РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5589 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
5 042 70

Путин выразил соболезнования Ирану и осудил действия Израиля, "нарушающих устав ООН"

Путин поговорил с Нетаньяху и Пезешкианом

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне ударов Израиля по Ирану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Отмечается, что в разговоре с Пезешкианом Путин выразил, якобы, соболезнования руководству и народу Ирана "в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе, среди мирных жителей".

Также он подчеркнул: Москва "будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Никто не знает, что с ядерной программой Ирана после ударов Израиля

В то же время Пезешкиан в разговоре с российским диктатором заявил, что Израиль получит от Ирана "ответ" за удары по своей территории.

В разговоре с Нетаньяху Путин осудил действия Израиля, заявив, что они "нарушают Устав ООН и международное право".

Также он заявил, что Москва готова предоставить "посреднические услуги в ситуации израильско-иранского конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители Ирана: "Они звонят мне, чтобы поговорить"

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые удары Израиля по Ирану: атакован ядерный объект в Фордо и резиденция аятоллы Хаменеи. ФОТО

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1875) Нетаньяху Биньямин (185) путин владимир (31582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Мне всегда смешно как все диктаторы как только им прищимят хвост быстро прячутся за международными организациями и правами человека.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:20 Ответить
+17
на місці ірану повинен бути путін.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:17 Ответить
+14
Ще один міратворєц намалювався...коли ви вже повиздихаєте?!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я б никогда не начал никакую войну если б у меня военное руководство было с такими ********
показать весь комментарий
13.06.2025 21:16 Ответить
"путін висловив співчуття Ірану..." пуйло, а що не так? "Спєциальная аперация" проти Ірану. Ніби все за класикою.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:52 Ответить
Де сушки для Ірану?
показать весь комментарий
13.06.2025 21:16 Ответить
Нещодавно Росія передала два винищувачі Су-35SE Ірану, і ще 48 залишаються для постачання в майбутньому.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:23 Ответить
Після десятиліть Іранські ВПС нарешті знову купують іноземні винищувачі. Росія та Іран підтвердили, що Росія експортуватиме винищувачі Су-35 та бойові вертольоти Мі-28 до Ірану.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:31 Ответить
эх сушки бараночки.
как лебеди саночки....

Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-Пушка державная,
Аромат пирогов....

прокатив буйло аятолу на московських саночках

.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:24 Ответить
на місці ірану повинен бути путін.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:17 Ответить
Він має бути на місці Саддама. А краще на місці Каддафі.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:57 Ответить
Он не нарушает статус ООН
показать весь комментарий
13.06.2025 21:18 Ответить
Не статус ООН, а устав ООН.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:25 Ответить
Принцып тотже
показать весь комментарий
13.06.2025 21:30 Ответить
Тоді вже *принцИп тоТ Же*. Вабене?
показать весь комментарий
13.06.2025 21:36 Ответить
Vabene si mio amoco!
показать весь комментарий
13.06.2025 22:28 Ответить
Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю

Так шо з ***** візьмеш?
показать весь комментарий
13.06.2025 21:18 Ответить
Путін висловив співчуття Ірану та засудив дії Ізраїлю

смотри, кутузов, не перепутай кто там "бомбит мирные спящие города"

.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:27 Ответить
Просто зараз:

Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
показать весь комментарий
13.06.2025 21:18 Ответить
Вибухи в Тель-Авіві. Пишуть про прильоти іранських ракет.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:23 Ответить
Іранська армія заявила про начебто успішне збиття ізраїльського винищувача F-35;

«Залізний купол» Ізраїлю не витримує удар: у країні вже є прильоти, - Clash.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:25 Ответить
Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по Ізраїлю
показать весь комментарий
13.06.2025 21:27 Ответить
Іранська ракета вразила штаб-квартиру Міноборони Ізраїлю, - місцеві ЗМІ
показать весь комментарий
13.06.2025 21:32 Ответить
Ізраїль збив 50/100 балістичних іранських ракет - Clash. Прильоти були мінімум у 7 районах центру країни, пише видання.

Іран запустив другу хвилю ракет - пише IRNA
показать весь комментарий
13.06.2025 21:33 Ответить
Іранці захопили в заручники ізраїльску жінку-пілота, - Clash.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:46 Ответить
Також чутно вибухи в Єрусалимі.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:50 Ответить
Железный купол к перехвату балистики не имеет никакого отношения, он перехватывает мины, беспилотники...
В Иране уничтожены все российские ПВО, поэтому они не могли сбить невидимку F-35
показать весь комментарий
13.06.2025 22:13 Ответить
...
показать весь комментарий
13.06.2025 21:19 Ответить
Я б на міці Моссаду підігнав би Мардану український електросамокат... Або ізраїльський пейджер запхнув до його срєпосховища і надіслав на нього сигнал...
показать весь комментарий
13.06.2025 22:04 Ответить
Мардану підігнати самокат можна звісно , але треба пам'ятати що той підєр лише - озвучує ротом позицію кацапської верхівки . Без їхнього дозволу він би й рота не розкрив би . А от їм "подарувати самокати" буде важкувато .
А таких марданів повне Останкіно , цього задвохсотять - вже завтра на його місці сидітиме інший .
показать весь комментарий
13.06.2025 22:52 Ответить
«https://www.ponomaroleg.com/iran-gorit-moskva-molchit/ если бы президентом США был Трамп, то этой войны бы не случилось»..
показать весь комментарий
13.06.2025 22:08 Ответить
Я дуже скептично сприймаю ці повідомлення про віртуозність ізраїльської авіації .
Хтось з блогерів ще по обіді вкинув в мережі це фото , і з тих пір воно гуляє по всіх ЗМІ , але немає жодного конкретного підтвердження що в тій бідненькій на вигляд панельці - проживав іранський генерал . Дехто пише що то скоріше - слід від удару дрона , а не ракети , бо ракет мовляв - з бч в 1 - 1.5 кг ( судячи по наслідкам вибуху ) не існує .. І що будь яка авіаційна ракета розвалила б як мінімум пару квартир ,, а там , поряд з кімнатою у яку щось прилетіло - навіть скло вціліло .
показать весь комментарий
13.06.2025 22:46 Ответить
"тло ударів" ))
показать весь комментарий
13.06.2025 21:20 Ответить
від - тла підарів (в поганому змісті) ))
показать весь комментарий
13.06.2025 21:21 Ответить
Мне всегда смешно как все диктаторы как только им прищимят хвост быстро прячутся за международными организациями и правами человека.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:20 Ответить
Ще один міратворєц намалювався...коли ви вже повиздихаєте?!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 21:21 Ответить
Бажано сьогодні,здохнхни тварина-членоподібна.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:36 Ответить
Бг-ггг... зачетно, от пыни озабоченность слышать... ХЕХ...
показать весь комментарий
13.06.2025 21:29 Ответить
А шо такоє? Бібі ж їздив на парад у Мацкву, Україні військову допомогу не надає... 😔 Невже у мацкві погано пуцину прутень руку тиснув і погладжував.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:31 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Итак, до иранцев доведено - ударите баллистикой, будет очень больно. Возможно, снесем символы власти, возможно - нефтянку. Но с учетом того, что израильские ВВС имеют полное господство в воздухе - делай, что хочешь. Бомб и ракет завались.

Престарелый рахбар грозит какой-то страшной местью, но это уже несерьезно. Ему бы дожить до утра, ну какая тут месть.

Россияне, у которых буквально разрывает шаблон и другие места, демонстрируют сильнейший диссонанс, не знают, как реагировать. И ведь евреи - красавцы, но иранцы вроде братаны нам теперь, короче, непонятно.

На официальном уровне решено осуждать. Идиот из Госдумы, который Журавлев, сказал: "Что касается помощи в связи с израильскими ударами, то РФ и так уже поставляет Ирану системы ПВО, которые стране нужнее, чем солдаты".

Ну, тут, как говорится, без комментариев. Хорошее ПВО, просто включить забыли.

Биби поговорил с Путиным, который подчеркнул, что РФ осуждает действия Израиля, потому что они "нарушают Устав ООН и международное право". И не сверкнула молния и не поразила в лоб.

Тут бы нашему спросить "А чей Крым, кстати?", но ладно.

Судя по итогу первого дня - полный нокаут.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:32 Ответить
Джерело в ізраїльських силах безпеки повідомило Reuters, що бойові підрозділи спецслужби "Моссад" провели низку таємних операцій у глибині іранської території. Ці операції включали розгортання високоточної зброї на відкритих територіях поблизу іранських зенітно-ракетних комплексів, використання передових технологій проти іранських систем ППО та створення бази ударних безпілотників неподалік від Тегерана, розповів співрозмовник агентства.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:40 Ответить
путлєр миротворець! - їбать - копать
показать весь комментарий
13.06.2025 21:34 Ответить
..який же ти кончений!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 21:34 Ответить
Ну це просто посміятись! Там висловив співчуття, там провів переговори про наступні дії! А там , хто буде слабкіший, тому і люля!
показать весь комментарий
13.06.2025 21:46 Ответить
Мерзотник карлик згадав про оон!!! Які вони тирани потвори!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 21:47 Ответить
Статут статутом але безпека в першу чергу.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:47 Ответить
Ну що стражі ісламського світу??? Як вам з Кремля допомога у виді путінського ПУКа ??? В рожок трубить хкуйло як пєтушок у Пушкіна... Ви іранськи свині маєте відповісти за кожного загиблого українця від вашої зброї, бо Україна ні каца..а ні вас свині тушковані не спровокувала...... Хай вас свинособак,,,,, Ізраїль довбе як котів невинних..... Всім вам попасти до Кабзона на святковий концерт...
показать весь комментарий
13.06.2025 21:48 Ответить
Ізраїль! Їбаш їх *****! Гойда!
показать весь комментарий
14.06.2025 01:00 Ответить
Засудив він! а санкції проти Ізраїлю де?! про все інше вже мовчу...
показать весь комментарий
13.06.2025 21:48 Ответить
Израиль, астанавитесь ! В Ростове уже есть два легитимных.
показать весь комментарий
13.06.2025 21:48 Ответить
***** замість того щоб допомагати своєму союзничку з яким воно підписало договір про взаємну допомогу, замість виконати свої обіцянки, висловило озабочєность. Все що потрібно знати про договори підписані з Сосією
показать весь комментарий
13.06.2025 21:51 Ответить
Північнокорейські під@раси свої вузькі очі розплюзчіть і дивіться що з вами теж буде і як вас ***** теж кине як гондон використаний
показать весь комментарий
13.06.2025 22:06 Ответить
***** таке - балабол
показать весь комментарий
14.06.2025 01:01 Ответить
Плешивий підор
показать весь комментарий
13.06.2025 21:57 Ответить
Скажена обісрана криса пришкандибала полизати вавку конченому сіфілітичному шакалу?
(голосом Дроздова) - мір п*дарасов удівітелен...
показать весь комментарий
13.06.2025 21:59 Ответить
О! ***** про статут ООНи згадав, *****!
показать весь комментарий
13.06.2025 22:02 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/iran-gorit-moskva-molchit/ Этой ночью еврейские бомбы распотрошили мракобесный уют Ирана. Пылают города и ядерные поделки. Во время операции по ликвидации верхушки КСИР и ядерных ученых, Израиль в очередной раз продемонстрировал виртуозность работы авиации. Поименная точечная ликвидация в многоквартирном доме не вызвала даже трещин на фасаде. Никаких пожаров. За всю операцию убиты около 6 человек и 20 ранены (гражданских среди убитых нет).
Эти бомбы наделали «дыр» в Кремлевских башнях. Пострадал ботокс; БРИКС, который ***** лелеял как личное, маленькое НАТО - скрючился от боли. Стало ясно, что никакой союз с *****м ни от чего не страхует. И не спасает.
Совсем недавно ( в 2025 г.) Иран и Россия подписали «братство навек», скрепив взаимную любовь договором о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», в котором стороны поклялись «помогать и защищать». Военно-политический коитус двух мракобесных режимов был страстным и ритмичным. Иран несколько лет отрывал от своего черного сердца «Шахеды» и снаряды, подпитывая полки русских орков. Иранские хакеры долбасили европейские сети, а чалмоносные террористы, выполняя деликатные поручения Кремля исправно взрывали, жгли и резали «кого следует».
Но полетели еврейские бомбы и русские опять бросили своих, даже не удосужившись объяснить причины такого свинства. Все договоры и БРИКС, в который торжественно вступил Иран оказались туфтой. Максимум, на что оказалась способной россия - это парочка аккуратных заявлений. Маша захарова на своем хундсхугеле изобразила скорбь, но гневаться и хамить Израилю не посмела. Медведев до крови расчесал яйца, а путин драматично заткнулся.
Идея «антизападного братства» под омофором Москвы сдулась. РФ, на виду у всех БРИКСанутых слегка поскулила, но сглотнула.
Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «если бы президентом США был Трамп, то этой войны бы не случилось»..
показать весь комментарий
13.06.2025 22:05 Ответить
Кремлівський виродок , а ти су@ка не порушив статут ООН ,
коли розпочав бомбити мирну Украіну ???
Тебе , кремлівський вишкрабок ,
пора шматувати на куски живцем
бо ти заслужив такого гніву від украінського народу 🤬
показать весь комментарий
13.06.2025 22:07 Ответить
А те,що раша порушує статут ООН в Грузії,Молдові,Україні вже 30+ років не помічає?!
показать весь комментарий
13.06.2025 22:11 Ответить
Якби Путлер завжди притримується статуту ООН.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:11 Ответить
О,******* бункерний,цинік,Ізраїль порушує статут ООН.Ти не порушуєш?Ти ман'як по тобі вірьовка з милом зачекалися.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:13 Ответить
Який цинізм цього рашиського терориста ,воно про "порушення статуту ООН",а ти варвар вдерся з своїми головорізами в мирну країну ,убив сотні тисяч невинних людей в тому числі дітей ,зруйнував сотні міст і сіл деякі просто стерті з лиця землі ,вигнав мільйони людей з своїх домівок і ти злочинець найкривавіший терорист про статут ООН щось кажеш ? як земля цю погань тримає ,коли ти вже нарешті здохнеш десятки мільйонів людей цього бажають ,а разом з тобою піде на звалище історії огидний "русский мир"
показать весь комментарий
13.06.2025 22:17 Ответить
Знаєте, от я ще в 2000-х казав, що світ став би набагато кращим місцем, якщо нанести ядерні удари по мацквє, тегерану і пхеньяну. Тоді на мене дивилися, як на дурнуватого...
показать весь комментарий
13.06.2025 22:19 Ответить
Так , а жопе слова не давали.
показать весь комментарий
13.06.2025 22:29 Ответить
"деекскалація" від куйла ,означає майбутнє озброєння іранських "чалмоносців" для екскалації
показать весь комментарий
13.06.2025 22:52 Ответить
Бу-га-га. Это же два союзника рф.
показать весь комментарий
13.06.2025 23:04 Ответить
ты, моль ипаная, об устав ООН ноги вытер давно! сдохни мразь вонючая!
показать весь комментарий
13.06.2025 23:10 Ответить
Статут ООН? Чиє б нявчало...
показать весь комментарий
13.06.2025 23:14 Ответить
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



https://x.com/leusenko1/status/1933614991095017615

"Анекдот" дня: "путін поговорив із колегами з Ірану та Ізраїлю та засудив порушення Статуту ООН". московія і "статут ООН" Додайте захоплення Трампа путіним, Сі, Ином, територіальні зазіхання США на Канаду, Мексику, Панаму, Ґренландію. Як це огидно. Цивілізація тане на очах
показать весь комментарий
13.06.2025 23:50 Ответить
саме час нетаньяху вийти з дідами на палочках і прогулятися разом із путіним
показать весь комментарий
14.06.2025 00:25 Ответить
Скільки чумайданів навантажив?
показать весь комментарий
14.06.2025 01:14 Ответить
Якби Путєн був президентом, цього б не трапилося. 😁
показать весь комментарий
14.06.2025 01:34 Ответить
 
 