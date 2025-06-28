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Новини Фото Фотошопи політиків
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Ситуація в світі, дивний сон Трампа, перевтілення. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Плани на майбутє...

фотожаба

Одна нога тут, а друга там

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має визнати результати "референдумів" у чотирьох "російських" областях, - Путін

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія вийде із конвенції про заборону протипіхотних мін, - Стубб

фотожаба

Ситуація в світі

фотожаба

Дивний сон...

фотожаба

Знову?

фотожаба

Втомився...

фотожаба

Перевтілення

фотожаба

Доставка у кожен російський дім

фотожаба

Останнє питання Зубкову

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кримського зрадника Зубкова, який викрадав тварин із ТОТ України, напав лев: він у тяжкому стані. ВIДЕО

фотожаба

Що далі за сценарієм?

фотожаба

Завжди відкрита вакансія

фотожаба

Збір на нову ядерну програму

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають надання Ірану 30 млрд доларів в межах ядерної угоди, - CNN

фотожаба

...і ніхто нічого зробити з цим не може

фотожаба

Орбан та Фіцо за роботою

фотожаба

Перемога

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний лідер Ірану Хаменеї привітав націю з "перемогою" над Ізраїлем та США

фотожаба

Навіть під час війни...

фотожаба

Трибунал неминучий

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1923) політика (4539) путін володимир (24218) фотожаба (13997)


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28.06.2025 11:37 Відповісти
Мне рузьких не жалко!как и немцев в 45ом!
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28.06.2025 12:04 Відповісти
Просто долбоебы
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28.06.2025 12:06 Відповісти
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28.06.2025 12:06 Відповісти
медведю реально йдуть роги, а вуха немой його - він тех клаповухий, а шерсть просто шаръман
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28.06.2025 12:42 Відповісти
😂😂😂👍
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28.06.2025 13:23 Відповісти
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28.06.2025 16:35 Відповісти
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28.06.2025 16:39 Відповісти
 
 