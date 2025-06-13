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Кремлевский фарш, "дерзкий димон", паутина для моли. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Кремлевский фарш

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 001 560 человек (+1220 за сутки), 10 934 танка, 29 105 артсистем, 22 791 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

фотожаба

Пришлите помощь!

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Юбилейный торт

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Народная мудрость

фотожаба

Угадайте...

фотожаба

Так лучше.

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"Лимон" от ВСУ

фотожаба

Дерзкий димон.

фотожаба

Паутина для моли

фотожаба

Настроение в москве

фотожаба

Что-то пошло не так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил войска, а губернатор заявил о нарушении суверенитета. ФОТОрепортаж

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Ситуация в Америке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о протестах в Калифорнии: Направить войска для подавления насилия было "правильным решением"

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Майдан. Перезагрузка

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Рублио

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Политическое кредо Вучича

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вучич заявил, что не подписал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа"

фотожаба

Процесс пошел

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4108) политика (7102) путин владимир (31575) фотожаба (14515)


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Классно первым оставить комментарий, Спасибо хорошие фотожабы, особенно про трампа понравилось, фотожаба астановитесь надо было сделать на фоне американского флага, а не украинского так мне кажется красивее будет
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13.06.2025 09:14 Ответить
Один рубліо - це щьось.
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13.06.2025 09:16 Ответить
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13.06.2025 09:24 Ответить
Це ж яким мудаком треба бути щоб вітати країну яка вважає ворогом твою країну!
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13.06.2025 09:36 Ответить
Треба зробити ще про удари по Ірану і Трамп каже:

"Я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления израильтян - чтобы не было такого, что сейчас происходит на востоке Украины, чтобы не было вооруженных отрядов иранцев... Поэтому за спиной сил Израиля, конечно, встали наши военнослужащие" (с)
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13.06.2025 09:26 Ответить
 
 