РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10375 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Балаклеи
1 133 2

Ночью россияне атаковали Балаклею: повреждены учебное заведение, дома, админздания, больница и кафе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 9 мая российские БпЛА атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Балаклее

Так, в 23-57 в Балаклее два дрона попали в учебное заведение. Одно попадание БпЛА "Шахед" - в кровлю двухэтажного здания лицея, возник пожар. Второе попадание БпЛА - в другую часть лицея, в результате чего повреждены остекление окон, кровля, перекрытие между кровлей и третьим этажом лицея.

Также читайте: Россияне убили мужчину в Кившаровке на Харьковщине

В результате обстрела повреждено остекление окон в 6-ти многоквартирных жилых домах, Балаклейский районный центр ПМСП, повреждено остекление окон в здании Центра занятости, Центра детского и юношеского творчества, в двух кафе и повреждены два легковых автомобиля.

Удар по Балаклее на 9 марта
Удар по Балаклее на 9 марта

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по мясокомбинату в Богодухове: количество погибших возросло до 3. ФОТОрепортаж

Удар по Балаклее на 9 марта
Удар по Балаклее на 9 марта
Удар по Балаклее на 9 марта

Смотрите: Аварийно-спасательные работы в Богодухове завершены: 3 человека погибли и 7 ранены. ФОТОрепортаж

Удар по Балаклее на 9 марта
Удар по Балаклее на 9 марта

Обстрел Чугуевского района

Около 23-24 в Чугуевской территориальной громаде под удар попало с. Кочеток. Попадание двух БпЛА "Шахед" в нежилое здание.

Как отметили в ГСЧС, ударом повреждено здание детского учреждения, горели конструктивные элементы. Пожары ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

Читайте: Войска РФ ударили по предприятию в Богодухове: один человек погиб, 7 ранены

Обстрелы Харьковщины за сутки

21:40 Купянский р-н, Купянская территориальная громада, г. Купянск. В результате обстрела повреждены частный дом и автомобиль.

16:34 Богодуховский р-н, Золочевская территориальная громада, между населенными пунктами с. Турово и с. Светличное. В результате попадания FPV-дрона в автомобиль пострадал 36-летний мужчина, госпитализирован.

15:00 Купянский р-н, Купянская территориальная громада, с. Ковшаровка. В результате артиллерийского обстрела на улице погиб 41-летний.

15:00 Купянский р-н, Купянская территориальная громада, г. Купянск. В результате обстрела FPV-дроном пострадал 46-летний мужчина, поврежден частный дом.

13:25 Харьковский р-н, Циркуновская территориальная громада, с. Циркуны. Падение БпЛА "Молния" на открытой территории, в результате чего горела трава.

12:30 Купянский р-н, Великобурлукская территориальная громада, с. Стецковка. Возгорание травы в результате вражеского обстрела.

11:40 Харьковский р-н, Циркуновская территориальная громада, с. Циркуны. Попадание БпЛА "Молния" в лесной массив, в результате чего горела лесная подстилка.

Около 09:00 Изюмский р-н, Боровская территориальная громада, с. Шейковка, за пределами населенного пункта. Попадание на открытую территорию, тип оружия выясняется.

08:22 Харьковский р-н, Циркуновская территориальная громада, с. Русские Тишки. В результате удара дроном горел дом. Информация о пострадавших не поступала.


Автор: 

обстрел (26850) Балаклея (259) Харьковская область (650) Изюмский район (50) Чугуевский район (91) Кочеток (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми зате по бочкам, по мазуту - щоб знали!
показать весь комментарий
09.03.2025 09:32 Ответить
Только отстроили,суки рашистские.Мародеры зелёные не виноваты.
показать весь комментарий
09.03.2025 11:03 Ответить
 
 