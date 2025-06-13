Кремлевский фарш, "дерзкий димон", паутина для моли. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Кремлевский фарш
Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 001 560 человек (+1220 за сутки), 10 934 танка, 29 105 артсистем, 22 791 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
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Юбилейный торт
Народная мудрость
Угадайте...
Так лучше.
"Лимон" от ВСУ
Дерзкий димон.
Паутина для моли
Настроение в москве
Что-то пошло не так...
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Ситуация в Америке
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Майдан. Перезагрузка
Рублио
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Политическое кредо Вучича
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Процесс пошел
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"Я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления израильтян - чтобы не было такого, что сейчас происходит на востоке Украины, чтобы не было вооруженных отрядов иранцев... Поэтому за спиной сил Израиля, конечно, встали наши военнослужащие" (с)