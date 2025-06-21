Если бы "дедушка был бабушкой", новое лицо демократии, трансформация Марьяны. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Если бы "дедушка был бабушкой"...
Читайте на "Цензор.НЕТ": При президентстве США Трампа, если бы он получил должность раньше, "конфликта на Украине" могло бы не быть, - Путин
Пора готовиться...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля, - Путин
Тройка путинских "лидеров"
Есть над чем задуматься...
"...как в своем доме жил..."
Стандарты "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин выразил соболезнования Ирану и осудил действия Израиля, "нарушающие устав ООН"
Талантливо...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Косил от армии", - "слуга народа" Безуглая назвала "кармой" гибель 31-летнего Дмитрия Исаенко в результате ракетного удара РФ по Киеву
Это уже дно?
Каждый раз...
Трансформация
Не забывай, что
Новое лицо демократии
Посвящение
Фото с парада
"Трампафон" - только начало
Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья Трампа будет выпускать золотые смартфоны. ФОТО
Послание россиянам
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль