ТРЦ "Блокбастер Молл" пошкоджений унаслідок нічної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж
Унаслідок нічного удару Росії по Києву руйнувань зазнав торгово-розважальний центр "Блокбастер Молл" в Оболонському районі. Водночас частина магазинів відкрилися після масованого обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Попри російську атаку, чимало магазинів сьогодні продовжують працювати, однак деякі все ж не відкрилися, як-от магазин одягу Sinsay. Він найбільше постраждав унаслідок обстрілу.
Співробітники ТРЦ розповіли виданню, що "Шахед" або його уламки влучили в дах торгового центру. Ремонтні бригади зараз усувають наслідки влучання.
Працівниця одного з магазинів, де продають мармелад, Руслана розповіла, що попри атаку, заклад продовжує працювати, а зранку тут уже були покупці.
Водночас скаржиться: через російський обстріл доведеться багато прибирати.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.
Основний напрямок ворожої атаки – Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.
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АЛЕ.
НАХІБА оцей олігархічно- депутатський плач??
А про будинки - НІ СЛОВА((.
Зайнятися комерційною нерухомістю уродженця Ашгабату Вагіфа Алієва, 61, надихнув, за його словами, Дональд Трамп. У 1998 році в Нью‑Йорку друзі познайомили Алієва з майбутнім президентом США. Розмова тривала чотири години, і за цей час Трамп дав йому кілька порад. Алієву запам'яталася одна: «Правильні чисті гроші мають бути на видноті». Тобто реалізуватися у нерухомості. Гроші в Алієва були. Першопочатковий капітал він заробив на постачанні туркменського газу. Порада Трампа потрапила у благодатний ґрунт. Тепер Алієв найбільший в Україні власник торгової нерухомості загальною площею 345 000 кв. м. У середині минулого року Алієв продав 33‑поверховий бізнес‑центр «Парус» київському магнатові Вадиму Столару. Гроші підуть на добудову трьох торгових центрів: Ocean Mall, Lesnaya Mall, Hippodrome Mall.
ОТ ЗА ЦЕ ЛАЙНО МИ ВОЮЄМ.
Людей та їх осель теж немає?
Sinsay, бренд одягу, працює в Росії під контролем компанії LPP. LPP, що володіє також брендами Reserved та інші, продовжує свою діяльність у Росії, навіть після заяв про вихід. Незважаючи на це, компанія LPP збільшила свій дохід на 40.5% у період з 2022 по 2024 рік.
Компанія фактично продовжує свою діяльність в Росії. Це призвело до різкого падіння акцій LPP на 20%. Заявлені Hindenburg факти показують, що дубайська компанія Far East Services, яка придбала російські активи LPP, була заснована за день до оголошення угоди й не має зв'язків із Китаєм.
Джерело. Американська інвесткомпанія Hindenburg Research опублікувала https://hindenburgresearch.com/lpp/ розслідування, що LPP насправді не вийшла з ринку рф. Після цього котирування акцій польської компанії обвалилися майже на чверть.
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До вторгнення в Україну росія була найбільшим ринком для польської LPP, генеруючи 19,2% доходу від 553 магазинів.
«LPP мала плани відкрити ще сотні магазинів у росії. Це був найбільший ринок, який ми хотіли розвивати», - заявив колишній керівник компанії.
Після початку повномасштабної війни LPP оголосила про плани дистанціюватися від росії і 28 квітня 2022 року оголосила про продаж свого російського підрозділу.
Угода просувалась швидко: кілька тижнів потому компанія оголосила про продаж неназваному покупцеві.
Однак попри заяву про втрату частини бізнесу, загальний дохід LPP все одно помітно зріс - на 40,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є практично нечуваним для індустрії роздрібної торгівлі одягом.
"Ми вважаємо, що LPP змогла опублікувати ці чудові результати, тому що її відмова від російського бізнесу була повною фальсифікацією", - йдеться в розслідуванні.
LPP стверджує, що продала свої російські активи «китайському консорціуму» в рамках угоди за $382 млн. Покупцем стала дубайська компанія під назвою «Far East Services», зареєстрована лише за день до оголошення продажу.
Колишній високопоставлений співробітник LPP сказав, що ця угода була «лиш прикриттям», додавши, що російські операції LPP все ще «прямо контролюються штаб-квартирою LPP і правлінням».
Колишній менеджер описав позицію гендиректора та засновника LPP Марека Пєхоцького: йому «наплювати на якусь війну між росією та Україною. Ця війна лише тимчасова».
"У грудні 2023 року ми відправили таємних покупців до флагманських магазинів «Far East Services» у Москві та Санкт-Петербурзі. Майже весь одяг, який ми сфотографували, мав ідентичний дизайн і колір до колекцій осінь/зима в онлайн-каталогах LPP у Польщі, що вказує на те, що продукція LPP досі проникає в росію", - йдеться в доповіді.
Крім того, російські внутрішні коди продуктів точно збігалися з кодами продуктів у польському каталозі LPP.
«Для мене шок, що це LPP, тому що це власник найбільшого польського бренду одягу. Тому важко уявити, що вони могли зробити щось подібне», - сказав менеджер GS1 Global, польського відділення організації зі стандартизації штрих-кодів.
У звіті йдеться про те, що якщо роботу польської компанії на ринку рф буде доведено, то це означатиме порушення умов кредитів і фінансових договорів із найбільшим банком Польщі PKO BP Bank, основним акціонером якого є польська держава. Відповідно до своєї політики банк не фінансує організації, які працюють у росії та очікує, що його клієнти повідомляють про наявність торговельних відносин із рф.