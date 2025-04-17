Экс-глава Броварской РГА Майбоженко задержан за переправку уклонистов за границу, - СБУ. ФОТО
СБУ на Киевщине разоблачила канал переправки мужчин призывного возраста за границу, к которому причастен бывший глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко. Он вместе с сообщником помогал мужчинам выезжать за границу под видом волонтеров.
Об этом сообщает Служба безопасности и Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что к организации противоправной схемы причастны двое жителей Киевской области. Один из них в 2022-2024 годах был главой Броварской районной военной администрации. Другой фигурант - глава благотворительного фонда.
В настоящее время эту должность занимал Владимир Майбоженко, которого уволили после резонансного ДТП.
По материалам дела, злоумышленники вносили данные военнообязанных в информационную систему "Шлях", как волонтеров, которые якобы ввозят в Украину военную амуницию, дроны, продукты питания и тому подобное.
Зато лица, пересекшие государственную границу, гуманитарную помощь в Украину не ввозили, или декларировали незначительное ее количество во избежание ответственности за безосновательный выезд, рассказали в СБУ.
Стоимость такой "услуги" составляла до 2 тыс. американских долларов с одного клиента.
Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства в Киеве и Бучанском районе.
По имеющейся информации, канал действовал в течение года, а его "услугами" успело воспользоваться более 100 человек.
Во время обысков в домовладениях фигурантов и офисном помещении благотворительного фонда правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы благотворительного фонда и черновые записи с доказательствами сделки.
На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Сейчас суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.
ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко
26 апреля чиновник, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.
По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.
Четырех человек, среди которых один ребенок, тогда госпитализировали в больницу.
По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрали безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.
27 апреля президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации.
27 января 2025 года сообщалось, что Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко, который в апреле 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех пешеходов, включая малолетнего ребенка, в Броварах.
16 апреля 2025 года Киевский апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела о ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Владимира Майбоженко в суде первой инстанции.
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Да же ? у нас так прийнято
демпінгував, *****, ....
- брав кількістю ! Закон ринку - чим більше , тим дешевше !
П.С - можна уявити СКІЛЬКИ , насправді , таких схем діють весь час
Доробіток до Пенсії, як інвалід, з довідкою від МСЕК!
Повісити, гниду відкормлену, перед будівлею міськРади!
Скільки ж, такого лайна, з 2014 року, ошивається на посадах в усіх ГІЛКАХ влади, і гадить Україні! Його затримують, і починається гра, прокурорсько+суддівських, з доброчесністю!
А через деякий час, воно уже або на московії, або на іншій посаді!
Зеленський+стефанчук+шмигаль, на лохоМарафоні, щось там проплямкають по писаному, і гаплик!
А Сирійці, коротко і дієво, таку наволоч викорінюють, за допомогою кранів!!
Тобто "волонтери" таки верталися назад? То де ж злочин?
Хтось може пояснити як ці статті КК можна пришити до описаного?
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Бо чому в штатах нема коррупції ???
В США КОРРУПЦІЯ ЛЕГАЛІЗОВАНА.