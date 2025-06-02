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Українська делегація зустрілася з представниками Німеччини, Італії та Британії у Стамбулі. ФОТО

Сьогодні, 2 червня 2025 року, представники української делегації зустрілись з представниками Німеччини, Італії та Великою Британії перед другим раундом перемовин із російською стороною у Стамбулі.

Про це повідомив у соцмережі Х речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"У Стамбулі перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації, позаштатний радник голови Офісу Президента, Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України - Німеччини, Італії та Великої Британії.

Сторони скоординували позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі української та російської делегацій", - зауважив він.

Також зазначається, що члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та гуманітарні заходи зі зміцнення довіри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація прибула до Стамбулу. Зустріч із представниками РФ запланована на другу половину дня, - МЗС

українська делегація у Стамбулі

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Автор: 

Кислиця Сергій (213) переговори з Росією (1270) Тихий Георгій (16)


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Українська делегація зустрілася з представниками Німеччини, Італії та Британії у Стамбулі.

Ну де б ще змогли зустрітися, ге ж?
Певно, зраділи одне одному, непрохану сльозу втирали...
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02.06.2025 12:46 Відповісти
Нехай разом заходять на переговори з касапами.
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02.06.2025 12:49 Відповісти
Правильно. Нехай заходять перед тим, як зайдуть кацапи і позаймають всі їх стільці, а кацапи будуть стояти у кутку і жувать соплі. Інакше ніяк.
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02.06.2025 12:53 Відповісти
 
 