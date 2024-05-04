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Трофейне "побєдобєсіє", путінське м’ясо, податки від PornHub. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Мрії здуваються...

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фотожаба

Новий рівень відносин

фотожаба

Сумлінні платники податків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про PornHub: З нелегальних доходів також потрібно сплачувати податки

фотожаба

Вдаримо телемарафоном по медіахосу!

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Якщо не буде телемарафону, то виникне медіахаос, - радник Єрмака Лещенко

фотожаба

Трофейне "побєдобєсіє"

фотожаба

Врятує тільки телевізор

фотожаба

Прояв любові

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фотожаба

Подвиг розвідника

фотожаба

Путінське м'ясо

фотожаба

Святкове

фотожаба

Життя налагоджується

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фотожаба

Останній парад

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Ківалов Сергій (71) Лещенко Сергій (505) політика (4399) путін володимир (23811) фотожаба (13857) Гетманцев Данило (878) Павло Петро Лебідь (35)


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Топ коментарі
+22
О, самий топ на часі.

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04.05.2024 08:30
+20
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04.05.2024 08:37
+19
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04.05.2024 08:32
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04.05.2024 08:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9i88o_WF6l0#:~:text=Russell%20Simins%20%2D%20Comfortable%20place%20(ROSHEN%20theme)%20%2D%20YouTube Russell Simins
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04.05.2024 09:00 Відповісти
Рошен, на відміну від 95 допога війську.
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04.05.2024 09:42 Відповісти
Це коли ласував смачним,а тут хтось підказав,що це пасха від Порошенка.
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04.05.2024 10:47 Відповісти
і до чого тут ця мавпа колумбі
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04.05.2024 19:19 Відповісти
О, самий топ на часі.

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04.05.2024 08:30 Відповісти
Самий топ - це відео с зє,де воно розповідає як на листи не напали,а "просто двигают границу!"
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04.05.2024 08:41 Відповісти
Що за на листи? "Сечі немає терпіти борошна"???
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04.05.2024 10:24 Відповісти
Редактор новий (на новому пристрої),і він замість "рашисти" надрукував "листи".
Ще слово рашисти не вивчив,молодий,недосвідчений ще.
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04.05.2024 10:42 Відповісти
При всій вашій любові до зє,це дійсно не кримінал,але Є відношеня до України,як ДО повії(інше його висказуваня!) і відсмоктуваня В московитів (заберить мене...) яке не змінилося і досі.
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04.05.2024 14:17 Відповісти
********** якраз ти! Українці бачили багато таких "ус" від зє!
Є і не прямі докази співпраці зє з ФСБ ще з 2000 років!
Як прикад,дотації з бюджету рифи, підприємствам зє,НЕ громадянина рифи, НЕ співпраюючому з службами рифи!
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04.05.2024 15:07 Відповісти
Той, хто хоче чітко та доступно написати, буде слідкувати за правописом попри усілякі підказки.
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04.05.2024 11:58 Відповісти
І як це зробити,коли редактор коректуе після крапки в речені?!! В вас є зайвий час? В мене нема,тим більшшо небагато його залишилось.
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04.05.2024 14:20 Відповісти
Я краще видалю повідомлення з помилкою, чим зашкварюватись своєю безграмотністю і не паплюжити співучої.
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04.05.2024 22:24 Відповісти
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04.05.2024 08:32 Відповісти
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04.05.2024 08:37 Відповісти
пролетарій!
все як діди....
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04.05.2024 08:52 Відповісти
слово "пролетарій" набуває нове значення - це малеький дрончик і классний оператор!
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04.05.2024 08:59 Відповісти
То "прилітарій"
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04.05.2024 09:39 Відповісти
ну нехай буде гречка - аби кацапню вбивало...
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04.05.2024 09:48 Відповісти
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04.05.2024 08:45 Відповісти
****** діабетикі...
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04.05.2024 09:07 Відповісти
Типо, за поцанов...
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04.05.2024 08:56 Відповісти
Це хто? Ківалов?
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04.05.2024 09:42 Відповісти
Так,з погонялом "підрахуй".
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04.05.2024 10:43 Відповісти
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04.05.2024 09:06 Відповісти
Бу-га-га-га-га-а-а... Тока по чесноку , по 8? нада брать, типо, еще и глазурь соскоблить для чая....ХЕХ...
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04.05.2024 09:16 Відповісти
"зі скумбрії, на майські, можно зробити десятки смачних та корисних ..... пасок та шашликів!" )
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04.05.2024 09:41 Відповісти
Це точно скумбрія по 8,а не по 8.50?
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04.05.2024 10:44 Відповісти
все зробив як ви і наказували мамо і тато.
сумно без вас...
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04.05.2024 09:17 Відповісти
кому - перед мамо
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04.05.2024 09:21 Відповісти
класика совка по новому "по сравнению с 2013 годом, последним предвоенным годом, колличество унитазов на параше выросло в десятки тысяч раз" )
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04.05.2024 09:39 Відповісти
мариную мнясо - все по завітам зеленоґо ідіота...
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04.05.2024 09:45 Відповісти
побачите масовий відліт зеленх попугаїв?
це знак на нашу Перемогу!
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04.05.2024 17:15 Відповісти
Російський військовий Раміль Шамсутдінов, який розстріляв 8 таваріщей по службі в 2019 році і відбував покарання, вирушив на війну проти України, де застрелив ще п'ятьох рашистів. Про це повідомив російський паблік.
Вбивство, яке намагаються приховати, сталося кілька днів тому. Російські ЗМІ пишуть, що Раміль вкотре посварився з приятелями, зарядив автомат і розстріляв командирів роти. Одному з солдатів вдалося зняти те, що відбувається на телефон. Відео він виклав у вільний доступ. За це йому загрожують розправою.
Рецидив російського військового https://t.me/karas_evgen/9126 прокоментував у Telegram військовий ЗСУ Євген Карась. Повідомлення про вбивство Шамсутдіновим "саслуживцев" він підписав: «Пане, а можна на біс?».
Довідка:
У жовтні 2019 року на Забайкаллі солдат-строковик Раміль Шамсутдінов під час зміни варти розстріляв своїх "саслуживцев" з автомата АК-74. Вісім військових загинули, ще двоє отримали поранення. Він пояснив, що відкрив вогонь через дідівщину на службі.
У січні 2021 року суд засудив Шамсутдінова до 24,5 років колонії суворого режиму, а частину, в якій він служив, було розформовано.
У грудні 2022 року ув'язнений попросився до ПВК «Вагнер» для участі у війні проти України. Втім, Шамсутдінову відмовили, заявивши, що «народу уже и так много». Водночас інших засиджених, які перебували у тій же колонії, у «Вагнер» тоді взяли.
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04.05.2024 10:57 Відповісти
Побільше б таких шасмутдінових
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04.05.2024 16:27 Відповісти
Вже один послідовник сьогодні себе проявив.
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
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05.05.2024 00:03 Відповісти
Шамсутдинову надо было пробиваться к нам, украинцам. Я думаю парень заслужил денег и паспорт для проживания в Европе.
Спасибо за новость , Засыпаю с улыбкой на устах.
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04.05.2024 23:01 Відповісти
Подививсь три серії фільму студії Навального "Предатели ...." Висновок один. Люди всього світу не стали ні розумніші, ні грамотними. Попри інтернету, безкоштовного доступу до навчальних програм. Це - ЖАХ ! Тисячі років кілька хитрих підступних "лідерів" водять за ніс мільярди людей на планеті. І їм постійно вірять, чи примушують себе вірити у "солодку" Брехню. Слово Надія має поширюватись на християнські бажання. І нічого більш. Сподівання в житті - це те, що ти можеш особисто зробити і не більш.
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04.05.2024 11:54 Відповісти
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04.05.2024 15:02 Відповісти
десь ми дали маху з розмаху, і я навіть знаю де...
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04.05.2024 17:29 Відповісти
 
 