав: «Пане, а можна на біс?».
Довідка:
У жовтні 2019 року на Забайкаллі солдат-строковик Раміль Шамсутдінов під час зміни варти розстріляв своїх "саслуживцев" з автомата АК-74. Вісім військових загинули, ще двоє отримали поранення. Він пояснив, що відкрив вогонь через дідівщину на службі.
У січні 2021 року суд засудив Шамсутдінова до 24,5 років колонії суворого режиму, а частину, в якій він служив, було розформовано.
У грудні 2022 року ув'язнений попросився до ПВК «Вагнер» для участі у війні проти України. Втім, Шамсутдінову відмовили, заявивши, що «народу уже и так много». Водночас інших засиджених, які перебували у тій же колонії, у «Вагнер» тоді взяли.
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04.05.2024 10:57 Ответить
Побільше б таких шасмутдінових
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04.05.2024 16:27 Ответить
Вже один послідовник сьогодні себе проявив.
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
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05.05.2024 00:03 Ответить
Шамсутдинову надо было пробиваться к нам, украинцам. Я думаю парень заслужил денег и паспорт для проживания в Европе.
Спасибо за новость , Засыпаю с улыбкой на устах.
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04.05.2024 23:01 Ответить
Подививсь три серії фільму студії Навального "Предатели ...." Висновок один. Люди всього світу не стали ні розумніші, ні грамотними. Попри інтернету, безкоштовного доступу до навчальних програм. Це - ЖАХ ! Тисячі років кілька хитрих підступних "лідерів" водять за ніс мільярди людей на планеті. І їм постійно вірять, чи примушують себе вірити у "солодку" Брехню. Слово Надія має поширюватись на християнські бажання. І нічого більш. Сподівання в житті - це те, що ти можеш особисто зробити і не більш.
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04.05.2024 11:54 Ответить
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04.05.2024 15:02 Ответить
десь ми дали маху з розмаху, і я навіть знаю де...
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04.05.2024 17:29 Ответить
 
 