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Парад кремлівського м’ясника. Російське "побєдобєсіє" у ФОТОжабах

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ":  РФ поширює за кордоном новий пропагандистський рух "Побєда 9/45", - Служба зовнішньої розвідки

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

Читайте на "Цензор.НЕТ":  На параді в Москві маршируватимуть воєнні злочинці, - МЗС закликає не їхати до Путіна на 9 травня

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін використовує "фашистські практики" та привласнює перемогу РФ над нацизмом у Другій світовій, - Сікорський

фотожаба

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Автор: 

політика (4448) путін володимир (23889) росія (65415) фотожаба (13907)


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Топ коментарі
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09.05.2025 08:41
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09.05.2025 08:48
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09.05.2025 08:50
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BBC

Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.

Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.

Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.

Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.

Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну. Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків. Згадка про 100 тис., яку можна зустріти в інтернеті, є перебільшеною.
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09.05.2025 08:41 Відповісти
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09.05.2025 08:41 Відповісти
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09.05.2025 09:14 Відповісти
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09.05.2025 08:50 Відповісти
Ну що,кацапи вже святкують,де бавовна? Чи тільки картинки є,що всіх переможемо і на тому все?
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09.05.2025 08:51 Відповісти
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09.05.2025 08:52 Відповісти
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09.05.2025 08:56 Відповісти
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09.05.2025 09:04 Відповісти
***** пообіцяв всім хто приїде на парад побєдобєсія списати мільярдні борги, а також дати ще грошей. Наприклад кубінській проститутці Мігелю, ***** заплатить $1млрд. за хороший мінет на кривавій площі. Через це всі проститутки з усього світу так пруться на кривавий шабаш в моцкву де йде роздача грошей.
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09.05.2025 09:04 Відповісти
Нумо ЗСУ!
Вхерачимо нашими Магурами, Нептунами та Паляницми
по цьому смердючому побєдобесію!
Хай весь Світ здригнеться від міці ЗСУ та Української зброї!
Хай русня під час свого победобесного "свята" тремтить від страху та жаху!
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09.05.2025 09:07 Відповісти
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09.05.2025 09:08 Відповісти
чудовий сарказм:
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09.05.2025 09:10 Відповісти
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09.05.2025 09:10 Відповісти
 
 