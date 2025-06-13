Путин выразил соболезнования Ирану и осудил действия Израиля, "нарушающих устав ООН"

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне ударов Израиля по Ирану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Отмечается, что в разговоре с Пезешкианом Путин выразил, якобы, соболезнования руководству и народу Ирана "в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе, среди мирных жителей".

Также он подчеркнул: Москва "будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем".

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В то же время Пезешкиан в разговоре с российским диктатором заявил, что Израиль получит от Ирана "ответ" за удары по своей территории.

В разговоре с Нетаньяху Путин осудил действия Израиля, заявив, что они "нарушают Устав ООН и международное право".

Также он заявил, что Москва готова предоставить "посреднические услуги в ситуации израильско-иранского конфликта".

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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