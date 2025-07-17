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Свириденко провела первое заседание нового правительства: каждый министр должен разработать план действий. ФОТО

Новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко на первом заседании обновленного состава правительства призвала министров разработать конкретные планы действий для профильных комитетов.

Об этом она рассказала фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первое заседание нового правительства - провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", - отметила Свириденко.

Она проинформировала, что эти планы будут представлены публично и обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новое правительство проведет аудит и сокращение государственных расходов, - Свириденко

"Далее - регулярная отчетность. Должны выйти на быстрый темп. Имею положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях.

Кстати, новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата. Идем работать", - добавила новая руководитель украинского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко: Никакой политической лояльности, только цифры и результаты

Свириденко провела первое заседание нового правительства
Свириденко провела первое заседание нового правительства
Свириденко провела первое заседание нового правительства
Свириденко провела первое заседание нового правительства

Как сообщалось, 17 июля Верховная Рада назначила новый состав правительства под руководством Юлии Свириденко.

Перед тем Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.

Автор: 

Кабмин (14065) Свириденко Юлия (160)


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Топ комментарии
+20
Треба побільше планів, графіків, засідань, комітетів, підкомітетів, голосувань. Без цього ніяк не перможемо.
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17.07.2025 20:15 Ответить
+17
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17.07.2025 20:06 Ответить
+15
їбанутись можна. а що, плану не було до цих пір?
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17.07.2025 20:21 Ответить
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17.07.2025 20:06 Ответить
ДОРУЧАЮ ))))
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17.07.2025 20:06 Ответить
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
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17.07.2025 20:09 Ответить
Кожен палитиме власний план, бо бюджету на всіх бракує.
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17.07.2025 20:11 Ответить
Интересно, а как штаты отреагируют - Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею в США
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17.07.2025 20:12 Ответить
Show must go on...
Щоб там не було, а сценаристии 95-го кварталу без роботи не залишаться...
До речі, зменшення кількості членів чи кількості мозкової речовини? Вона про що?
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17.07.2025 20:14 Ответить
Провела засідання нового старого уряду. Кум Ze, Чернишов був присутній чи він десь крадений лярд витрачає на себе та свій смердючій виводок ублюдків?
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17.07.2025 20:14 Ответить
чернишова здається тихенько прибрали
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17.07.2025 20:15 Ответить
Міністра тихенько прибрали?
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17.07.2025 20:16 Ответить
тихенько в лісочок?
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17.07.2025 20:34 Ответить
пошел на фронт?
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17.07.2025 21:20 Ответить
Ушел в лесок, пока все устаканится.
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17.07.2025 20:18 Ответить
Ну який план - хто в ліс а хто по дрова
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17.07.2025 20:15 Ответить
Куди Чернишова поділи? - вовки позорні
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17.07.2025 20:37 Ответить
Хто в лiс, хто по дрова - таке бувае тiльки пiсля плану... Та план коли е , то його зразу нiц... https://www.youtube.com/watch?v=AbqSVvcWYJw Сектор Газа - План
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17.07.2025 21:47 Ответить
Треба побільше планів, графіків, засідань, комітетів, підкомітетів, голосувань. Без цього ніяк не перможемо.
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17.07.2025 20:15 Ответить
ну по справедливості, вони всі там такі, і до 19 року були, і після.
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17.07.2025 20:22 Ответить
я нікого не виправдовую, якщо що. зельоні - гандони.
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17.07.2025 20:23 Ответить
А шо, колись були якісь кращі?
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17.07.2025 20:53 Ответить
План має бути потужний!
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17.07.2025 21:22 Ответить
Вона поінформувала, що ці плани будуть представлені публічно й обговорені з профільними комітетами Верховної Ради.

Главное шоб безмозглой понравилось.
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17.07.2025 20:16 Ответить
А чего не Юлю? Она красивше була?
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17.07.2025 20:16 Ответить
хто?
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17.07.2025 20:35 Ответить
І ознайомити зі своїм пляном дій Безуглу…
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17.07.2025 20:18 Ответить
Та не, так не пойдёт, это что же получится если у каждого будет свой план, это кто то измену поймает, кого то пробьёт на ха-ха а кто то будет хавать в три рыла...
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17.07.2025 20:20 Ответить
їбанутись можна. а що, плану не було до цих пір?
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17.07.2025 20:21 Ответить
Були вектори руху, вікна можливостей і позитивні сигнали.
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17.07.2025 20:47 Ответить
а що робити тим міністрам, які слідуючи потужному прикладу перейшли на айкоси ? ))
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17.07.2025 20:22 Ответить
а це що таке?
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17.07.2025 20:36 Ответить
Замінники Ай Ку
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17.07.2025 20:47 Ответить
як не хочеш казати що це - то просто проходь
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17.07.2025 20:53 Ответить
То таке що в рот беруть. Багатьом подобається.
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17.07.2025 20:48 Ответить
Растамани?
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17.07.2025 21:50 Ответить
африканськоофісні та абхазійськоафриканські )
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17.07.2025 22:05 Ответить
Суки, а нічого що для обрання на посаду вони мають ЗАВЧАСНО представити свій план? Шапіто їбане. Пізда країні
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17.07.2025 20:23 Ответить
Винічєво ніпанімаєтє в квн. Етодругоє.
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17.07.2025 20:48 Ответить
буба коли прибрав Залужного, сирському теж наказав - дай мені мегаплан дій!
маруня углyвата теж на всіх кутках підкудахтувала "плана немa - дай план!"
хтось тей план бачив?
отак і тут...
це як сігнал - гуляйте, все як завжди - в уряді без змін.
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17.07.2025 20:24 Ответить
Понятно. Увеличить количество планов на 40% ! И зашуршали...
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17.07.2025 20:25 Ответить
спочатку аудит на пів-року, потім складання планів, а там і до пенсії вже недалеко. А зарплатка за рахунок платнинків податків капає
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17.07.2025 20:31 Ответить
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17.07.2025 20:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AbqSVvcWYJw План
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17.07.2025 21:53 Ответить
Сьогодні потужно зарядять усі версії ШІ і назавтра без проблем розродяться потужними зеленими планами.
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17.07.2025 20:46 Ответить
Звідки їм знати скільки вдасться вкрасти з бюджету?
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17.07.2025 20:48 Ответить
До цих пір ішак малював плани, а тепер і ця коза взялась за те саме. Зелені дибілоїди більше нінащо не здатні.
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17.07.2025 20:52 Ответить
Шот оце в оверсайз кустюмі походу з однієї палати з безкутою..воно у такому вигляді буде зустрічатись з керівниками країн? Просто звізда команда - одни дебіли в мілітарі, інші оверсайз..
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17.07.2025 20:59 Ответить
План стійкості Зеленського має бути взятий за основу!
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17.07.2025 20:59 Ответить
Жінці Віагра протипоказана.
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17.07.2025 21:34 Ответить
Як Лісовий може досі сидіти на посаді міністра освіти?… Плагіатор, що приклав руку до смерті Ірини Фаріон, підлий карʼєрист.
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17.07.2025 21:01 Ответить
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17.07.2025 21:11 Ответить
Квартал 95 продовжується , конституцію ростоптали ,
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17.07.2025 21:14 Ответить
Свежо питание, да серится с трудом.
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17.07.2025 21:28 Ответить
Ото все кодло ЗЕлене не на "засіданні" має сидіти а на лаві підсудних!
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17.07.2025 21:30 Ответить
Кожен миіністр має представити план потужної перемоги чи капітуляції? Бо про перемогу вже нічого не говорить Брневтік Потужно-Брехливий. Ним здається підписано 28 планів про потужну перемогу і безпеку зі всіма країнами лідерами "сімки", то навіщо цей цирк? Чи не знають, що робити крім написання планів? Чи свириденко, як і вся команда Боневтіка вирішила планами перемогти ворога, який замість планів перевів економіку на військові рейки і штампує зброю?
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17.07.2025 21:31 Ответить
Почала з брехні, закінчить ... кімнаткою з віконцем у шахматну дошку.
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17.07.2025 21:35 Ответить
"Розробити план дiй", - тиць та й розвиднiлось. Ти хоч в абстракцiях розмалюй тим мiнiстрам напрямок плану дiй. Шо да то да, це бравий солдат Швейк, жiночого роду, ще й по сумicництву - стрiлочник, переводити свою вiдповiдальнiсть на когось. Юлька в сторонцi нервово палить одну за одною, тiпо, а хiба так можна було...
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17.07.2025 21:43 Ответить
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17.07.2025 22:04 Ответить
ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!)))
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17.07.2025 22:07 Ответить
не просто план, а потужний переможний план дій...
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17.07.2025 22:10 Ответить
 
 