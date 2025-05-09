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Парад кремлевского мясника. Российское "победобесие" в ФОТОжабах

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ распространяет за рубежом новое пропагандистское движение "Победа 9/45", - Служба внешней разведки

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кремлевский мясник" Путин 9 мая попытается устроить шоу, - глава МИД Латвии Браже

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятеро депутатов из Германии, Чехии, Кипра и Словакии приедут в Москву на 9 мая, - Der Spiegel

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Репетиция парада в Москве: жители жалуются на проблемы со связью и интернетом, - росСМИ

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": На параде в Москве будут маршировать военные преступники, - МИД призывает не ехать к Путину на 9 мая

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин использует "фашистские практики" и присваивает победу РФ над нацизмом во Второй мировой, - Сикорский

фотожаба

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Автор: 

политика (7013) путин владимир (31335) россия (95702) фотожаба (14433)


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09.05.2025 08:41
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09.05.2025 08:50
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09.05.2025 08:48
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BBC

Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.

Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.

Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.

Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.

Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну. Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків. Згадка про 100 тис., яку можна зустріти в інтернеті, є перебільшеною.
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09.05.2025 08:41 Ответить
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09.05.2025 08:47 Ответить
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09.05.2025 08:48 Ответить
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09.05.2025 09:14 Ответить
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09.05.2025 08:50 Ответить
Верх цинізму
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09.05.2025 10:00 Ответить
Ну що,кацапи вже святкують,де бавовна? Чи тільки картинки є,що всіх переможемо і на тому все?
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09.05.2025 08:51 Ответить
Там Сі присутній - найкраще ПВО від наших дронів.
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09.05.2025 09:36 Ответить
А минулого року не було Сі і також нічого не відбулось з тим парадом. Вони воюють з людьми ,а законні військові цілі спокійно собі їздять по параді.Уявіть собі,щоб Гітлер проводив парад і Сталін би не використав таку можливість,чи навпаки.Бо то дійсно була війна,а зараз договорняк для скорочення мирного населення.
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09.05.2025 10:42 Ответить
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09.05.2025 08:56 Ответить
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09.05.2025 09:04 Ответить
***** пообіцяв всім хто приїде на парад побєдобєсія списати мільярдні борги, а також дати ще грошей. Наприклад кубінській проститутці Мігелю, ***** заплатить $1млрд. за хороший мінет на кривавій площі. Через це всі проститутки з усього світу так пруться на кривавий шабаш в моцкву де йде роздача грошей.
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09.05.2025 09:04 Ответить
Нумо ЗСУ!
Вхерачимо нашими Магурами, Нептунами та Паляницми
по цьому смердючому побєдобесію!
Хай весь Світ здригнеться від міці ЗСУ та Української зброї!
Хай русня під час свого победобесного "свята" тремтить від страху та жаху!
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09.05.2025 09:07 Ответить
Відважна верхівка України сказала:"жодного пострілу під час расійського параду"! Треба щоб трамп не був недовольний!
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09.05.2025 09:24 Ответить
Вся та "верхівка-соціальне дно", давно мріє про участь у такому параді на кривавій полщі московії в якості присутніх на трибунах мавзолею диктатора й тирана В. І. Леніна, стоячи прояд з путіно-*****, шойгу та іншими гнидами світу!
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09.05.2025 11:26 Ответить
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09.05.2025 09:08 Ответить
чудовий сарказм:
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09.05.2025 09:10 Ответить
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09.05.2025 09:10 Ответить
ППО стягнуто до москви...сьогодні вся росія має палати...
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09.05.2025 09:23 Ответить
Має. Але нічого не буде. Вава засцить псувати свято Пуйлу.
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09.05.2025 10:24 Ответить
 
 