Экс-глава Броварской РГА Майбоженко задержан за переправку уклонистов за границу, - СБУ. ФОТО

СБУ на Киевщине разоблачила канал переправки мужчин призывного возраста за границу, к которому причастен бывший глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко. Он вместе с сообщником помогал мужчинам выезжать за границу под видом волонтеров.

Об этом сообщает Служба безопасности и Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к организации противоправной схемы причастны двое жителей Киевской области. Один из них в 2022-2024 годах был главой Броварской районной военной администрации. Другой фигурант - глава благотворительного фонда.

В настоящее время эту должность занимал Владимир Майбоженко, которого уволили после резонансного ДТП.

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По материалам дела, злоумышленники вносили данные военнообязанных в информационную систему "Шлях", как волонтеров, которые якобы ввозят в Украину военную амуницию, дроны, продукты питания и тому подобное.

Зато лица, пересекшие государственную границу, гуманитарную помощь в Украину не ввозили, или декларировали незначительное ее количество во избежание ответственности за безосновательный выезд, рассказали в СБУ.

Стоимость такой "услуги" составляла до 2 тыс. американских долларов с одного клиента.

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Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства в Киеве и Бучанском районе.

По имеющейся информации, канал действовал в течение года, а его "услугами" успело воспользоваться более 100 человек.

Во время обысков в домовладениях фигурантов и офисном помещении благотворительного фонда правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы благотворительного фонда и черновые записи с доказательствами сделки.

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На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Сейчас суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.







ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко

26 апреля чиновник, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

Четырех человек, среди которых один ребенок, тогда госпитализировали в больницу.

По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрали безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

27 апреля президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации.

27 января 2025 года сообщалось, что Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко, который в апреле 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех пешеходов, включая малолетнего ребенка, в Броварах.

16 апреля 2025 года Киевский апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела о ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко в суде первой инстанции.