14 783 17

Если бы "дедушка был бабушкой", новое лицо демократии, трансформация Марьяны. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Если бы "дедушка был бабушкой"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": При президентстве США Трампа, если бы он получил должность раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть, - Путин

фотошопы

Пора готовиться...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля, - Путин

фотошопы

Тройка путинских "лидеров"

фотошопы

Есть над чем задуматься...

фотожабы

"...как в своем доме жил..."

фотожаба

Стандарты "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин выразил соболезнования Ирану и осудил действия Израиля, "нарушающие устав ООН"

фотожаба

Талантливо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Косил от армии", - "слуга народа" Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко в результате ракетного удара РФ по Киеву

фотошопы

Это уже дно?

фотожаба

Каждый раз...

фотошопы

Трансформация

фотожаба

Не забывай, что

фотошопы

Новое лицо демократии

фотошопы

Посвящение

фотожаба

Фото с парада

фотожабы

"Трампафон" - только начало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья Трампа будет выпускать золотые смартфоны. ФОТО

фотожабы

Послание россиянам

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лавров Сергей (2369) Песков Дмитрий (2007) политика (7337) путин владимир (32233) Янукович Виктор (30793) Трамп Дональд (6696) Безуглая Марьяна (309)
+49
21.06.2025 09:33 Ответить
21.06.2025 09:33 Ответить
+26
21.06.2025 10:00 Ответить
21.06.2025 10:00 Ответить
+24
21.06.2025 09:21 Ответить
21.06.2025 09:21 Ответить
Комментировать
21.06.2025 09:21 Ответить
21.06.2025 09:21 Ответить
Безмозгла набирає співробітників у "Загони Зеленського".
21.06.2025 09:24 Ответить
21.06.2025 09:24 Ответить
21.06.2025 09:25 Ответить
21.06.2025 09:25 Ответить
Меланія з калашом - супер!!!
21.06.2025 09:25 Ответить
21.06.2025 09:25 Ответить
21.06.2025 09:26 Ответить
21.06.2025 09:26 Ответить
21.06.2025 09:33 Ответить
21.06.2025 09:33 Ответить
21.06.2025 17:36 Ответить
21.06.2025 17:36 Ответить
А я з Безуглою в цьому випадку згоден - пішов би в армію, мав би шанс вижити… І, взагалі, після двох років в ЗСУ дивуюсь, як в тилу люди без автоматів ходять, це ж страшно…
21.06.2025 09:47 Ответить
21.06.2025 09:47 Ответить
21.06.2025 10:00 Ответить
21.06.2025 10:00 Ответить
😁👍
21.06.2025 10:26 Ответить
21.06.2025 10:26 Ответить
21.06.2025 10:33 Ответить
21.06.2025 10:33 Ответить
Вообще-то Безуглая сказала правду. Но не к месту.
21.06.2025 10:43 Ответить
21.06.2025 10:43 Ответить
Интересно у безуглой или у кого нибудь из Рады родственники есть на войне ? Нынешний президент четыре раза убегал от призыва а при его власти людей вылавливают на войну. Это справедливо ?
21.06.2025 12:34 Ответить
21.06.2025 12:34 Ответить
Спасибо за фотожабы редакции цензора и тем кто комментировал тоже весёлые фотожабы. Спасибо
21.06.2025 13:45 Ответить
21.06.2025 13:45 Ответить
Дякую! Дуже якісна добірка, давно не було таких перцевогострих!
21.06.2025 22:57 Ответить
21.06.2025 22:57 Ответить
 
 