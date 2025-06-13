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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"

Путін поговорив із Нетаньягу та Пезешкіаном

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на тлі ударів Ізраїлю по Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу диктатора.

Зазначається, що у розмові з Пезешкіаном Путін висловив начебто співчуття керівництву і народу Ірану "у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів".

Також він наголосив: Москва "сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Ніхто не знає, що з ядерною програмою Ірану після ударів Ізраїлю

Водночас Пезешкіан у розмові з російським диктатором заявив, що Ізраїль отримає від Ірану "відповідь" за удари по своїй території.

У розмові з Нетаньягу Путін засудив дії Ізраїлю, заявивши, що вони "порушують Статут ООН та міжнародне право".

Також він заявив, що Москва готова надати "посередницькі послуги в ситуації ізраїльсько-іранського конфлікту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові удари Ізраїлю по Ірану: атаковано ядерний об’єкт у Фордо та резиденцію аятола Хаменеї. ФОТО

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш про атаки Ізраїлю на Іран: Закликаю сторони проявити "максимальну стриманість"

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Нетаньягу Беньямін (173) путін володимир (24143)


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Топ коментарі
+18
Мне всегда смешно как все диктаторы как только им прищимят хвост быстро прячутся за международными организациями и правами человека.
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13.06.2025 21:20 Відповісти
+17
на місці ірану повинен бути путін.
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13.06.2025 21:17 Відповісти
+14
Ще один міратворєц намалювався...коли ви вже повиздихаєте?!!!
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13.06.2025 21:21 Відповісти
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Я б никогда не начал никакую войну если б у меня военное руководство было с такими ********
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13.06.2025 21:16 Відповісти
"путін висловив співчуття Ірану..." пуйло, а що не так? "Спєциальная аперация" проти Ірану. Ніби все за класикою.
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13.06.2025 21:52 Відповісти
Де сушки для Ірану?
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13.06.2025 21:16 Відповісти
Нещодавно Росія передала два винищувачі Су-35SE Ірану, і ще 48 залишаються для постачання в майбутньому.
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13.06.2025 21:23 Відповісти
Після десятиліть Іранські ВПС нарешті знову купують іноземні винищувачі. Росія та Іран підтвердили, що Росія експортуватиме винищувачі Су-35 та бойові вертольоти Мі-28 до Ірану.
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13.06.2025 21:31 Відповісти
эх сушки бараночки.
как лебеди саночки....

Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-Пушка державная,
Аромат пирогов....

прокатив буйло аятолу на московських саночках

.
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13.06.2025 21:24 Відповісти
на місці ірану повинен бути путін.
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13.06.2025 21:17 Відповісти
Він має бути на місці Саддама. А краще на місці Каддафі.
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13.06.2025 21:57 Відповісти
Он не нарушает статус ООН
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13.06.2025 21:18 Відповісти
Не статус ООН, а устав ООН.
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13.06.2025 21:25 Відповісти
Принцып тотже
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13.06.2025 21:30 Відповісти
Тоді вже *принцИп тоТ Же*. Вабене?
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13.06.2025 21:36 Відповісти
Vabene si mio amoco!
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13.06.2025 22:28 Відповісти
Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю

Так шо з ***** візьмеш?
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13.06.2025 21:18 Відповісти
Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю

смотри, кутузов, не перепутай кто там "бомбит мирные спящие города"

.
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13.06.2025 21:27 Відповісти
Просто зараз:

Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
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13.06.2025 21:18 Відповісти
Вибухи в Тель-Авіві. Пишуть про прильоти іранських ракет.
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13.06.2025 21:23 Відповісти
Іранська армія заявила про начебто успішне збиття ізраїльського винищувача F-35;

«Залізний купол» Ізраїлю не витримує удар: у країні вже є прильоти, - Clash.
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13.06.2025 21:25 Відповісти
Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по Ізраїлю
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13.06.2025 21:27 Відповісти
Іранська ракета вразила штаб-квартиру Міноборони Ізраїлю, - місцеві ЗМІ
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13.06.2025 21:32 Відповісти
Ізраїль збив 50/100 балістичних іранських ракет - Clash. Прильоти були мінімум у 7 районах центру країни, пише видання.

Іран запустив другу хвилю ракет - пише IRNA
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13.06.2025 21:33 Відповісти
Іранці захопили в заручники ізраїльску жінку-пілота, - Clash.
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13.06.2025 21:46 Відповісти
Також чутно вибухи в Єрусалимі.
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13.06.2025 21:50 Відповісти
Железный купол к перехвату балистики не имеет никакого отношения, он перехватывает мины, беспилотники...
В Иране уничтожены все российские ПВО, поэтому они не могли сбить невидимку F-35
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13.06.2025 22:13 Відповісти
...
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13.06.2025 21:19 Відповісти
Я б на міці Моссаду підігнав би Мардану український електросамокат... Або ізраїльський пейджер запхнув до його срєпосховища і надіслав на нього сигнал...
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13.06.2025 22:04 Відповісти
Мардану підігнати самокат можна звісно , але треба пам'ятати що той підєр лише - озвучує ротом позицію кацапської верхівки . Без їхнього дозволу він би й рота не розкрив би . А от їм "подарувати самокати" буде важкувато .
А таких марданів повне Останкіно , цього задвохсотять - вже завтра на його місці сидітиме інший .
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13.06.2025 22:52 Відповісти
«https://www.ponomaroleg.com/iran-gorit-moskva-molchit/ если бы президентом США был Трамп, то этой войны бы не случилось»..
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13.06.2025 22:08 Відповісти
Я дуже скептично сприймаю ці повідомлення про віртуозність ізраїльської авіації .
Хтось з блогерів ще по обіді вкинув в мережі це фото , і з тих пір воно гуляє по всіх ЗМІ , але немає жодного конкретного підтвердження що в тій бідненькій на вигляд панельці - проживав іранський генерал . Дехто пише що то скоріше - слід від удару дрона , а не ракети , бо ракет мовляв - з бч в 1 - 1.5 кг ( судячи по наслідкам вибуху ) не існує .. І що будь яка авіаційна ракета розвалила б як мінімум пару квартир ,, а там , поряд з кімнатою у яку щось прилетіло - навіть скло вціліло .
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13.06.2025 22:46 Відповісти
"тло ударів" ))
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13.06.2025 21:20 Відповісти
від - тла підарів (в поганому змісті) ))
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13.06.2025 21:21 Відповісти
Мне всегда смешно как все диктаторы как только им прищимят хвост быстро прячутся за международными организациями и правами человека.
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13.06.2025 21:20 Відповісти
Ще один міратворєц намалювався...коли ви вже повиздихаєте?!!!
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13.06.2025 21:21 Відповісти
Бажано сьогодні,здохнхни тварина-членоподібна.
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13.06.2025 21:36 Відповісти
Бг-ггг... зачетно, от пыни озабоченность слышать... ХЕХ...
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13.06.2025 21:29 Відповісти
А шо такоє? Бібі ж їздив на парад у Мацкву, Україні військову допомогу не надає... 😔 Невже у мацкві погано пуцину прутень руку тиснув і погладжував.
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13.06.2025 21:31 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Итак, до иранцев доведено - ударите баллистикой, будет очень больно. Возможно, снесем символы власти, возможно - нефтянку. Но с учетом того, что израильские ВВС имеют полное господство в воздухе - делай, что хочешь. Бомб и ракет завались.

Престарелый рахбар грозит какой-то страшной местью, но это уже несерьезно. Ему бы дожить до утра, ну какая тут месть.

Россияне, у которых буквально разрывает шаблон и другие места, демонстрируют сильнейший диссонанс, не знают, как реагировать. И ведь евреи - красавцы, но иранцы вроде братаны нам теперь, короче, непонятно.

На официальном уровне решено осуждать. Идиот из Госдумы, который Журавлев, сказал: "Что касается помощи в связи с израильскими ударами, то РФ и так уже поставляет Ирану системы ПВО, которые стране нужнее, чем солдаты".

Ну, тут, как говорится, без комментариев. Хорошее ПВО, просто включить забыли.

Биби поговорил с Путиным, который подчеркнул, что РФ осуждает действия Израиля, потому что они "нарушают Устав ООН и международное право". И не сверкнула молния и не поразила в лоб.

Тут бы нашему спросить "А чей Крым, кстати?", но ладно.

Судя по итогу первого дня - полный нокаут.
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13.06.2025 21:32 Відповісти
Джерело в ізраїльських силах безпеки повідомило Reuters, що бойові підрозділи спецслужби "Моссад" провели низку таємних операцій у глибині іранської території. Ці операції включали розгортання високоточної зброї на відкритих територіях поблизу іранських зенітно-ракетних комплексів, використання передових технологій проти іранських систем ППО та створення бази ударних безпілотників неподалік від Тегерана, розповів співрозмовник агентства.
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13.06.2025 21:40 Відповісти
путлєр миротворець! - їбать - копать
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13.06.2025 21:34 Відповісти
..який же ти кончений!!!
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13.06.2025 21:34 Відповісти
Ну це просто посміятись! Там висловив співчуття, там провів переговори про наступні дії! А там , хто буде слабкіший, тому і люля!
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13.06.2025 21:46 Відповісти
Мерзотник карлик згадав про оон!!! Які вони тирани потвори!!!
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13.06.2025 21:47 Відповісти
Статут статутом але безпека в першу чергу.
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13.06.2025 21:47 Відповісти
Ну що стражі ісламського світу??? Як вам з Кремля допомога у виді путінського ПУКа ??? В рожок трубить хкуйло як пєтушок у Пушкіна... Ви іранськи свині маєте відповісти за кожного загиблого українця від вашої зброї, бо Україна ні каца..а ні вас свині тушковані не спровокувала...... Хай вас свинособак,,,,, Ізраїль довбе як котів невинних..... Всім вам попасти до Кабзона на святковий концерт...
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13.06.2025 21:48 Відповісти
Ізраїль! Їбаш їх *****! Гойда!
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14.06.2025 01:00 Відповісти
Засудив він! а санкції проти Ізраїлю де?! про все інше вже мовчу...
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13.06.2025 21:48 Відповісти
Израиль, астанавитесь ! В Ростове уже есть два легитимных.
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13.06.2025 21:48 Відповісти
***** замість того щоб допомагати своєму союзничку з яким воно підписало договір про взаємну допомогу, замість виконати свої обіцянки, висловило озабочєность. Все що потрібно знати про договори підписані з Сосією
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13.06.2025 21:51 Відповісти
Північнокорейські під@раси свої вузькі очі розплюзчіть і дивіться що з вами теж буде і як вас ***** теж кине як гондон використаний
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13.06.2025 22:06 Відповісти
***** таке - балабол
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14.06.2025 01:01 Відповісти
Плешивий підор
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13.06.2025 21:57 Відповісти
Скажена обісрана криса пришкандибала полизати вавку конченому сіфілітичному шакалу?
(голосом Дроздова) - мір п*дарасов удівітелен...
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13.06.2025 21:59 Відповісти
О! ***** про статут ООНи згадав, *****!
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13.06.2025 22:02 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/iran-gorit-moskva-molchit/ Этой ночью еврейские бомбы распотрошили мракобесный уют Ирана. Пылают города и ядерные поделки. Во время операции по ликвидации верхушки КСИР и ядерных ученых, Израиль в очередной раз продемонстрировал виртуозность работы авиации. Поименная точечная ликвидация в многоквартирном доме не вызвала даже трещин на фасаде. Никаких пожаров. За всю операцию убиты около 6 человек и 20 ранены (гражданских среди убитых нет).
Эти бомбы наделали «дыр» в Кремлевских башнях. Пострадал ботокс; БРИКС, который ***** лелеял как личное, маленькое НАТО - скрючился от боли. Стало ясно, что никакой союз с *****м ни от чего не страхует. И не спасает.
Совсем недавно ( в 2025 г.) Иран и Россия подписали «братство навек», скрепив взаимную любовь договором о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», в котором стороны поклялись «помогать и защищать». Военно-политический коитус двух мракобесных режимов был страстным и ритмичным. Иран несколько лет отрывал от своего черного сердца «Шахеды» и снаряды, подпитывая полки русских орков. Иранские хакеры долбасили европейские сети, а чалмоносные террористы, выполняя деликатные поручения Кремля исправно взрывали, жгли и резали «кого следует».
Но полетели еврейские бомбы и русские опять бросили своих, даже не удосужившись объяснить причины такого свинства. Все договоры и БРИКС, в который торжественно вступил Иран оказались туфтой. Максимум, на что оказалась способной россия - это парочка аккуратных заявлений. Маша захарова на своем хундсхугеле изобразила скорбь, но гневаться и хамить Израилю не посмела. Медведев до крови расчесал яйца, а путин драматично заткнулся.
Идея «антизападного братства» под омофором Москвы сдулась. РФ, на виду у всех БРИКСанутых слегка поскулила, но сглотнула.
Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «если бы президентом США был Трамп, то этой войны бы не случилось»..
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13.06.2025 22:05 Відповісти
Кремлівський виродок , а ти су@ка не порушив статут ООН ,
коли розпочав бомбити мирну Украіну ???
Тебе , кремлівський вишкрабок ,
пора шматувати на куски живцем
бо ти заслужив такого гніву від украінського народу 🤬
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13.06.2025 22:07 Відповісти
А те,що раша порушує статут ООН в Грузії,Молдові,Україні вже 30+ років не помічає?!
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13.06.2025 22:11 Відповісти
Якби Путлер завжди притримується статуту ООН.
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13.06.2025 22:11 Відповісти
О,******* бункерний,цинік,Ізраїль порушує статут ООН.Ти не порушуєш?Ти ман'як по тобі вірьовка з милом зачекалися.
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13.06.2025 22:13 Відповісти
Який цинізм цього рашиського терориста ,воно про "порушення статуту ООН",а ти варвар вдерся з своїми головорізами в мирну країну ,убив сотні тисяч невинних людей в тому числі дітей ,зруйнував сотні міст і сіл деякі просто стерті з лиця землі ,вигнав мільйони людей з своїх домівок і ти злочинець найкривавіший терорист про статут ООН щось кажеш ? як земля цю погань тримає ,коли ти вже нарешті здохнеш десятки мільйонів людей цього бажають ,а разом з тобою піде на звалище історії огидний "русский мир"
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13.06.2025 22:17 Відповісти
Знаєте, от я ще в 2000-х казав, що світ став би набагато кращим місцем, якщо нанести ядерні удари по мацквє, тегерану і пхеньяну. Тоді на мене дивилися, як на дурнуватого...
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13.06.2025 22:19 Відповісти
Так , а жопе слова не давали.
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13.06.2025 22:29 Відповісти
"деекскалація" від куйла ,означає майбутнє озброєння іранських "чалмоносців" для екскалації
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13.06.2025 22:52 Відповісти
Бу-га-га. Это же два союзника рф.
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13.06.2025 23:04 Відповісти
ты, моль ипаная, об устав ООН ноги вытер давно! сдохни мразь вонючая!
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13.06.2025 23:10 Відповісти
Статут ООН? Чиє б нявчало...
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13.06.2025 23:14 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



https://x.com/leusenko1/status/1933614991095017615

"Анекдот" дня: "путін поговорив із колегами з Ірану та Ізраїлю та засудив порушення Статуту ООН". московія і "статут ООН" Додайте захоплення Трампа путіним, Сі, Ином, територіальні зазіхання США на Канаду, Мексику, Панаму, Ґренландію. Як це огидно. Цивілізація тане на очах
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13.06.2025 23:50 Відповісти
саме час нетаньяху вийти з дідами на палочках і прогулятися разом із путіним
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14.06.2025 00:25 Відповісти
Скільки чумайданів навантажив?
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14.06.2025 01:14 Відповісти
Якби Путєн був президентом, цього б не трапилося. 😁
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14.06.2025 01:34 Відповісти
 
 