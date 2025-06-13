Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"
Кремлівський диктатор Володимир Путін провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на тлі ударів Ізраїлю по Ірану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу диктатора.
Зазначається, що у розмові з Пезешкіаном Путін висловив начебто співчуття керівництву і народу Ірану "у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів".
Також він наголосив: Москва "сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем".
Водночас Пезешкіан у розмові з російським диктатором заявив, що Ізраїль отримає від Ірану "відповідь" за удари по своїй території.
У розмові з Нетаньягу Путін засудив дії Ізраїлю, заявивши, що вони "порушують Статут ООН та міжнародне право".
Також він заявив, що Москва готова надати "посередницькі послуги в ситуації ізраїльсько-іранського конфлікту".
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
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как лебеди саночки....
Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-Пушка державная,
Аромат пирогов....
прокатив буйло аятолу на московських саночках
.
Так шо з ***** візьмеш?
смотри, кутузов, не перепутай кто там "бомбит мирные спящие города"
.
Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
«Залізний купол» Ізраїлю не витримує удар: у країні вже є прильоти, - Clash.
Іран запустив другу хвилю ракет - пише IRNA
В Иране уничтожены все российские ПВО, поэтому они не могли сбить невидимку F-35
А таких марданів повне Останкіно , цього задвохсотять - вже завтра на його місці сидітиме інший .
Хтось з блогерів ще по обіді вкинув в мережі це фото , і з тих пір воно гуляє по всіх ЗМІ , але немає жодного конкретного підтвердження що в тій бідненькій на вигляд панельці - проживав іранський генерал . Дехто пише що то скоріше - слід від удару дрона , а не ракети , бо ракет мовляв - з бч в 1 - 1.5 кг ( судячи по наслідкам вибуху ) не існує .. І що будь яка авіаційна ракета розвалила б як мінімум пару квартир ,, а там , поряд з кімнатою у яку щось прилетіло - навіть скло вціліло .
прутеньруку тиснув і погладжував.
Итак, до иранцев доведено - ударите баллистикой, будет очень больно. Возможно, снесем символы власти, возможно - нефтянку. Но с учетом того, что израильские ВВС имеют полное господство в воздухе - делай, что хочешь. Бомб и ракет завались.
Престарелый рахбар грозит какой-то страшной местью, но это уже несерьезно. Ему бы дожить до утра, ну какая тут месть.
Россияне, у которых буквально разрывает шаблон и другие места, демонстрируют сильнейший диссонанс, не знают, как реагировать. И ведь евреи - красавцы, но иранцы вроде братаны нам теперь, короче, непонятно.
На официальном уровне решено осуждать. Идиот из Госдумы, который Журавлев, сказал: "Что касается помощи в связи с израильскими ударами, то РФ и так уже поставляет Ирану системы ПВО, которые стране нужнее, чем солдаты".
Ну, тут, как говорится, без комментариев. Хорошее ПВО, просто включить забыли.
Биби поговорил с Путиным, который подчеркнул, что РФ осуждает действия Израиля, потому что они "нарушают Устав ООН и международное право". И не сверкнула молния и не поразила в лоб.
Тут бы нашему спросить "А чей Крым, кстати?", но ладно.
Судя по итогу первого дня - полный нокаут.
(голосом Дроздова) - мір п*дарасов удівітелен...
Эти бомбы наделали «дыр» в Кремлевских башнях. Пострадал ботокс; БРИКС, который ***** лелеял как личное, маленькое НАТО - скрючился от боли. Стало ясно, что никакой союз с *****м ни от чего не страхует. И не спасает.
Совсем недавно ( в 2025 г.) Иран и Россия подписали «братство навек», скрепив взаимную любовь договором о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», в котором стороны поклялись «помогать и защищать». Военно-политический коитус двух мракобесных режимов был страстным и ритмичным. Иран несколько лет отрывал от своего черного сердца «Шахеды» и снаряды, подпитывая полки русских орков. Иранские хакеры долбасили европейские сети, а чалмоносные террористы, выполняя деликатные поручения Кремля исправно взрывали, жгли и резали «кого следует».
Но полетели еврейские бомбы и русские опять бросили своих, даже не удосужившись объяснить причины такого свинства. Все договоры и БРИКС, в который торжественно вступил Иран оказались туфтой. Максимум, на что оказалась способной россия - это парочка аккуратных заявлений. Маша захарова на своем хундсхугеле изобразила скорбь, но гневаться и хамить Израилю не посмела. Медведев до крови расчесал яйца, а путин драматично заткнулся.
Идея «антизападного братства» под омофором Москвы сдулась. РФ, на виду у всех БРИКСанутых слегка поскулила, но сглотнула.
Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «если бы президентом США был Трамп, то этой войны бы не случилось»..
коли розпочав бомбити мирну Украіну ???
Тебе , кремлівський вишкрабок ,
пора шматувати на куски живцем
бо ти заслужив такого гніву від украінського народу 🤬
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1933614991095017615
"Анекдот" дня: "путін поговорив із колегами з Ірану та Ізраїлю та засудив порушення Статуту ООН". московія і "статут ООН" Додайте захоплення Трампа путіним, Сі, Ином, територіальні зазіхання США на Канаду, Мексику, Панаму, Ґренландію. Як це огидно. Цивілізація тане на очах