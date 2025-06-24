31 громадянина України евакуювали з Ірану, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
Головне управління розвідки Міноборони та МЗС евакуювали з Ірану 31 громадянина України.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Серед евакуйованих - 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.
Евакуацію здійснили транзитом через територію Республіки Азербайджан до Республіки Молдова. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.
"Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеним, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник Інтернет і ми взагалі не розуміли, що відбувається. Ми дуже вдячні українському консульству в Тегерані, що постійно тримало з нами зв'язок. Я знаю, що в Україні також війна, але наша країна не залишає людей напризволяще", - розповіла евакуйована з Ірану Варвара з Київщини.
Зазначається, що це завершальний етап комплексної операції ГУР ТА МЗС в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.
"Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану. Ми вдячні усім, хто доклав зусиль. Ми нарешті повертаємося в Україну", - зазначила Наталя.
Напередодні з Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 - громадяни України.
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В мене одне питання. Якого хера ви там робили? За мамєдів заміж повиходили? Тепер чорнявих привезуть в країну яка кров'ю стікає та будете вимагати від держави на них якісь пільги.
З Палестини теж купа таких "гражданок" прилетіли...