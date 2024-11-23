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Кремлевская крыса, красные линии самоубийцы, разговор со злом. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Предчувствие

фотожаба

Справедливый конец "СВО"

фотожаба

Кремлевская крыса

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фотожаба

Средство для очистки от грязи

фотожаба

Гораздо страшнее

фотожаба

Диалог с рф

фотожаба

...нит

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фотожаба

Беда в семье...

фотожаба

По курской области можно...

фотожаба

Никто не удивится...

фотожаба

Глубины российской дипломатии

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фотожаба

Крастота то какая...

фотожаба

Копия и оригинал

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фотожаба

Красные линии самоубийцы

фотожаба

Новая команда

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фотожаба

Крик на красной площади

фотожаба

Разговор с Zлом

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6929) путин владимир (31219) россия (95402) фотожаба (14348) Захарова Мария (373)


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Вражає ,, крик на червоній площі"
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23.11.2024 10:20 Ответить
Людей на сорти ділили лише нацисто-фашисти - для чого запостили явно кацапську картинку "копія і оригінал"?
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23.11.2024 12:15 Ответить
Шо за херня з мапою??? 🤬🤬🤬
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23.11.2024 15:44 Ответить
 
 