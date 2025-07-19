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Казка про 50 днів, превентивний удар Медведєва, радикальні зміни. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Є така робота...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв про 18-й пакет санкцій проти РФ: Ми нарощуватимемо удари по Україні

фотожаба

Картина з бункера: "Дмитрий Медведев наносит превентивный удар по странам НАТО"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв

фортожаба

Казка про 50 днів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про 50 днів Трампа для Росії: Це дуже довгий термін

фотожаба

Відлік почався...

фотожаба

"Страшні та жахливі санкції"

фотожаба

Так, на жаль...

фотожаба

Дайте ще 50 днів!

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Радикальні зміни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила новий склад уряду Свириденко. Шмигаль - міністр оборони (оновлено)

фотожаба

Здалося...

фотожаба

Не та...

фортожаба

Обов’язково...

фотожаба

Точно!

фотожаба

Питання

фотожаба

Нарешті розібралися...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського у Білому домі, - The Times

фотожаба

Цей час настав

фотожаба

Гарна ідея

фотожаба

Сучасна казка

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1930) політика (4619) путін володимир (24313) росія (66777) фотожаба (14080)


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19.07.2025 09:08 Відповісти
Ну, їхня оркам економіку врятувала, яка повинна була ще десь у 2023-му гепнутися та розсипатися... Як і наша Гонтарева - голова Нацбанку. Не цінуємо, довбні!
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19.07.2025 09:15 Відповісти
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19.07.2025 09:11 Відповісти
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19.07.2025 09:14 Відповісти
 
 