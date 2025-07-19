Казка про 50 днів, превентивний удар Медведєва, радикальні зміни. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв про 18-й пакет санкцій проти РФ: Ми нарощуватимемо удари по Україні
Картина з бункера: "Дмитрий Медведев наносит превентивный удар по странам НАТО"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв
Казка про 50 днів
Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про 50 днів Трампа для Росії: Це дуже довгий термін
Відлік почався...
"Страшні та жахливі санкції"
Так, на жаль...
Дайте ще 50 днів!
Радикальні зміни
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила новий склад уряду Свириденко. Шмигаль - міністр оборони (оновлено)
Здалося...
Не та...
Обов’язково...
Точно!
Питання
Нарешті розібралися...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського у Білому домі, - The Times
Цей час настав
Гарна ідея
Сучасна казка
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