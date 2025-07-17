Свириденко провела первое заседание нового правительства: каждый министр должен разработать план действий. ФОТО

Новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко на первом заседании обновленного состава правительства призвала министров разработать конкретные планы действий для профильных комитетов.

Об этом она рассказала фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первое заседание нового правительства - провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", - отметила Свириденко.

Она проинформировала, что эти планы будут представлены публично и обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады.

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"Далее - регулярная отчетность. Должны выйти на быстрый темп. Имею положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях.

Кстати, новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата. Идем работать", - добавила новая руководитель украинского правительства.

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Как сообщалось, 17 июля Верховная Рада назначила новый состав правительства под руководством Юлии Свириденко.

Перед тем Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.