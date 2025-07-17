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Новини Фото Новий Кабмін
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Свириденко провела перше засідання нового уряду: кожен міністр має розробити план дій. ФОТО

Новопризначена прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на першому засіданні оновленого складу уряду закликала міністрів розробити конкретні плани дій для профільних комітетів.

Про це вона розповіла Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перше засідання нового Уряду — провели одразу після голосування в парламенті. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій", - зазначила Свириденко.

Вона поінформувала, що ці плани будуть представлені публічно й обговорені з профільними комітетами Верховної Ради.

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"Далі — регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп. Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках.

До речі, новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати", - додала нова очільниця українського уряду.

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Свириденко провела перше засідання нового уряду
Свириденко провела перше засідання нового уряду
Свириденко провела перше засідання нового уряду
Свириденко провела перше засідання нового уряду

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Перед тим Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України.

Автор: 

Кабмін (14238) Свириденко Юлія (359)


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Топ коментарі
+21
Треба побільше планів, графіків, засідань, комітетів, підкомітетів, голосувань. Без цього ніяк не перможемо.
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17.07.2025 20:15 Відповісти
+18
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17.07.2025 20:06 Відповісти
+15
Show must go on...
Щоб там не було, а сценаристии 95-го кварталу без роботи не залишаться...
До речі, зменшення кількості членів чи кількості мозкової речовини? Вона про що?
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17.07.2025 20:14 Відповісти
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17.07.2025 20:06 Відповісти
ДОРУЧАЮ ))))
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17.07.2025 20:06 Відповісти
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
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17.07.2025 20:09 Відповісти
Кожен палитиме власний план, бо бюджету на всіх бракує.
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17.07.2025 20:11 Відповісти
Интересно, а как штаты отреагируют - Зеленський призначив Стефанішину своєю уповноваженою і пропонує її послинею в США
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17.07.2025 20:12 Відповісти
Show must go on...
Щоб там не було, а сценаристии 95-го кварталу без роботи не залишаться...
До речі, зменшення кількості членів чи кількості мозкової речовини? Вона про що?
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17.07.2025 20:14 Відповісти
Провела засідання нового старого уряду. Кум Ze, Чернишов був присутній чи він десь крадений лярд витрачає на себе та свій смердючій виводок ублюдків?
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17.07.2025 20:14 Відповісти
чернишова здається тихенько прибрали
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17.07.2025 20:15 Відповісти
Міністра тихенько прибрали?
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17.07.2025 20:16 Відповісти
тихенько в лісочок?
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17.07.2025 20:34 Відповісти
пошел на фронт?
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17.07.2025 21:20 Відповісти
Ушел в лесок, пока все устаканится.
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17.07.2025 20:18 Відповісти
Ну який план - хто в ліс а хто по дрова
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17.07.2025 20:15 Відповісти
Куди Чернишова поділи? - вовки позорні
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17.07.2025 20:37 Відповісти
Хто в лiс, хто по дрова - таке бувае тiльки пiсля плану... Та план коли е , то його зразу нiц... https://www.youtube.com/watch?v=AbqSVvcWYJw Сектор Газа - План
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17.07.2025 21:47 Відповісти
Треба побільше планів, графіків, засідань, комітетів, підкомітетів, голосувань. Без цього ніяк не перможемо.
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17.07.2025 20:15 Відповісти
ну по справедливості, вони всі там такі, і до 19 року були, і після.
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17.07.2025 20:22 Відповісти
я нікого не виправдовую, якщо що. зельоні - гандони.
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17.07.2025 20:23 Відповісти
А шо, колись були якісь кращі?
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17.07.2025 20:53 Відповісти
План має бути потужний!
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17.07.2025 21:22 Відповісти
Вона поінформувала, що ці плани будуть представлені публічно й обговорені з профільними комітетами Верховної Ради.

Главное шоб безмозглой понравилось.
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17.07.2025 20:16 Відповісти
А чего не Юлю? Она красивше була?
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17.07.2025 20:16 Відповісти
хто?
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17.07.2025 20:35 Відповісти
І ознайомити зі своїм пляном дій Безуглу…
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17.07.2025 20:18 Відповісти
Та не, так не пойдёт, это что же получится если у каждого будет свой план, это кто то измену поймает, кого то пробьёт на ха-ха а кто то будет хавать в три рыла...
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17.07.2025 20:20 Відповісти
їбанутись можна. а що, плану не було до цих пір?
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17.07.2025 20:21 Відповісти
Були вектори руху, вікна можливостей і позитивні сигнали.
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17.07.2025 20:47 Відповісти
а що робити тим міністрам, які слідуючи потужному прикладу перейшли на айкоси ? ))
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17.07.2025 20:22 Відповісти
а це що таке?
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17.07.2025 20:36 Відповісти
Замінники Ай Ку
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17.07.2025 20:47 Відповісти
як не хочеш казати що це - то просто проходь
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17.07.2025 20:53 Відповісти
То таке що в рот беруть. Багатьом подобається.
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17.07.2025 20:48 Відповісти
Растамани?
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17.07.2025 21:50 Відповісти
африканськоофісні та абхазійськоафриканські )
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17.07.2025 22:05 Відповісти
Суки, а нічого що для обрання на посаду вони мають ЗАВЧАСНО представити свій план? Шапіто їбане. Пізда країні
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17.07.2025 20:23 Відповісти
Винічєво ніпанімаєтє в квн. Етодругоє.
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17.07.2025 20:48 Відповісти
буба коли прибрав Залужного, сирському теж наказав - дай мені мегаплан дій!
маруня углyвата теж на всіх кутках підкудахтувала "плана немa - дай план!"
хтось тей план бачив?
отак і тут...
це як сігнал - гуляйте, все як завжди - в уряді без змін.
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17.07.2025 20:24 Відповісти
Понятно. Увеличить количество планов на 40% ! И зашуршали...
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17.07.2025 20:25 Відповісти
спочатку аудит на пів-року, потім складання планів, а там і до пенсії вже недалеко. А зарплатка за рахунок платнинків податків капає
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17.07.2025 20:31 Відповісти
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17.07.2025 20:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AbqSVvcWYJw План
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17.07.2025 21:53 Відповісти
Сьогодні потужно зарядять усі версії ШІ і назавтра без проблем розродяться потужними зеленими планами.
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17.07.2025 20:46 Відповісти
Звідки їм знати скільки вдасться вкрасти з бюджету?
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17.07.2025 20:48 Відповісти
До цих пір ішак малював плани, а тепер і ця коза взялась за те саме. Зелені дибілоїди більше нінащо не здатні.
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17.07.2025 20:52 Відповісти
Шот оце в оверсайз кустюмі походу з однієї палати з безкутою..воно у такому вигляді буде зустрічатись з керівниками країн? Просто звізда команда - одни дебіли в мілітарі, інші оверсайз..
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17.07.2025 20:59 Відповісти
План стійкості Зеленського має бути взятий за основу!
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17.07.2025 20:59 Відповісти
Жінці Віагра протипоказана.
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17.07.2025 21:34 Відповісти
Як Лісовий може досі сидіти на посаді міністра освіти?… Плагіатор, що приклав руку до смерті Ірини Фаріон, підлий карʼєрист.
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17.07.2025 21:01 Відповісти
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17.07.2025 21:11 Відповісти
Квартал 95 продовжується , конституцію ростоптали ,
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17.07.2025 21:14 Відповісти
Свежо питание, да серится с трудом.
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17.07.2025 21:28 Відповісти
Ото все кодло ЗЕлене не на "засіданні" має сидіти а на лаві підсудних!
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17.07.2025 21:30 Відповісти
Кожен миіністр має представити план потужної перемоги чи капітуляції? Бо про перемогу вже нічого не говорить Брневтік Потужно-Брехливий. Ним здається підписано 28 планів про потужну перемогу і безпеку зі всіма країнами лідерами "сімки", то навіщо цей цирк? Чи не знають, що робити крім написання планів? Чи свириденко, як і вся команда Боневтіка вирішила планами перемогти ворога, який замість планів перевів економіку на військові рейки і штампує зброю?
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17.07.2025 21:31 Відповісти
Почала з брехні, закінчить ... кімнаткою з віконцем у шахматну дошку.
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17.07.2025 21:35 Відповісти
"Розробити план дiй", - тиць та й розвиднiлось. Ти хоч в абстракцiях розмалюй тим мiнiстрам напрямок плану дiй. Шо да то да, це бравий солдат Швейк, жiночого роду, ще й по сумicництву - стрiлочник, переводити свою вiдповiдальнiсть на когось. Юлька в сторонцi нервово палить одну за одною, тiпо, а хiба так можна було...
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17.07.2025 21:43 Відповісти
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17.07.2025 22:04 Відповісти
ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!)))
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17.07.2025 22:07 Відповісти
не просто план, а потужний переможний план дій...
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17.07.2025 22:10 Відповісти
Наймогутніше засідалово у нашій галактиці... Так потужно ще ніколи не засідали! Перед засідаловом хоч помолилися на портрет найвеличнішого лідОра? Чи прийдеться перезасідати ще раз, бо за такий косяк зневаги до ZEлених скрєп можна й без кріптогаманця залишитися.
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17.07.2025 22:26 Відповісти
Ну все--апарат міністерств буде працювати на папірці А головне--уряд сформовано з порушенням Конституції і законів .Да і заява нової пасії про БЕБ--також говорить,що вона плює на законодавство України Це вже візитна карточка цього уряду.
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17.07.2025 22:36 Відповісти
 
 