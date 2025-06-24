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31 гражданин Украины эвакуирован из Ирана, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Главное управление разведки Минобороны и МИД эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Среди эвакуированных - 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.

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Эвакуацию осуществили транзитом через территорию Республики Азербайджан в Республику Молдова. В данное время все эвакуированные направляются в Киев.

"Все время в Тегеране мы чувствовали себя совершенно незащищенными, ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же, исчез Интернет и мы вообще не понимали, что происходит. Мы очень благодарны украинскому консульству в Тегеране, которое постоянно держало с нами связь. Я знаю, что в Украине также война, но наша страна не оставляет людей на произвол судьбы", - рассказала эвакуированная из Ирана Варвара из Киевской области.

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Отмечается, что это - завершающий этап комплексной операции ГУР и МИД в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности.

"Когда начались обстрелы, это было страшнее даже, чем в Украине. Когда сказали, что есть возможность уехать, мы отправились на север страны, где собирались украинцы из разных городов Ирана. Мы благодарны всем, кто приложил усилия. Мы наконец возвращаемся в Украину", - отметила Наталья.

Накануне из Израиля эвакуировали 176 человек, из которых 133 - граждане Украины.

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Эвакуация украинцев из Ирана. Подробности от ГУР МО
Эвакуация украинцев из Ирана. Подробности от ГУР МО
Эвакуация украинцев из Ирана. Подробности от ГУР МО
Эвакуация украинцев из Ирана. Подробности от ГУР МО
Эвакуация украинцев из Ирана. Подробности от ГУР МО
Эвакуация украинцев из Ирана. Подробности от ГУР МО

Автор: 

Иран (2045) эвакуация (2117) ГУР (491)


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Топ комментарии
+19
Одні жінки - тягне їх на арабів негрів персів
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24.06.2025 16:48 Ответить
+8
евакуювали щоб далі переевакуювать їх до Європи? як можна з однієї війни евакуювать в іншу? тим більше що наразі в Ірані нібито вже війну закінчено і аятоли по факту капітулювали. навіщо витрачати гроші і катати по суті іноземок за наш кошт туди-сюди. більше тго, впевнений що жодна з них не знає української
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24.06.2025 16:59 Ответить
+6
А точно «громадянина»? Може все ж таки громадянок?
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24.06.2025 16:49 Ответить
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Одні жінки - тягне їх на арабів негрів персів
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24.06.2025 16:48 Ответить
Евакуювали українських туристів?
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24.06.2025 16:48 Ответить
А точно «громадянина»? Може все ж таки громадянок?
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24.06.2025 16:49 Ответить
лучшіє курорти персідской Затоки
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24.06.2025 16:59 Ответить
евакуювали щоб далі переевакуювать їх до Європи? як можна з однієї війни евакуювать в іншу? тим більше що наразі в Ірані нібито вже війну закінчено і аятоли по факту капітулювали. навіщо витрачати гроші і катати по суті іноземок за наш кошт туди-сюди. більше тго, впевнений що жодна з них не знає української
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24.06.2025 16:59 Ответить
Якось *****..
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24.06.2025 18:01 Ответить
..."Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеним, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет і ми взагалі не розуміли, що відбувається"...
В мене одне питання. Якого хера ви там робили? За мамєдів заміж повиходили? Тепер чорнявих привезуть в країну яка кров'ю стікає та будете вимагати від держави на них якісь пільги.
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24.06.2025 18:36 Ответить
Абсолютно в точку вгадали!!
З Палестини теж купа таких "гражданок" прилетіли...
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24.06.2025 19:30 Ответить
Врятовані з Ірану українці ,невже вам не "чесалось" що ця "райська" країна де ви , розумом убогі , поселились ,разом з терористичною федерашею, убиває ваших співвітчизників та мабуть у декого і родичів та батьків. Ну за такий ваш менталітет Україна і кинулась вас рятувати.
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25.06.2025 22:31 Ответить
Галі кинулись на інастранцав,та пох що він Махмуд чи Муса з шляпою обрізаною і не християнин,головне персидській принц з ковром самольотом.
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26.06.2025 11:59 Ответить
 
 