Трофейне "побєдобєсіє", путінське м’ясо, податки від PornHub. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Останній парад
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Ще слово рашисти не вивчив,молодий,недосвідчений ще.
Є і не прямі докази співпраці зє з ФСБ ще з 2000 років!
Як прикад,дотації з бюджету рифи, підприємствам зє,НЕ громадянина рифи, НЕ співпраюючому з службами рифи!
все як діди....
сумно без вас...
це знак на нашу Перемогу!
Вбивство, яке намагаються приховати, сталося кілька днів тому. Російські ЗМІ пишуть, що Раміль вкотре посварився з приятелями, зарядив автомат і розстріляв командирів роти. Одному з солдатів вдалося зняти те, що відбувається на телефон. Відео він виклав у вільний доступ. За це йому загрожують розправою.
Рецидив російського військового https://t.me/karas_evgen/9126 прокоментував у Telegram військовий ЗСУ Євген Карась. Повідомлення про вбивство Шамсутдіновим "саслуживцев" він підписав: «Пане, а можна на біс?».
Довідка:
У жовтні 2019 року на Забайкаллі солдат-строковик Раміль Шамсутдінов під час зміни варти розстріляв своїх "саслуживцев" з автомата АК-74. Вісім військових загинули, ще двоє отримали поранення. Він пояснив, що відкрив вогонь через дідівщину на службі.
У січні 2021 року суд засудив Шамсутдінова до 24,5 років колонії суворого режиму, а частину, в якій він служив, було розформовано.
У грудні 2022 року ув'язнений попросився до ПВК «Вагнер» для участі у війні проти України. Втім, Шамсутдінову відмовили, заявивши, що «народу уже и так много». Водночас інших засиджених, які перебували у тій же колонії, у «Вагнер» тоді взяли.
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
Спасибо за новость , Засыпаю с улыбкой на устах.