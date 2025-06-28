Ситуація в світі, дивний сон Трампа, перевтілення. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Плани на майбутє...

Одна нога тут, а друга там

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має визнати результати "референдумів" у чотирьох "російських" областях, - Путін

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія вийде із конвенції про заборону протипіхотних мін, - Стубб

Ситуація в світі

Дивний сон...

Знову?

Втомився...

Перевтілення

Доставка у кожен російський дім

Останнє питання Зубкову

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кримського зрадника Зубкова, який викрадав тварин із ТОТ України, напав лев: він у тяжкому стані. ВIДЕО

Що далі за сценарієм?

Завжди відкрита вакансія

Збір на нову ядерну програму

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають надання Ірану 30 млрд доларів в межах ядерної угоди, - CNN

...і ніхто нічого зробити з цим не може

Орбан та Фіцо за роботою

Перемога

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США

Навіть під час війни...

Трибунал неминучий

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