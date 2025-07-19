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Сказка о 50 днях, превентивный удар Медведева, радикальные изменения. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Есть такая работа...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев о 18-м пакете санкций против РФ: Мы будем наращивать удары по Украине

фотожаба

Картина из бункера: "Дмитрий Медведев наносит превентивный удар по странам НАТО"

Читайте на "Цензор.НЕТ": России безразлично на "театральный ультиматум" Трампа, - Медведев

фортожаба

Сказка про 50 дней

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о 50 днях Трампа для России: Это очень долгий срок

фотожаба

Отсчет начался...

фотожаба

"Страшные и ужасные санкции"

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Да, к сожалению...

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Дайте еще 50 дней!

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Радикальные изменения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила новый состав правительства Свириденко. Шмыгаль - министр обороны (обновлено)

фотожаба

Показалось...

фотожаба

Не та...

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Обязательно...

фотожаба

Точно!

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Вопрос

фотожаба

Наконец-то разобрались...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелания Трамп стала неожиданным союзником Зеленского в Белом доме, - The Times

фотожаба

Это время пришло

фотожаба

Хорошая идея

фотожаба

Современная сказка

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4120) политика (7183) путин владимир (31728) россия (96633) фотожаба (14604)


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19.07.2025 09:08 Ответить
Ну, їхня оркам економіку врятувала, яка повинна була ще десь у 2023-му гепнутися та розсипатися... Як і наша Гонтарева - голова Нацбанку. Не цінуємо, довбні!
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19.07.2025 09:15 Ответить
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19.07.2025 09:11 Ответить
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19.07.2025 09:14 Ответить
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19.07.2025 09:38 Ответить
 
 