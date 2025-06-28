Ситуация в мире, странный сон Трампа, перевоплощения. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Планы на будущее...
Одна нога здесь, а вторая там
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин
Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвия, Эстония официально сообщили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах
Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин, - Стубб
Ситуация в мире
Странный сон...
Опять?
Устал...
Перевоплощение
Доставка в каждый российский дом
Последний вопрос Зубкову
Читайте на "Цензор.НЕТ": На крымского предателя Зубкова, который похищал животных из ВОТ Украины, напал лев: он в тяжелом состоянии. ВИДЕО
Что дальше по сценарию?
Всегда открытая вакансия
Сбор на новую ядерную программу
Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают предоставление Ирану 30 млрд долларов в рамках ядерной сделки, - CNN
...и никто ничего сделать с этим не может
Орбан и Фицо за работой
Победа
Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил нацию с "победой" над Израилем и США
Даже во время войны...
Трибунал неизбежен
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль