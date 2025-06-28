РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7692 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
4 692 6

Ситуация в мире, странный сон Трампа, перевоплощения. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Планы на будущее...

фотожаба

Одна нога здесь, а вторая там

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвия, Эстония официально сообщили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин, - Стубб

фотожаба

Ситуация в мире

фотожаба

Странный сон...

фотожаба

Опять?

фотожаба

Устал...

фотожаба

Перевоплощение

фотожаба

Доставка в каждый российский дом

фотожаба

Последний вопрос Зубкову

Читайте на "Цензор.НЕТ": На крымского предателя Зубкова, который похищал животных из ВОТ Украины, напал лев: он в тяжелом состоянии. ВИДЕО

фотожаба

Что дальше по сценарию?

фотожаба

Всегда открытая вакансия

фотожаба

Сбор на новую ядерную программу

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают предоставление Ирану 30 млрд долларов в рамках ядерной сделки, - CNN

фотожаба

...и никто ничего сделать с этим не может

фотожаба

Орбан и Фицо за работой

фотожаба

Победа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил нацию с "победой" над Израилем и США

фотожаба

Даже во время войны...

фотожаба

Трибунал неизбежен

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4112) политика (7135) путин владимир (31647) фотожаба (14554)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вдало.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:37 Ответить
Мне рузьких не жалко!как и немцев в 45ом!
показать весь комментарий
28.06.2025 12:04 Ответить
Просто долбоебы
показать весь комментарий
28.06.2025 12:06 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 12:06 Ответить
медведю реально йдуть роги, а вуха немой його - він тех клаповухий, а шерсть просто шаръман
показать весь комментарий
28.06.2025 12:42 Ответить
😂😂😂👍
показать весь комментарий
28.06.2025 13:23 Ответить
 
 