Путин выразил соболезнования Ирану и осудил действия Израиля, "нарушающих устав ООН"
Кремлевский диктатор Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне ударов Израиля по Ирану.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу диктатора.
Отмечается, что в разговоре с Пезешкианом Путин выразил, якобы, соболезнования руководству и народу Ирана "в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе, среди мирных жителей".
Также он подчеркнул: Москва "будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем".
В то же время Пезешкиан в разговоре с российским диктатором заявил, что Израиль получит от Ирана "ответ" за удары по своей территории.
В разговоре с Нетаньяху Путин осудил действия Израиля, заявив, что они "нарушают Устав ООН и международное право".
Также он заявил, что Москва готова предоставить "посреднические услуги в ситуации израильско-иранского конфликта".
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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как лебеди саночки....
Москва златоглавая,
Звон колоколов,
Царь-Пушка державная,
Аромат пирогов....
прокатив буйло аятолу на московських саночках
.
Так шо з ***** візьмеш?
смотри, кутузов, не перепутай кто там "бомбит мирные спящие города"
.
Іран почав запускати свої балістичні ракети по ізраїлю
«Залізний купол» Ізраїлю не витримує удар: у країні вже є прильоти, - Clash.
Іран запустив другу хвилю ракет - пише IRNA
В Иране уничтожены все российские ПВО, поэтому они не могли сбить невидимку F-35
А таких марданів повне Останкіно , цього задвохсотять - вже завтра на його місці сидітиме інший .
Хтось з блогерів ще по обіді вкинув в мережі це фото , і з тих пір воно гуляє по всіх ЗМІ , але немає жодного конкретного підтвердження що в тій бідненькій на вигляд панельці - проживав іранський генерал . Дехто пише що то скоріше - слід від удару дрона , а не ракети , бо ракет мовляв - з бч в 1 - 1.5 кг ( судячи по наслідкам вибуху ) не існує .. І що будь яка авіаційна ракета розвалила б як мінімум пару квартир ,, а там , поряд з кімнатою у яку щось прилетіло - навіть скло вціліло .
прутеньруку тиснув і погладжував.
Итак, до иранцев доведено - ударите баллистикой, будет очень больно. Возможно, снесем символы власти, возможно - нефтянку. Но с учетом того, что израильские ВВС имеют полное господство в воздухе - делай, что хочешь. Бомб и ракет завались.
Престарелый рахбар грозит какой-то страшной местью, но это уже несерьезно. Ему бы дожить до утра, ну какая тут месть.
Россияне, у которых буквально разрывает шаблон и другие места, демонстрируют сильнейший диссонанс, не знают, как реагировать. И ведь евреи - красавцы, но иранцы вроде братаны нам теперь, короче, непонятно.
На официальном уровне решено осуждать. Идиот из Госдумы, который Журавлев, сказал: "Что касается помощи в связи с израильскими ударами, то РФ и так уже поставляет Ирану системы ПВО, которые стране нужнее, чем солдаты".
Ну, тут, как говорится, без комментариев. Хорошее ПВО, просто включить забыли.
Биби поговорил с Путиным, который подчеркнул, что РФ осуждает действия Израиля, потому что они "нарушают Устав ООН и международное право". И не сверкнула молния и не поразила в лоб.
Тут бы нашему спросить "А чей Крым, кстати?", но ладно.
Судя по итогу первого дня - полный нокаут.
(голосом Дроздова) - мір п*дарасов удівітелен...
Эти бомбы наделали «дыр» в Кремлевских башнях. Пострадал ботокс; БРИКС, который ***** лелеял как личное, маленькое НАТО - скрючился от боли. Стало ясно, что никакой союз с *****м ни от чего не страхует. И не спасает.
Совсем недавно ( в 2025 г.) Иран и Россия подписали «братство навек», скрепив взаимную любовь договором о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», в котором стороны поклялись «помогать и защищать». Военно-политический коитус двух мракобесных режимов был страстным и ритмичным. Иран несколько лет отрывал от своего черного сердца «Шахеды» и снаряды, подпитывая полки русских орков. Иранские хакеры долбасили европейские сети, а чалмоносные террористы, выполняя деликатные поручения Кремля исправно взрывали, жгли и резали «кого следует».
Но полетели еврейские бомбы и русские опять бросили своих, даже не удосужившись объяснить причины такого свинства. Все договоры и БРИКС, в который торжественно вступил Иран оказались туфтой. Максимум, на что оказалась способной россия - это парочка аккуратных заявлений. Маша захарова на своем хундсхугеле изобразила скорбь, но гневаться и хамить Израилю не посмела. Медведев до крови расчесал яйца, а путин драматично заткнулся.
Идея «антизападного братства» под омофором Москвы сдулась. РФ, на виду у всех БРИКСанутых слегка поскулила, но сглотнула.
Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «если бы президентом США был Трамп, то этой войны бы не случилось»..
коли розпочав бомбити мирну Украіну ???
Тебе , кремлівський вишкрабок ,
пора шматувати на куски живцем
бо ти заслужив такого гніву від украінського народу 🤬
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1933614991095017615
"Анекдот" дня: "путін поговорив із колегами з Ірану та Ізраїлю та засудив порушення Статуту ООН". московія і "статут ООН" Додайте захоплення Трампа путіним, Сі, Ином, територіальні зазіхання США на Канаду, Мексику, Панаму, Ґренландію. Як це огидно. Цивілізація тане на очах