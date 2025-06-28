Планы на будущее...

Одна нога здесь, а вторая там

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвия, Эстония официально сообщили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин, - Стубб

Ситуация в мире

Странный сон...

Опять?

Устал...

Перевоплощение

Доставка в каждый российский дом

Последний вопрос Зубкову

Читайте на "Цензор.НЕТ": На крымского предателя Зубкова, который похищал животных из ВОТ Украины, напал лев: он в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Что дальше по сценарию?

Всегда открытая вакансия

Сбор на новую ядерную программу

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают предоставление Ирану 30 млрд долларов в рамках ядерной сделки, - CNN

...и никто ничего сделать с этим не может

Орбан и Фицо за работой

Победа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил нацию с "победой" над Израилем и США

Даже во время войны...

Трибунал неизбежен

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