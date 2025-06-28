Ситуація в світі, дивний сон Трампа, перевтілення. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Плани на майбутє...
Одна нога тут, а друга там
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має визнати результати "референдумів" у чотирьох "російських" областях, - Путін
Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія вийде із конвенції про заборону протипіхотних мін, - Стубб
Ситуація в світі
Дивний сон...
Знову?
Втомився...
Перевтілення
Доставка у кожен російський дім
Останнє питання Зубкову
Читайте на "Цензор.НЕТ": На кримського зрадника Зубкова, який викрадав тварин із ТОТ України, напав лев: він у тяжкому стані. ВIДЕО
Що далі за сценарієм?
Завжди відкрита вакансія
Збір на нову ядерну програму
Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають надання Ірану 30 млрд доларів в межах ядерної угоди, - CNN
...і ніхто нічого зробити з цим не може
Орбан та Фіцо за роботою
Перемога
Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США
Навіть під час війни...
Трибунал неминучий
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