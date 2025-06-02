Украинская делегация встретилась с представителями Германии, Италии и Великобритании в Стамбуле. ФОТО
Сегодня, 2 июня 2025 года, представители украинской делегации встретились с представителями Германии, Италии и Великобритании перед вторым раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле.
Об этом сообщил в соцсети Х спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.
"В Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации, внештатный советник главы Офиса Президента, Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании.
Стороны скоординировали позиции накануне сегодняшней встречи украинской и российской делегаций", - отметил он.
Также отмечается, что члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на вопросах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры по укреплению доверия.
Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
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