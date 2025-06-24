31 гражданин Украины эвакуирован из Ирана, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
Главное управление разведки Минобороны и МИД эвакуировали из Ирана 31 гражданина Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Среди эвакуированных - 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.
Эвакуацию осуществили транзитом через территорию Республики Азербайджан в Республику Молдова. В данное время все эвакуированные направляются в Киев.
"Все время в Тегеране мы чувствовали себя совершенно незащищенными, ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же, исчез Интернет и мы вообще не понимали, что происходит. Мы очень благодарны украинскому консульству в Тегеране, которое постоянно держало с нами связь. Я знаю, что в Украине также война, но наша страна не оставляет людей на произвол судьбы", - рассказала эвакуированная из Ирана Варвара из Киевской области.
Отмечается, что это - завершающий этап комплексной операции ГУР и МИД в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности.
"Когда начались обстрелы, это было страшнее даже, чем в Украине. Когда сказали, что есть возможность уехать, мы отправились на север страны, где собирались украинцы из разных городов Ирана. Мы благодарны всем, кто приложил усилия. Мы наконец возвращаемся в Украину", - отметила Наталья.
Накануне из Израиля эвакуировали 176 человек, из которых 133 - граждане Украины.
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В мене одне питання. Якого хера ви там робили? За мамєдів заміж повиходили? Тепер чорнявих привезуть в країну яка кров'ю стікає та будете вимагати від держави на них якісь пільги.
З Палестини теж купа таких "гражданок" прилетіли...