14 783 17

Якби "дєдушка був бабушкой", нове обличчя демократії, трансформація Мар’яни. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Якби "дєдушка був бабушкой"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": За президентства США Трампа, якби він отримав посаду раніше, "конфлікту на Україні" могло б не бути, - Путін

фотошопи

Пора готуватись...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не буде допомагати Ірану відбивати атаки Ізраїлю, - Путін

фотошопи

Трійка путінських "лідерів"

фотошопи

Є над чим замислитись...

фотожаби

"... как в своем доме жил..."

фотожаба

Стандарти "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"

фотожаба

Талановито...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Косив від армії", - "слуга народу" Безугла назвала "кармою" загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка внаслідок ракетного удару РФ по Києву

фотошопи

Це вже дно?

фотожаба

Щоразу...

фотошопи

Трансформація

фотожаба

Не забувай... те

фотошопи

Нове обличчя демократії

фотошопи

Посвята

фотожаба

Фото з параду

фотожаби

"Трампафон" - тільки початок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім’я Трампа випускатиме золоті смартфони. ФОТО

фотожаби

Послання росіянам

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1654) Пєсков Дмитро (1760) політика (4772) путін володимир (24851) Янукович Віктор (10789) Трамп Дональд (7235) Безугла Мар’яна (316)
+49
21.06.2025 09:33 Відповісти
+26
21.06.2025 10:00 Відповісти
+24
21.06.2025 09:21 Відповісти
21.06.2025 09:21 Відповісти
Безмозгла набирає співробітників у "Загони Зеленського".
21.06.2025 09:24 Відповісти
21.06.2025 09:25 Відповісти
Меланія з калашом - супер!!!
21.06.2025 09:25 Відповісти
21.06.2025 09:26 Відповісти
21.06.2025 09:33 Відповісти
21.06.2025 17:36 Відповісти
А я з Безуглою в цьому випадку згоден - пішов би в армію, мав би шанс вижити… І, взагалі, після двох років в ЗСУ дивуюсь, як в тилу люди без автоматів ходять, це ж страшно…
21.06.2025 09:47 Відповісти
21.06.2025 10:00 Відповісти
😁👍
21.06.2025 10:26 Відповісти
21.06.2025 10:33 Відповісти
Вообще-то Безуглая сказала правду. Но не к месту.
21.06.2025 10:43 Відповісти
Интересно у безуглой или у кого нибудь из Рады родственники есть на войне ? Нынешний президент четыре раза убегал от призыва а при его власти людей вылавливают на войну. Это справедливо ?
21.06.2025 12:34 Відповісти
Спасибо за фотожабы редакции цензора и тем кто комментировал тоже весёлые фотожабы. Спасибо
21.06.2025 13:45 Відповісти
Дякую! Дуже якісна добірка, давно не було таких перцевогострих!
21.06.2025 22:57 Відповісти
 
 