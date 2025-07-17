Свириденко провела перше засідання нового уряду: кожен міністр має розробити план дій. ФОТО
Новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на першому засіданні оновленого складу уряду закликала міністрів розробити конкретні плани дій для профільних комітетів.
Про це вона розповіла Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перше засідання нового Уряду — провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій", - зазначила Свириденко.
Вона поінформувала, що ці плани будуть представлені публічно й обговорені з профільними комітетами Верховної Ради.
"Далі — регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп. Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках.
До речі, новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати", - додала нова очільниця українського уряду.
Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.
Перед тим Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України.
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Щоб там не було, а сценаристии 95-го кварталу без роботи не залишаться...
До речі, зменшення кількості членів чи кількості мозкової речовини? Вона про що?
Главное шоб безмозглой понравилось.
маруня углyвата теж на всіх кутках підкудахтувала "плана немa - дай план!"
хтось тей план бачив?
отак і тут...
це як сігнал - гуляйте, все як завжди - в уряді без змін.