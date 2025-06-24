УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8959 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
1 966 12

31 громадянина України евакуювали з Ірану, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Головне управління розвідки Міноборони та МЗС евакуювали з Ірану 31 громадянина України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Серед евакуйованих - 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я незадоволений Іраном, і особливо незадоволений Ізраїлем, вони порушили перемир’я, - Трамп (оновлено)

Евакуацію здійснили транзитом через територію Республіки Азербайджан до Республіки Молдова. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

"Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеним, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет і ми взагалі не розуміли, що відбувається. Ми дуже вдячні українському консульству в Тегерані, що постійно тримало з нами зв'язок. Я знаю, що в Україні також війна, але наша країна не залишає людей напризволяще", - розповіла евакуйована з Ірану Варвара з Київщини.

Читайте також: Наслідки конфлікту на Близькому Сході: Ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС різко зросли

Зазначається, що це завершальний етап комплексної операції ГУР ТА МЗС в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

"Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану. Ми вдячні усім, хто доклав зусиль. Ми нарешті повертаємося в Україну", - зазначила Наталя.

Напередодні з Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 - громадяни України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хоче, щоб увага світу змістилася з України на Близький Схід, - Гілі

Евакуація українців з Ірану. Подробиці від ГУР МО
Евакуація українців з Ірану. Подробиці від ГУР МО
Евакуація українців з Ірану. Подробиці від ГУР МО
Евакуація українців з Ірану. Подробиці від ГУР МО
Евакуація українців з Ірану. Подробиці від ГУР МО
Евакуація українців з Ірану. Подробиці від ГУР МО

Автор: 

Іран (2297) евакуація (2357) ГУР (571)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Одні жінки - тягне їх на арабів негрів персів
показати весь коментар
24.06.2025 16:48 Відповісти
+8
евакуювали щоб далі переевакуювать їх до Європи? як можна з однієї війни евакуювать в іншу? тим більше що наразі в Ірані нібито вже війну закінчено і аятоли по факту капітулювали. навіщо витрачати гроші і катати по суті іноземок за наш кошт туди-сюди. більше тго, впевнений що жодна з них не знає української
показати весь коментар
24.06.2025 16:59 Відповісти
+6
А точно «громадянина»? Може все ж таки громадянок?
показати весь коментар
24.06.2025 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одні жінки - тягне їх на арабів негрів персів
показати весь коментар
24.06.2025 16:48 Відповісти
Евакуювали українських туристів?
показати весь коментар
24.06.2025 16:48 Відповісти
А точно «громадянина»? Може все ж таки громадянок?
показати весь коментар
24.06.2025 16:49 Відповісти
лучшіє курорти персідской Затоки
показати весь коментар
24.06.2025 16:59 Відповісти
евакуювали щоб далі переевакуювать їх до Європи? як можна з однієї війни евакуювать в іншу? тим більше що наразі в Ірані нібито вже війну закінчено і аятоли по факту капітулювали. навіщо витрачати гроші і катати по суті іноземок за наш кошт туди-сюди. більше тго, впевнений що жодна з них не знає української
показати весь коментар
24.06.2025 16:59 Відповісти
Якось *****..
показати весь коментар
24.06.2025 18:01 Відповісти
..."Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеним, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет і ми взагалі не розуміли, що відбувається"...
В мене одне питання. Якого хера ви там робили? За мамєдів заміж повиходили? Тепер чорнявих привезуть в країну яка кров'ю стікає та будете вимагати від держави на них якісь пільги.
показати весь коментар
24.06.2025 18:36 Відповісти
Абсолютно в точку вгадали!!
З Палестини теж купа таких "гражданок" прилетіли...
показати весь коментар
24.06.2025 19:30 Відповісти
Врятовані з Ірану українці ,невже вам не "чесалось" що ця "райська" країна де ви , розумом убогі , поселились ,разом з терористичною федерашею, убиває ваших співвітчизників та мабуть у декого і родичів та батьків. Ну за такий ваш менталітет Україна і кинулась вас рятувати.
показати весь коментар
25.06.2025 22:31 Відповісти
Галі кинулись на інастранцав,та пох що він Махмуд чи Муса з шляпою обрізаною і не християнин,головне персидській принц з ковром самольотом.
показати весь коментар
26.06.2025 11:59 Відповісти
 
 