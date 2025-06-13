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Новини Фото
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Кремлівський фарш, "дєрзкій дімон", павутиння для молі. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Кремлівський фарш

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 001 560 осіб (+1220 за добу), 10 934 танки, 29 105 артсистем, 22 791 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

фотожаба

Пришліть допомогу!

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Ювілейний торт

фотожаба

Народна мудрість

фотожаба

Вгадайте...

фотожаба

Так краще

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"Лімон" від ЗСУ

фотожаба

Дєрзкій дімон

фотожаба

Павутиння для молі

фотожаба

Настрій у москві

фотожаба

Щось пішло не так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Лос-Анджелесі: Трамп направив війська, а губернатор заявив про порушення суверенітету. ФОТОрепортаж

фотожаба

Ситуація в Америці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про протести в Каліфорнії: Направити війська для придушення насильства було "правильним рішенням"

фотожаба

Майдан. Перезавантаження

фотожаба

Рубліо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо привітав росіян із днем Росії: Віддані підтримці в прагненні до світлого майбутнього

фотожаба

Політичне кредо Вучича

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фотожаба

Процес пішов

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1918) політика (4530) путін володимир (24136) фотожаба (13989)


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Классно первым оставить комментарий, Спасибо хорошие фотожабы, особенно про трампа понравилось, фотожаба астановитесь надо было сделать на фоне американского флага, а не украинского так мне кажется красивее будет
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13.06.2025 09:14 Відповісти
Один рубліо - це щьось.
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13.06.2025 09:16 Відповісти
 
 