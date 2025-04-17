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Новости Фото Переправка через границу уклонистов ДТП с участием Майбоженко
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Экс-глава Броварской РГА Майбоженко задержан за переправку уклонистов за границу, - СБУ. ФОТО

СБУ на Киевщине разоблачила канал переправки мужчин призывного возраста за границу, к которому причастен бывший глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко. Он вместе с сообщником помогал мужчинам выезжать за границу под видом волонтеров.

Об этом сообщает Служба безопасности и Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к организации противоправной схемы причастны двое жителей Киевской области. Один из них в 2022-2024 годах был главой Броварской районной военной администрации. Другой фигурант - глава благотворительного фонда.

В настоящее время эту должность занимал Владимир Майбоженко, которого уволили после резонансного ДТП.

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Майбоженко помогал мужчинам выезжать за границу:

По материалам дела, злоумышленники вносили данные военнообязанных в информационную систему "Шлях", как волонтеров, которые якобы ввозят в Украину военную амуницию, дроны, продукты питания и тому подобное.

Зато лица, пересекшие государственную границу, гуманитарную помощь в Украину не ввозили, или декларировали незначительное ее количество во избежание ответственности за безосновательный выезд, рассказали в СБУ.

Стоимость такой "услуги" составляла до 2 тыс. американских долларов с одного клиента.

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Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства в Киеве и Бучанском районе.

По имеющейся информации, канал действовал в течение года, а его "услугами" успело воспользоваться более 100 человек.

Во время обысков в домовладениях фигурантов и офисном помещении благотворительного фонда правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы благотворительного фонда и черновые записи с доказательствами сделки.

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На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Сейчас суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Майбоженко помогал мужчинам выезжать за границу:

ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко

26 апреля чиновник, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

Четырех человек, среди которых один ребенок, тогда госпитализировали в больницу.

По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрали безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

27 апреля президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации.

27 января 2025 года сообщалось, что Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко, который в апреле 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех пешеходов, включая малолетнего ребенка, в Броварах.

16 апреля 2025 года Киевский апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела о ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко в суде первой инстанции.

Автор: 

граница (5269) Киев (25518) СБУ (19893) подозрение (490) уклонисты (829) Майбоженко Владимир (2)


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Топ комментарии
+4
Будинок , в нього , класний ... великий . І гетьмани на стіні висять - справжній патріот !
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17.04.2025 18:29
+4
За наявною інформацією, канал діяв протягом року, а його "послугами" встигло скористатися понад 100 осіб Джерело: https://censor.net/ua/p3547402
- брав кількістю ! Закон ринку - чим більше , тим дешевше !
П.С - можна уявити СКІЛЬКИ , насправді , таких схем діють весь час
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17.04.2025 18:38
+3
Вартість такої "послуги" становила до 2 тис. американських доларів з одного клієнта. Джерело: https://censor.net/ua/p3547402
демпінгував, *****, ....
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17.04.2025 18:32
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Правила форума Совет форумчан
зараз такий державний тренд у державних адміністрацій.
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17.04.2025 18:28 Ответить
Будинок , в нього , класний ... великий . І гетьмани на стіні висять - справжній патріот !
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17.04.2025 18:29 Ответить
а повісив би зелю на стіну поруч з оленями, то працював би і далі на благо отчізни
Да же ? у нас так прийнято
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17.04.2025 18:36 Ответить
А обої клеїв, напевно, якийсь бомж.
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17.04.2025 19:15 Ответить
Зекономив трохи ...))
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17.04.2025 20:02 Ответить
Вартість такої "послуги" становила до 2 тис. американських доларів з одного клієнта. Джерело: https://censor.net/ua/p3547402
демпінгував, *****, ....
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17.04.2025 18:32 Ответить
За наявною інформацією, канал діяв протягом року, а його "послугами" встигло скористатися понад 100 осіб Джерело: https://censor.net/ua/p3547402
- брав кількістю ! Закон ринку - чим більше , тим дешевше !
П.С - можна уявити СКІЛЬКИ , насправді , таких схем діють весь час
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17.04.2025 18:38 Ответить
блін, золоту жилу накрили
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17.04.2025 18:38 Ответить
- Випив - задавив - в'язниця! Випив - переправив - в'язниця!! Романтика!!! (с)
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17.04.2025 18:42 Ответить
Ішак демонструє зараз "бурхливу діяльність" для підняття непідйомного рейтингу. Дострокове продовження воєнного стану свідчить, що ішак не готовий до перемиря та буде все робити, щоб його не було.
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17.04.2025 18:54 Ответить
Заробляв, сволота, щоб «ДОНАТИТИ» на дрони для ЗСУ??
Доробіток до Пенсії, як інвалід, з довідкою від МСЕК!
Повісити, гниду відкормлену, перед будівлею міськРади!
Скільки ж, такого лайна, з 2014 року, ошивається на посадах в усіх ГІЛКАХ влади, і гадить Україні! Його затримують, і починається гра, прокурорсько+суддівських, з доброчесністю!
А через деякий час, воно уже або на московії, або на іншій посаді!
Зеленський+стефанчук+шмигаль, на лохоМарафоні, щось там проплямкають по писаному, і гаплик!
А Сирійці, коротко і дієво, таку наволоч викорінюють, за допомогою кранів!!
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17.04.2025 19:03 Ответить
"Натомість особи, що перетнули державний кордон, гуманітарну допомогу до України не ввозили, або декларували незначну її кількість для уникнення відповідальності за безпідставний виїзд, розповіли в СБУ."

Тобто "волонтери" таки верталися назад? То де ж злочин?

Хтось може пояснити як ці статті КК можна пришити до описаного?
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
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17.04.2025 19:04 Ответить
так, не бомжі їздили. А люди з грошима і бізнесами їздили у відпустки. Поверталися бо бізнес та робота в Україні. Людина добру справу робила
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17.04.2025 19:26 Ответить
Україні вже давно пора брати приклад зі світоча демократії США та легалізувати коррупцію.
Бо чому в штатах нема коррупції ???
В США КОРРУПЦІЯ ЛЕГАЛІЗОВАНА.
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17.04.2025 19:57 Ответить
Може знову оштрафують гривень на 500 ....
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17.04.2025 19:43 Ответить
І що - йому за це щось серйозного буде? Просто, мабуть, доведеться занести скільки треба, кому треба і куди треба, але то таке...
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18.04.2025 07:57 Ответить
 
 