Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньягу та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на тлі ударів Ізраїлю по Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу диктатора.

Зазначається, що у розмові з Пезешкіаном Путін висловив начебто співчуття керівництву і народу Ірану "у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів".

Також він наголосив: Москва "сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем".

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Водночас Пезешкіан у розмові з російським диктатором заявив, що Ізраїль отримає від Ірану "відповідь" за удари по своїй території.

У розмові з Нетаньягу Путін засудив дії Ізраїлю, заявивши, що вони "порушують Статут ООН та міжнародне право".

Також він заявив, що Москва готова надати "посередницькі послуги в ситуації ізраїльсько-іранського конфлікту".

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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