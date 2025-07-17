Свириденко провела перше засідання нового уряду: кожен міністр має розробити план дій. ФОТО

Новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на першому засіданні оновленого складу уряду закликала міністрів розробити конкретні плани дій для профільних комітетів.

Про це вона розповіла Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перше засідання нового Уряду — провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій", - зазначила Свириденко.

Вона поінформувала, що ці плани будуть представлені публічно й обговорені з профільними комітетами Верховної Ради.

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"Далі — регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп. Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках.

До речі, новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати", - додала нова очільниця українського уряду.

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Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Перед тим Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України.