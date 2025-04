Российский производитель БПЛА "Альбатрос" обходит санкции, применяет камеры SONY и сотрудничает с мировым гигантом NVIDIA, - InformNapalm. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский завод-производитель БПЛА "Альбатрос" применяет в войне против Украины "Альбатрос-М5" и обходит санкции, наложенные на РФ после 2022 года.

Об этом сообщает InformNapalm, исследовав данные российского завода-производителя БПЛА, переданные хактивистами группы Кибер Сопротивление, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о заводе-производителе БПЛА "Альбатрос"

Как отмечается, в распоряжении InformNapalm есть внутренняя документация "Альбатроса", где эта компания пыталась в 2022-2023 году поставить антидронную систему в Казахстан по договору с TOO "ComPortal". Сам договор на поставку был заключен еще летом 2022 года, но из-за дополнительных ограничений, которые ввели российские власти на экспорт товаров двойного назначения в связи с войной, "Альбатрос" очень долго добивался разрешения от экспортной службы.

Есть обоснованные сомнения в том, что Лаборатория Касперского не знала, что их партнер продолжает реализовывать совместный продукт. И еще большие сомнения в том, что производитель антивирусного софта не знал, что "Альбатрос" трансформируется из производителя агродронов в подрядчика ВС РФ. Письмо "Альбатроса" заказчику о получении всех разрешений с формулировкой ориентировочной даты поставки в апреле 2023 года, датировано 01 марта прошлого года. Как минимум, только по информации из открытых источников Лаборатория Касперского уже на тот момент должна была бы понимать, что в январе 2023 года "Альбатрос" стал резидентом "Алабуги" и производит дроны для ВС РФ.

Здесь стоит упомянуть, что ключевым элементом в антидронной системе является лидар. Россияне использовали лидары Opal канадской компании Neptec Technologies, которая с 2020 года является частью французской группы Lumibird Limited. Вот здесь указаны составляющие системы Kaspersky Antidrone и их стоимость.

А вот сертификат конечного потребителя, которым еще в 2020 году "Альбатрос" гарантировал Lumibird не передавать или реэкспортировать устройства в третьи страны, не использовать в военных целях или в интересах правительства РФ, не использовать в любых других целях, кроме защиты гражданских объектов.

Впрочем, по состоянию на март 2023 года, когда "Альбатрос" так пытался получить все разрешения для экспорта антидрона в Казахстан, он уже фактически действовал в интересах правительства РФ. "Альбатрос" сам стал производителем оружия и оборудования для ВС РФ. То есть нарушены все обязательства. Лаборатория Касперского никаким образом не помешала внешнеэкономической деятельности "Альбатроса". Соответственно, можно предполагать, что сотрудничество не было прекращено.

Вовлеченность "Альбатроса" в войну

В открытом доступе можно наблюдать все больше информации о вовлеченности в войну "Альбатроса". Впрочем, нас интересует более закрытая документация.

Россия начала свою войну против Украины в 2014 году, впрочем, санкции, наложенные на агрессора за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс не мешали развитию российской промышленности. "Альбатрос" был основан в 2017 году, а его флагманом был и остается БПЛА типа крыло "Альбатрос-М5". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мы можем посмотреть на такую динамику развития "Альбатроса":

2018 год. БПЛА "Альбатрос-М5": произведено 4 единицы, 2 из них продано, 2 используются для оказания услуг.

2019 год. БПЛА "Альбатрос-М5": произведено 5 единиц, 1 из них продано, 3 используются для оказания услуг, 1 шт. на складе.

2020 год. БПЛА "Альбатрос-М5": произведено 6 единиц, 4 из них продано, 2 используются для оказания услуг.

2021 год. БПЛА "Альбатрос-М5": произведено 30 единиц, 6 из них продано, 19 используются для оказания услуг, 5 шт. на складе.

Динамика развития очевидна. Развивая "Альбатрос-М5" как гражданский дрон, за это время компания нарастила клиентскую базу как минимум из 60 российских компаний и начала с Касперским проект антидрона. В их отчетах отмечается, что по состоянию на конец 2021 года были зарубежные продажи системы антидрон в Германию, Грецию и Швейцарию.

Для инвесторов "Альбатрос" указывали, что при доступности западных элементов для сборки аппаратов, дешевле покупать иностранные компоненты. Так, элементная база для электронных схем была производства Малайзии, Кореи, Японии и Китая. Сервоприводы производства Savox (Швеция-Китай). Двигатели Scorpion (США-Китай). Радиоканалы (кроме российских и собственных) производства RFDesign (Австралия). Регуляторы двигателя (кроме российских и собственных) производства Scorpion (США-Китай), Hobbyking (Китай). Лопасти воздушных винтов производства Aeronaut (Германия). Остальные компоненты в БПЛА "Альбатрос-М5" были производства Малайзии, Китая, Кореи, Сингапура, Австралии, Швеции, Швейцарии. Такая картина была на конец 2021 года - до полномасштабного вторжения России.

Сырье они использовали российского и германского производства. По состоянию на начало 2022 года "Альбатрос" наладил переход на сырье полностью российского производства, но с повышением себестоимости продукции из-за более высокой закупочной стоимости такого сырья. Поэтому все равно использовался наполнитель сэндвичного карбона производства Германии.

Отсутствие решительных антироссийских санкций привело к тому, что российская компания нормально развивалась. И в сливе "Альбатроса" можно увидеть попытки россиян продать свой продукт в Египет, Индию, Ирак и Иракский Курдистан, ОАЭ, Сирию, Танзанию и Мьянму. На последней мы остановимся позже. Очевидно, что вопрос того, как скоро агродрон "Альбатрос" станет военным БПЛА - был проблемой только времени.

В конце 2022 года "Альбатрос" готовится стать резидентом ОЭЗ "Алабуга". С ООО "Алабуга Девелопмент" компания подписывает договор на поставку 100 беспилотников "Альбатрос-М5" в течение 2023 года на общую сумму 1 млрд 400 млн рублей. Согласно спецификации, 50 беспилотников должны быть "дневными", а 50 "ночными" - то есть иметь возможность работать ночью.

Также, из внутренней документации "Альбатроса" четко видно, что их директор Флоров и главный инженер Спиридонов в ноябре 2022 года посещали Иран. Очевидно, это было связано с локализацией производства "Шахедов" в России.

Еще одним доказательством прямой вовлеченности "Альбатроса" в войну является интересное письмо директора Флорова руководителю Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта, датированное 17 октября 2023 года. В нем Флоров пишет, что Спиридонов с августа 2022 года от имени ООО "Альбатрос" оказывает помощь вооруженным силам Российской Федерации в зоне т.н. специальной военной операции. Соответственно, главный инженер "Альбатроса" не может сдать сессию и нуждается в отсрочке.

Очевидно, что в течение 2022-2023 годов "Альбатрос-М5" проходил испытания в зоне боевых действий. География применения довольно обширна и пролегала вдоль всего фронта.

Преимущественно дроны использовались в целях и интересах пограничной службы ФСБ, сил специальных операций РФ и Росгвардии (батальон Судоплатова).

Статистика полетов не оставляет сомнений - не только Спиридонов, но и другие специалисты "Альбатроса" непосредственно участвуют в боевых действиях. В то же время, среди полетов в рамках опытной эксплуатации предпочтение больше отдавалось именно корректировке артиллерии, чем разведке.

Осуществлять аэрофотосъемку и корректировать артиллерию "Альбатросу" помогают камеры, производства Sony. Обычно это модели Sony A6000 и Sony RX1R2 для фотографирования, а для видеозаписи - камеры Sony FCB-EH6500 и Sony FCB-EV7500. Причем "Альбатрос" на базе этих устройств самостоятельно производит гиростабилизированные подвесы на БПЛА, в том числе, для видеозаписи в ночное время с тепловизором. Эти подвесы можно приобрести у них на сайте.

Внешнеэкономическая деятельность

С 2020 года ООО "Альбатрос" сотрудничает с министерством обороны Мьянмы. Из переписок с Мьянмой понятно, что "Альбатрос-М5" рассматривался как военный БПЛА еще задолго до вторжения. Вот черновик письма, которое в ноябре 2020 года "Альбатрос" отправлял в Мьянму.

Контрагентом "Альбатроса" в этих отношениях выступала Alliance Engineering Services Co., Ltd., но действовала она в интересах минобороны. Продавать дроны должен был не "Альбатрос" напрямую, а посредник ООО "Симплекс". Информация о санкциях против этой компании отсутствует.

Планируя сотрудничество, бирманцы прямо указывали, что их военные планируют иметь по одному подразделению БПЛА на батальон. "Таким образом, нам понадобится до 200-300 БПЛА с сервисным центром и производственными мощностями в Мьянме", говорится в письме.

В конце 2021 года "Альбатрос" указывал своим инвесторам, что их продукция включена в план закупок министерства обороны Мьянмы на 10 комплексов "Альбатрос-М5" на 2022 год. Летом 2022 года Флоров писал бирманцам письмо с предложением продолжать и расширять сотрудничество. "На данный момент наши беспилотные комплексы "Альбатрос" успешно применяются в боевых действиях во время Специальной военной операции на территории Украины", - именно такими словами Флоров среди прочего мотивировал бирманцев расширять "сердечные отношения" между Россией и Мьянмой.

Также отмечается, что при подготовке продаж в Мьянму, "Альбатрос" делал два параллельных расчета стоимости - внешний, "официальный", который видели контрагенты, и внутренний - для собственного планирования. Так вот внутренний расчет содержал пункты "взнос Александру", по факту - процент посреднику в сумме 240 тыс. долл. США, а также пункт "повышение для дальнейшей скидки" в сумме 121 тыс. долл. Вот такая сердечная дружба.

По состоянию на начало 2024 года "Альбатрос" все еще лелеет надежды получить доступ к рынку Мьянмы. Вот письмо того самого Александра Дудова, который так хочет получить свои четверть миллиона долларов "комиссионных".

Также, по состоянию на этот год, у "Альбатроса" продолжается еще одна эпопея с выходом на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Там тоже помогает Александр. Но не может не заинтересовать тот факт, что в переписке о цене и возможности импорта БПЛА в ОАЭ сотрудник "Альбатроса" Гольдберг указывает, что "Альбатрос М5 тестировался в Буркина-Фасо в течение 1 месяца. Это мероприятие было организовано частной военной компанией.

Характерно, что в другой документации "Альбатроса" можно найти информацию о неком ООО "Берёзовая долина". В бизнес плане "Альбатроса" напротив этой "Берёзовой долины" было примечание - "Африка". Также, эта компания была вовлечена в поставку в Казахстан системы Kaspersky Antidrone. Существует ли здесь связь с группой Вагнера - вопрос, на который нужно искать ответ.

Поставщики и партнеры

Альбатрос использует микрокомпьютеры серии Nvidia Jetson для распознавания образов на основе нейросети.

Из почты Флорова можно увидеть, что коммуникация и сотрудничество с Nvidia продолжается как минимум с 2016 года. Не прекратилось оно ни после вторжения, ни после санкций против РФ, ни после прямых санкций США против ООО "Альбатрос". Контактом Флорова является Антон Джораев, старший менеджер по развитию корпоративного бизнеса корпорации Nvidia. Из наиболее свежего, например, письмо от 26 февраля 2024 года с приглашением для "Альбатроса" посетить конференцию "номер 1 в мире" по искусственному интеллекту NVIDIA GTC 2024. В конце письма Джораев пишет, что "приглашение можно разослать студентам и заинтересованным коллегам". Очевидно, что под студентами подразумеваются студенты "Алабуга Политех". Соответственно, Антон Джораев прекрасно осознает, что такое ООО "Альбатрос", ОЭЗ "Алабуга", и чем они все занимаются.

Еще одно интересное письмо Флорову, датированное 24 ноября 2023 года от бухгалтера "Алабуги" показывает, что россияне до сих пор пользуются двигателями внутреннего сгорания японского производителя Saito. Ранее эти двигатели находили в российских БПЛА "Орлан-10". Как эти двигатели попали на склад в "Алабугу" и для каких целей двигатели Saito FG-40 были переданы Флорову, который подписан как "главный конструктор Алабуги", пока неизвестно. Возможно, это все еще "довоенный" запас. Ранее в расследовании отмечалось, что россияне пытаются наладить собственное производство двигателей в "Алабуге". Существует возможность, что двигатели Saito будут образцами для копирования.

Также Флорову постоянно пишут различные компании-поставщики с предложением сотрудничества. Большинство из них уже даже не стесняются говорить открыто, что завозят санкционную продукцию. Например, российская ООО "Атлант" представляет интересы компании Asia Semiconductor. В их письмах указывается, что Asia Semiconductor объединяет Шанхайскую компанию развития технологий (Shanghai Chenheyi Technology Development Co. Ltd) и Пекинский научно-технологический центр исследований (Beijing Online Technology Group Co. Ltd).

Asia Semiconducter специализируется на поставке разъемов питания, транзисторов, резисторов, диодов, микросхем и других деталей и расходных материалов для узкоспециализированных производств.

Они откровенны и прямолинейны: "Поставляем продукцию известных компаний, в том числе находящихся в санкционных списках: Mean Well, Aimtec, Siemens, Chinfa, Maxim, XILINX, Atmel, Wago, Vicor, ST/TI и других.

В прилагаемом списке продукции, доступном на складе Asia Semiconductor можно увидеть компоненты производства мировых гигантов Intel, Fujitsu и Siemens .

Вот так и работает "Альбатрос". Санкции против России до вторжения не повлияли на развитие ее ВПК, санкции после вторжения обходятся с помощью посредников. Зато Россия продолжает убивать украинцев, уничтожает наши города и планирует делать это еще очень долго. Как это прекратить? Давать Украине оружие, поддерживать финансово, осуществлять асимметричные гибридные меры против России, пересматривать санкционную политику и давить на Китай и страны, через которые идет поток оборудования в Россию (Казахстан, Кыргызстан и т.д.).