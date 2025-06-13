Кремлівський фарш, "дєрзкій дімон", павутиння для молі. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Кремлівський фарш
Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 001 560 осіб (+1220 за добу), 10 934 танки, 29 105 артсистем, 22 791 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Пришліть допомогу!
Ювілейний торт
Народна мудрість
Вгадайте...
Так краще
"Лімон" від ЗСУ
Дєрзкій дімон
Павутиння для молі
Настрій у москві
Щось пішло не так...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в Лос-Анджелесі: Трамп направив війська, а губернатор заявив про порушення суверенітету. ФОТОрепортаж
Ситуація в Америці
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про протести в Каліфорнії: Направити війська для придушення насильства було "правильним рішенням"
Майдан. Перезавантаження
Рубліо
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо привітав росіян із днем Росії: Віддані підтримці в прагненні до світлого майбутнього
Політичне кредо Вучича
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вучич заявив, що не підписав декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа"
Процес пішов
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль