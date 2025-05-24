ТРЦ "Блокбастер Молл" поврежден в результате ночной атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

В результате ночного удара России по Киеву значительным разрушениям подвергся торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл" в Оболонском районе. При этом часть магазинов открылись после массированного обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Несмотря на российскую атаку, многие магазины сегодня продолжают работать, однако некоторые все же не открылись, например магазин одежды Sinsay. Он больше всего пострадал в результате обстрела.

Сотрудники ТРЦ рассказали изданию, что "шахед" или его обломки попали в крышу торгового центра. Ремонтные бригады сейчас устраняют последствия попадания.

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Работница одного из магазинов, где продают мармелад, Руслана, рассказала, что несмотря на атаку, заведение продолжает работать, а утром здесь уже были покупатели.

Вместе с этим, жалуется: из-за российского обстрела придется много убирать.

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Напомним, в ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Основное направление вражеской атаки - Киев. В столице пострадали 15 человек, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.