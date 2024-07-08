В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции, - ДТЭК. ФОТО
В результате сегодняшней утренней атаки в Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, в Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети.
"Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
добре знаю , что у Метробуда були самі низькі ціни і це не подобалось мацьковскому метрострою. І в кінці кінців вони наш метробуд зруйнували . На жаль.
Но зеленим клоунам таке зрозуміти освіти не вистачає
а СБУ ЯК ЗАВЖДИ не бачило як громили українські підприємства, що кормилиукраїнський бюджет
Підстанція - це теріторія завдовжки і завширшки від сотні метрів і більше, Але встановити пів-десятка автотрансформаторів підстанції у бетонних приміщеннях, заглиблених у землю, не вимагає захмарних капіталовкладень. Все інше обладнання може бути і на поверхні.
І там у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури після мустафі сінєкура вивільнилась, впевнений що тиди знайдуться нові піталови, і свято профанів в країні буде продовжуватись.
https://energo.dtek.com/media-center/press/vysokovoltnye-linii--pod-zemlyu-v-dnepre-zavershilsya-pervyy-etap-stroitelstva-podstantsii-naddnepryanskaya/ Теплова енергетика 18 Січня 2018
Будуть,мабуть,заривати їх під землю коли їх залишиться менше десятка.Клептомани зелені.
Дайте ему еще 100 дней-он научится.
тому треба обирати мерами будівельників , а не пистунов
У Росії набирає обертів флешмоб "Дякую за СВО", де здравомислячі громадяни країни-окупанта почали свою СВО проти путінських виродків.
Смертна кара чекає на кожного окупанта незалежно від того де він приймав участь у злочинах - на территорії України чи запускав ракети з літаків чи просто підтримував і виправдовував тих хто ці злочини робив. https://t.me/pecherymordora356
Позавчора
И если жахнули 3 подстанции по 10кВ, значит на них энергия не идёт и есть уже избыток! но отключения дивным образом продолжаются и это значит они врут безбожно
Та і нахріна координати передавати якщо ті підстанції можна спокійно на картах гугла знайти.
Технічні будівлі за бетонною огорожею.
Перед тим, як щось писати, краще поцікавитись цим питанням.
Є робота для керівників ГПУ ДБР СБУ НАБУ, …., та ще з десяток подібних профільних, державних структур в Україні щодо захисту інтересів України, а не своїх майнових статків! За 11 років війни строк був чималий, щоб готуватися!!! ХєрантИ, можуть з урядами, це засвідчити!!
Але уламки падають точно в ціль.
Як і координати Охматиту.
туди точно не залітає, - ну як не залітає?
так прольотом в Україну
Нато не бачить...
я так розумію, що відповідь - підрозділи ППО бачать напрям куди прямує ракета і не збиває, якщо в неї ціль не в межах відповідальності данного розрахунку...
те саме, схоже, з балістичними ракетами - розрахунок ппо бачить що місце падіння/ураження не є якимось військовим обʼєктом, тому і не збивають чи як, плять, пояснити, що рік тому збивали по 100 ракет, а сьогодні жодної??
Вони відомі тільки вузьким спеціалістам.
Києва. Де стоять нові підстанції, знають тільки енергетики.
Але то буде потужна та незламна зима.