Якби "дєдушка був бабушкой", нове обличчя демократії, трансформація Мар’яни. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Якби "дєдушка був бабушкой"...
Читайте на "Цензор.НЕТ": За президентства США Трампа, якби він отримав посаду раніше, "конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін
Пора готуватись...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не буде допомагати Ірану відбивати атаки Ізраїлю, - Путін
Трійка путінських "лідерів"
Є над чим замислитись...
"... как в своем доме жил..."
Стандарти "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"
Талановито...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Косив від армії", - "слуга народу" Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок ракетного удару РФ по Києву
Це вже дно?
Щоразу...
Трансформація
Не забувай... те
Нове обличчя демократії
Посвята
Фото з параду
"Трампафон" - тільки початок
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім’я Трампа випускатиме золоті смартфони. ФОТО
Послання росіянам
Більше фотошопів дивіться тут
