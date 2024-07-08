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В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции, - ДТЭК. ФОТО

В результате сегодняшней утренней атаки в Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, в Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети.

"Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Охматдет" о последствиях атаки: повреждены корпуса больницы, разрушены здания медучреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

трансформаторні підстанції ДТЕК
трансформаторні підстанції ДТЕК

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

Автор: 

энергетика (2568) ДТЭК (521) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+13
Жодна мерзота, яка стала на бік бункерного нациста 21 століття і вбиває українців, не уникне відповідальності.

У Росії набирає обертів флешмоб "Дякую за СВО", де здравомислячі громадяни країни-окупанта почали свою СВО проти путінських виродків.

Смертна кара чекає на кожного окупанта незалежно від того де він приймав участь у злочинах - на территорії України чи запускав ракети з літаків чи просто підтримував і виправдовував тих хто ці злочини робив. https://t.me/pecherymordora356
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08.07.2024 13:02 Ответить
+11
Пора будувати ******* підстанції під землею . Має же Київ МЕТРОБУД і технику
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08.07.2024 13:00 Ответить
+8
Метробуд тільки тирити гроші вміє
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08.07.2024 13:06 Ответить
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которые тут же пуйло разобьет
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08.07.2024 14:03 Ответить
Пора будувати ******* підстанції під землею . Має же Київ МЕТРОБУД і технику
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08.07.2024 13:00 Ответить
Метробуд тільки тирити гроші вміє
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08.07.2024 13:06 Ответить
Там були классні спеці, но після продажу акцій ахметову (?) спеців розігнали
добре знаю , что у Метробуда були самі низькі ціни і це не подобалось мацьковскому метрострою. І в кінці кінців вони наш метробуд зруйнували . На жаль.

Но зеленим клоунам таке зрозуміти освіти не вистачає

а СБУ ЯК ЗАВЖДИ не бачило як громили українські підприємства, що кормилиукраїнський бюджет
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08.07.2024 13:18 Ответить
над землею тільки точки вводу і виводу. Проводи під землею називаються "кабелі".
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08.07.2024 13:10 Ответить
то нащо виділили тільки на одну Трипільску ТЕЦ - МІЛЬЯРД гривень? в них не було такого потужного експєрда, як дмітрій піталоф?
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08.07.2024 13:26 Ответить
Бовдур, ти хоч в очі бачив Трипільську ТЕС? Я там недавно був, бо я енергетик! Там дуже багато набудовано того, що змогли! Там сотні вагонів з піском та камінням! Та все це ні як не може закрити цей об;єкт зверху! Закритий тільки один енергоблок Чорнобильської АЕС і на це пішли десятки років та десятки мільярдів доларів! Ну чому ви барани завжди лізете туди де ви ні чого не розумієте! Присто заткни пельку та вчи матчасть!
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08.07.2024 21:36 Ответить
будь ласка, надайте посилання де я писав про закриття якимось укриттями ТЕС. Я чекаю.
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08.07.2024 13:37 Ответить
з'****** з треду войовничий іксперд діма піталов, бо нічого було відповісти.
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08.07.2024 14:45 Ответить
Ікспєрд, то ти, Шаріков! То ж ти тут пропонуєш закопувати трансформаторні підстанції! Ти яку підворотню закінчував, ікспєрд?
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08.07.2024 16:06 Ответить
ти мабуть тупенький маніпулятор. Я не пропонував закопувати підстанції. Знов давай посилання на мій комент, в якому я це пропонував. Я знову чекаю.
Підстанція - це теріторія завдовжки і завширшки від сотні метрів і більше, Але встановити пів-десятка автотрансформаторів підстанції у бетонних приміщеннях, заглиблених у землю, не вимагає захмарних капіталовкладень. Все інше обладнання може бути і на поверхні.
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08.07.2024 16:52 Ответить
Ти мабуть тупеньеий маніпулятор, н е мабуть! Ти хоч на хвилинку уявляєш яка кількість в Україні цих підстанцій і трансформаторів, і які кошти потрібно вгатити, щоб це, як ти кажеш, забетонірувати та прикопати??? Звідки ви дилетанти лізете, те ще й вперті, як козли! Воно ще намагається сперичатись! Марш в яслі, ти ще по розуму їх не закінчив!
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08.07.2024 21:30 Ответить
як раз я уявляю, що заховати під землю у бетонні приміщення на мнус один рівень півсотні самих крупних автотрансформаторів на найбільших ПС 500/330/220 кВ, і які мають розподільчу потужність 500 КVA і більше - це цілком вирішувана проблема. Я вже не кажу про підстанції кіоскового типу номінальною потужністью від 40кВА до 2500кВа. Їх взагалі ховати в рівень з землею не проблема. Алеж для цього треба цим займатись, міняти регламент ПУЕ (Правила улаштування електроустановок). А хто цим буде займатись? Ділетанти на кшалт наєма, якій уявлення зеленого не мають про енергетику, і отримавши пару років, чи рік місячну зарплатню у кількасот тисяч у новостворенному агентстві, розчинились у тумані, ********* всі полімери? Чи може енергетичні олігархи з їх компрадорською політикою урвати сьогодні і якнайбільше, не вкладаючи у майбутнє?? Максимум на що були ті профани спроможні - за два мільярди обкласти габіонами трансформатоти кіоскового типу, що допомагає при обстрілі як мертвому припарка. Звісно простіше прото кинути трансформатор на землю, як на фото, а гроші видилені на захист розпиляти і зїбнуть в туман історії.

І там у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури після мустафі сінєкура вивільнилась, впевнений що тиди знайдуться нові піталови, і свято профанів в країні буде продовжуватись.
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09.07.2024 01:38 Ответить
ок, без образ. Який вихід?
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09.07.2024 01:46 Ответить
для початку - міняти регламент ПУЕ, і не пиляти гроші на бестолкові габіони, мавпуючи кацапів.
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09.07.2024 10:49 Ответить
Високовольтні лінії - під землю: у Дніпрі завершився перший етап будівництва підстанції «Наддніпрянська»

https://energo.dtek.com/media-center/press/vysokovoltnye-linii--pod-zemlyu-v-dnepre-zavershilsya-pervyy-etap-stroitelstva-podstantsii-naddnepryanskaya/ Теплова енергетика 18 Січня 2018
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08.07.2024 13:16 Ответить
Кошти,виділенні на захист підстанцій уже успішно "освоїли".Чекають наступного траншу.
Будуть,мабуть,заривати їх під землю коли їх залишиться менше десятка.Клептомани зелені.
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08.07.2024 13:11 Ответить
Щось не бачу пуштуна Найема у СІЗО
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08.07.2024 13:13 Ответить
Талиба́н» (пушту طالبان‎; букв. «учащиеся»)
Дайте ему еще 100 дней-он научится.
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08.07.2024 13:21 Ответить
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08.07.2024 14:58 Ответить
Не пора, а давно пора! тільки й досі чомусь не будують
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08.07.2024 13:11 Ответить
Так треба вже і будинки будувати під землею. І взагалі на поверхню не виходити
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08.07.2024 13:23 Ответить
Якщо згадати, що українці будуть льохи для зберігання овочів, то побудувати підстанції не проблема
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08.07.2024 14:59 Ответить
Я так розумію ви гуманітарій
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08.07.2024 15:56 Ответить
Я професійний будівельник. Знаю про що пишу
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08.07.2024 19:47 Ответить
Це добре. Опустити під землю трансформатори та росподільчі пристрої можна. Але все одно повинні бути технологічні отвори для монтажу/демонтажу, заміни обладнання, доступу людини. Ну а враховуючи кількість ТП напругою 10/0,4 кВ - то це роки і купа грошей. Якщо не десятиріччя
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08.07.2024 20:08 Ответить
Колись будивельник Сан Санич поставив задачу заховати усі воздушки у підземні комунікації. І так робили. Але прийшов юрист Черновецький і зайнявся дерибаном нерухомості. А кияне за нього двічи проголосували . А зараз голосують за боксера , котрий і не знає що таке воздушки .

тому треба обирати мерами будівельників , а не пистунов
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09.07.2024 03:12 Ответить
Всі ПЛ сховати під землю не можливо. Якщо ви про Омельченко - так за його каденції і почався дєрібан. Прям авторитет - людина, яка тричі по синій пєдалі за кермом збила людину. Єдиний гарантований захист енергетики - це припинення бойових дій
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09.07.2024 10:59 Ответить
никому из власти это не нужно, они пришли, как и прошлые власти только нажиться, у всех паспорта любимого израила или европейские
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08.07.2024 14:04 Ответить
Жодна мерзота, яка стала на бік бункерного нациста 21 століття і вбиває українців, не уникне відповідальності.

У Росії набирає обертів флешмоб "Дякую за СВО", де здравомислячі громадяни країни-окупанта почали свою СВО проти путінських виродків.

Смертна кара чекає на кожного окупанта незалежно від того де він приймав участь у злочинах - на территорії України чи запускав ракети з літаків чи просто підтримував і виправдовував тих хто ці злочини робив. https://t.me/pecherymordora356
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08.07.2024 13:02 Ответить
можна піднімати ціну до 10
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08.07.2024 13:02 Ответить
Київ уже відновив понад 60% власних генерувальних потужностей після ворожих обстрілів. У процесі використовуються ******* європейські технології, - КМДА

Позавчора
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08.07.2024 13:05 Ответить
А я тоді ще подумала - навіщо про таке розповідат?
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08.07.2024 13:07 Ответить
У Залужного даже слоган був « не пізті»
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08.07.2024 19:49 Ответить
и почему тогда киев питает остальную страну, когда самому не хватает и всю страну одновременно гасят вместе с киевом ? чисто по братски? кто то очень нехило ворует электричество, очень и очень.
И если жахнули 3 подстанции по 10кВ, значит на них энергия не идёт и есть уже избыток! но отключения дивным образом продолжаются и это значит они врут безбожно
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08.07.2024 13:32 Ответить
Удары сугубо по гражданским объектам.
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08.07.2024 13:05 Ответить
Так якщо ціль знищити ворога? А на фронті в цей час б'ють також і по військових об'єктах
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08.07.2024 13:24 Ответить
Донецкий бандюк Ахмет Ринатов лично передаёт кацапским тварям координаты куда бить по энергетике энергетике.
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08.07.2024 13:06 Ответить
Лічна Ахметав, і пофігу що крім місцевої вати в Київ понеїхало багато "переселенцов".
Та і нахріна координати передавати якщо ті підстанції можна спокійно на картах гугла знайти.
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08.07.2024 13:10 Ответить
На них не написано що то за об'єкти.
Технічні будівлі за бетонною огорожею.
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08.07.2024 13:22 Ответить
Кожна ТП-шка навіть номер має - намальовано на неї. І попередження про високу напругу. Якщо людина не народилася і не виросла в лісі років до 20-ти - то це ні для кого не секрет. Нафіга руйнувати ТП-шки 10 кВ побутових споживачів на три-чотири будинки? Уламок потрапив, почало горіти масло, все. Скільки у нас зашорєних людей - вийдіть на вулицю - ви побачите безліч ТП
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08.07.2024 13:36 Ответить
Так справа в тому ,що більшість цих будівель будувалась за совітів і кацапи добре знають ,що там розсташовується .та й коригувальників серед "біженців " вистачає.
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08.07.2024 13:52 Ответить
те ж саме і у них, і навіть я добре знаю, де ті ПС у них розташовані у кожному їхньому мухосранську, тому і ніяких коригувальників не треба.
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08.07.2024 14:58 Ответить
вони на супутникових гугл-мап мають такий характерний вигляд, який просто волає - я ПС!!
Перед тим, як щось писати, краще поцікавитись цим питанням.
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08.07.2024 14:55 Ответить
Завжди давно говорю, вор(корупціонер) завжди ближче до вора, олігарх до олігарха, диктатор до диктатора; вони завжди знайдуть між собою спільну мову, а все інше що вони нам всім говорят то лицемірстве й маскарад.
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08.07.2024 13:18 Ответить
Щодо ахмета невідомо, а от те що йорбан передав координати та засекречені дані про ППО, немає сумніву
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09.07.2024 00:54 Ответить
ППО кудись поділась, бо раніше більше збивали. Здається зелень прийняла якесь стратегічне рішення. Потужно!
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08.07.2024 13:08 Ответить
Може, щоб населення було не проти мирної угоди?
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08.07.2024 13:09 Ответить
Щоб населення було проти продажного Ахметова, який працює на росію.
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08.07.2024 13:18 Ответить
А може шоб тупі в каментах проявили себе? Бо їм же незрозуміло, що ракет до радянських систем вкрай обмаль а може вже й зовсім не лишилось, а замінити їх західними комплексами не можна, бо їх стільки не дають, і перевантажити ппо стає легше. І кацапи намагаються шось придумувати і шукати нові маршрути, і ось можливо знайшли. Але то все надто складно для деяких фанатів покемона Сивочу.
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08.07.2024 14:49 Ответить
Удар по дитячій лікарні якраз вкладається у збочену логіку кремлівського фюрера, акт залякування.
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08.07.2024 17:56 Ответить
З часу діяльності ДЕТЕК, мабуть, його високооплачувані менеджери, завчасно готувалися до таких подій! Це від них, вимагав Закон України та гроші отримані від тарифів !!
Є робота для керівників ГПУ ДБР СБУ НАБУ, …., та ще з десяток подібних профільних, державних структур в Україні щодо захисту інтересів України, а не своїх майнових статків! За 11 років війни строк був чималий, щоб готуватися!!! ХєрантИ, можуть з урядами, це засвідчити!!
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08.07.2024 13:12 Ответить
Тобто куди летіли ракети - туди й влучили...ніхрена не збито.
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08.07.2024 13:12 Ответить
Ігнат давав статистику як: випущено, збито, прилетіло. Змінили речника і процент збиття сягнув 100%.
Але уламки падають точно в ціль.
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08.07.2024 13:19 Ответить
ну, чисто технічно, так і буде, якщо є дефіцит засобів ППО, а потрібно перекрити максимальну площу - їх розташовують якомого ближче до захищаємого обʼєкту, відповідно при ураженні цілі - уламки продовжують деякий час летіти тим самим напрямо
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08.07.2024 13:24 Ответить
Якщо безмогла про щось пише, то це не задля змін на краще, а лише для зміни прізвища, з паралельним призначенням "крайнього".
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08.07.2024 20:01 Ответить
Так а крайного досі немає ні в чому. Винних немає, навіть за глобальні провтики. Максимум - з почестями на пенсію через комісію влк. Так що відповідальності ніхто не ніс, не несе і нести не буде. А мали б нести.
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09.07.2024 13:36 Ответить
ти що все збили, це уламки чисто випадково влучили.
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08.07.2024 13:19 Ответить
Це часом не Подоляк навів, чи ще якийсь кацапський родич ОП?
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08.07.2024 13:13 Ответить
Харе вже цю дурню писати. Координнати підстанцій кацапам всі відомі без якихось навідників.
Як і координати Охматиту.
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08.07.2024 13:37 Ответить
так будемо на кацапські підстації відповідати, чи тупо в Польщю поїдемо?
туди точно не залітає, - ну як не залітає?
так прольотом в Україну
Нато не бачить...
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08.07.2024 13:14 Ответить
а як можна пояснити, що кацапські крилаті ракети взагалі долітають до західних областей??
я так розумію, що відповідь - підрозділи ППО бачать напрям куди прямує ракета і не збиває, якщо в неї ціль не в межах відповідальності данного розрахунку...
те саме, схоже, з балістичними ракетами - розрахунок ппо бачить що місце падіння/ураження не є якимось військовим обʼєктом, тому і не збивають чи як, плять, пояснити, що рік тому збивали по 100 ракет, а сьогодні жодної??
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08.07.2024 13:21 Ответить
Це ви на "глазок" визначили, що нічого не збили? Летіло і раніше також були руйнування
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08.07.2024 13:27 Ответить
Як тоді кацапи будуть влучати якби всі 40 збили? 100шт. у них уже немає можливості запускати
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09.07.2024 00:59 Ответить
А хто ж це надає цаккапам точні координати тих підстанцій ?
Вони відомі тільки вузьким спеціалістам.
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08.07.2024 13:16 Ответить
ТП-шкі в кожному подвір'ї. Туди не треба нічого наводити - достатньо уламків ракети і пожежі. Бо ви вже скоро зглузду з'їдете з конспірологією
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08.07.2024 13:26 Ответить
Пфф... дуже сильно змінились локації з радянських часів? Чи до підстанцій якийсь окремий допуск потрібний? Все як на лодоні. Бентежить те, що приватний ДТЕК звітує в прямому етері вже після години влучань.
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08.07.2024 13:30 Ответить
Набудовано стільки висоток з електроплитами, що перекроєно все енергопостачання
Києва. Де стоять нові підстанції, знають тільки енергетики.
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08.07.2024 13:36 Ответить
Я вас здивую напевно, але зазвичай нових абонентів під'єднують до вже існуючих. Така у нас класна традиція, економити і не запарюватись. Хоч я не буду сперечатися, що будують і нові інколи. Але не суть. Дізнатись де вони розташовані проблем абсолютно не має. Це не таємні військові об'єкти, які розташовані на -10 поверсі. Повторюсь, більше лякають або корисні ідіоти, або ж кацапські запроданці, які вже за пару десят хвилин все висирають в соціальні мережі з обсмоктуванням подробиць
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08.07.2024 13:45 Ответить
Да в них тут очей що ви думаєте немає
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08.07.2024 13:40 Ответить
я вам без "очей" можу прямо тут зараз надати не тільки координати всіх ПС у будь-якому кацапському задріщенську, але і вольтаж та розподільчу потужність цих підстанцій.
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08.07.2024 15:29 Ответить
я можу вам тут надати точні координати всіх ПС на росії. Замовляйте район будь-якої області рф. Зараз починати?
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08.07.2024 13:33 Ответить
Звичайно
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09.07.2024 01:02 Ответить
тоді замовляйте будь-який мухосранськ на ваш вибір.Бажано невеликий, бо я замахаюсь перераховувати ПС, вольтаж, потужність і координати.
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09.07.2024 01:41 Ответить
Мацква
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09.07.2024 02:04 Ответить
у мацкві 140 ПС, це по кількості як середня область расії. Треба буде цілий день тицять у клаву.
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09.07.2024 07:57 Ответить
Передайте дані будьонному і малишу в фсбу
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09.07.2024 18:40 Ответить
вони в курсах. Таганрог вже третю добу сидить без світла, Аксай теж. За ними слідом Батайськ вже другу добу без енергії. на черзі Біла Калитва і Шахти.
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09.07.2024 18:58 Ответить
Всі ті підстанції будувались при совку, а тоді все курувалось через міністерство енергетики срср, яке досі в москві. Там же і вся документація з планами, координатами...
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09.07.2024 13:37 Ответить
у Білгородській області біля 180 ПС, у Брянській - 150, у Курській - 280, у Воронезькій - 290 ... Всі координати цих ПС відомі. Але не треба такої кількості БПЛА, щоб регулярно влаштовувати блекаути агресору. Тиждень тому достатньо було два прильоти по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B003 ПС Мєталургічєская і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 ПС Старий Оскол, щоб виключити 5400 мегват розподільчої потужності, і без енергії сиділа Білгородська і частина Воронезької і Курської області. У кожній області є три-п'ять таких ПС, ураження яких буде приводити до тривалого блекауту в прилеглих областях. Для безумого ворога не може бути ніякого гуманітарного права, росіяни самі вибрали цей шлах, тому повинні черпати сповна свій вибір.
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08.07.2024 13:31 Ответить
Цікаво а хто ж це навів на ці підстанції, кацапських попів з Київа вигнали ?, чі неначасі
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08.07.2024 13:39 Ответить
координати всіх підстанцій всім відомі. Ви можете назвати будь-який мухосранськ на росії, і я вам тут зараз надам не тільки координати всіх ПС у цьому мухосранську, але і вольтаж і їх потужність.
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08.07.2024 15:07 Ответить
Треба в кожному місті України встановлювати сотні газогенераторів які виробляють електроенергію та тепло для будинків! Але феесбешний ОП не дасть цього зробити. Мародери єрмака як завжди знайдуть спосіб знищити ресурс українського бюджету, набити кармани та морозити українців темними ночами взимку.
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08.07.2024 13:47 Ответить
Тобто зима точно буде така, що доведеться запасатись водою та їжею. Про світло та тепло можна точно забути.
Але то буде потужна та незламна зима.
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08.07.2024 13:54 Ответить
Ахмєтов жаліється про те що він д-б, який не використовував свою владу і гроші на виробництво ППО.
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08.07.2024 14:11 Ответить
Какие точные "обломки" ракет.
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08.07.2024 14:23 Ответить
Поки не почнем ху..ити по маскві і пітеру, щоб там руки, ного і кишки кацапські валялись на вулицях, нічого не зміниться. Москальня методично буде знищувати наш економічний і людський потенціал, поки ми жуємо шмарклі!
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08.07.2024 14:43 Ответить
 
 