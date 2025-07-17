Свириденко провела первое заседание нового правительства: каждый министр должен разработать план действий. ФОТО
Новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко на первом заседании обновленного состава правительства призвала министров разработать конкретные планы действий для профильных комитетов.
Об этом она рассказала фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Первое заседание нового правительства - провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", - отметила Свириденко.
Она проинформировала, что эти планы будут представлены публично и обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады.
"Далее - регулярная отчетность. Должны выйти на быстрый темп. Имею положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях.
Кстати, новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата. Идем работать", - добавила новая руководитель украинского правительства.
Как сообщалось, 17 июля Верховная Рада назначила новый состав правительства под руководством Юлии Свириденко.
Перед тем Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.
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Щоб там не було, а сценаристии 95-го кварталу без роботи не залишаться...
До речі, зменшення кількості членів чи кількості мозкової речовини? Вона про що?
Главное шоб безмозглой понравилось.
маруня углyвата теж на всіх кутках підкудахтувала "плана немa - дай план!"
хтось тей план бачив?
отак і тут...
це як сігнал - гуляйте, все як завжди - в уряді без змін.