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Новости Фото Протест украицев против Матвиенко в Женеве
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Украинцы протестовали против визита подсанкционной Матвиенко в Женеве. ФОТОрепортаж

Украинцы вышли на протест против визита российской делегации во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на Всемирную конференцию руководителей парламентов в Женеве. Акции продолжались с 28 по 30 июля.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала одна из участниц акции Ольга Рябчун.

28 июля украинцы вышли на протест под здание ООН. Сообщалось, что граждане вышли на небольшой пикет из-за отсутствия разрешения.

По ее словам, среди протестующих был также гражданин Швейцарии.

"Мы его (разрешение. - ред.) уже потом и не просили. Потому что мы поняли, что акция-пикетирование, мы по 5 человек ходили группами. Это работало. Потому что к нам подходили иностранцы, они интересовались, что у нас за плакаты, почему мы здесь. Мы объясняли. Очень приятно было то, что реакция иностранцев была такая, что они нас поддерживают, понимают, сочувствуют и нашу Украину прославляют. Осуждают российские военные действия.

Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию

Визит российской делегации в Швейцарию - это было недоразумением. Они не имели права появляться в месте гуманитарного права и мира. Они приехали со своими лживыми нарративами сюда", - отметила Рябчун.

Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию

По ее словам, полиция Женевы видела, что протестующие ходят группками на Площади Наций и не запрещали этого.

"Препятствий не было. Они видели нас, но препятствий не было", - добавила Рябчун.

Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию

Она отметила, что на Площадь выходили делегации, видели протестующих, также проходили работники ООН. Замечаний никаких не давали. Контакта с ООН не было.

Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию

Она добавила, что в первый день, 28 июля, приходили несколько человек, а 30 июля собрались около 30 человек.

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"Но мы не ходили группой, ходили по 5 человек, чтобы не нарушать требований местных властей, поскольку у нас не было разрешения. Потому что приезд (делегации РФ. - Ред.) был неожиданным. Чтобы получить разрешение нужно почти за месяц просить разрешение на митинг.

Мы не собирались в большую группу, ходили по большой площади и общались с туристами, прохожими. Они интересовались целью нашего протеста, поддерживали Украину, фотографировали", - подытожила Рябчун.

Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию

Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию

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Также она рассказала, что украинские ассоциации в Швейцарии писали письмо-обращение, в котором напомнили, что именно Совет Федерации РФ 22 февраля 2022 года одобрил развертывание российских войск для полномасштабного вторжения в Украину.

Там напомнили, что в 2016 году Швейцария уже принимала российскую делегацию во главе с Матвиенко под предлогом "поддержки диалога и содействия миру".

"Россия не послушала. Вместо этого она усилила свою агрессию, начав полномасштабное вторжение в 2022 году, совершая зверства, в частности массовые убийства, изнасилования, пытки и похищения детей. В 2016 году в Швейцарии практически не было украинских беженцев с войны. Сегодня их более 60 000. Когда самолет российской делегации приземлился в Женеве, другие российские самолеты загружали ракетами и беспилотниками Shahed для очередной массированной бомбардировки украинских городов", - отмечается в обращении.

Авторы обращения призвали власти Швейцарии соблюдать принципы международного гуманитарного права и объяснить, как участие российских чиновников, на которых распространяются санкции, в Женеве способствует защите мира и справедливости.

Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию
Протест против визита Матвиенко и делегации РФ в Швейцарию

Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.

В Верховной Раде Украины призвали бойкотировать мероприятия с участием подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве.

Участники всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

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Автор: 

протест (5896) россия (96737) Швейцария (624) Женева (83) Матвиенко Валентина (48)


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Топ комментарии
+2
Декілька українців протестували, а де дії влади по недопущенню какцапів на цей форум? Нуль. Не було звернення Верховного, який відповідає за зовнішню політику, міністра закордонних справ, посла і уряду, бо вони зайняті грабуванням України і знищенням незалежності САП та НАБУ.
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31.07.2025 10:50 Ответить
+2
Як ця рашиська паскуда взагалі туди потрапила ? і ні тобі заяви МЗС ,повна бездіяльність посла України в Швейцарії ,ніхто тих рашиських виродків не облив фарбою ,рашиські злочинці як ні в чому не бувало перебувають в Швейцарії.
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31.07.2025 10:54 Ответить
+1
Фура з дронами - це краще, ніж пікет...
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31.07.2025 10:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Фура з дронами - це краще, ніж пікет...
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31.07.2025 10:43 Ответить
Декілька українців протестували, а де дії влади по недопущенню какцапів на цей форум? Нуль. Не було звернення Верховного, який відповідає за зовнішню політику, міністра закордонних справ, посла і уряду, бо вони зайняті грабуванням України і знищенням незалежності САП та НАБУ.
показать весь комментарий
31.07.2025 10:50 Ответить
Як ця рашиська паскуда взагалі туди потрапила ? і ні тобі заяви МЗС ,повна бездіяльність посла України в Швейцарії ,ніхто тих рашиських виродків не облив фарбою ,рашиські злочинці як ні в чому не бувало перебувають в Швейцарії.
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31.07.2025 10:54 Ответить
Так літак пропустила Італія і Франція - мабуть за зверненням влади Швейцарії.
Треба зробити міжнародний скандал
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31.07.2025 11:05 Ответить
Міжнародний скандал має робити боротате, хрипласте в кальсонах, кольору мілітарі, але йому немає коли, він спасає свою дупу і дупи хуцпи: міндічів, бень, боголюбових, чернишових, шурми та інших.
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31.07.2025 12:38 Ответить
Нагадаю. Послом в Швейцарії є колишня генпрокурорша Венедіктова. Що ми чули про її діяльність за роки її там праці, окрім скандалу зі спробою проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse. Особисто я нічого більше не чув.
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31.07.2025 11:16 Ответить
Якщо вже валька-стакан туди потрапила, треба молитись, щоб воно там нажерлось до танців на столі..або метанолу добра душа підлила..
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31.07.2025 10:58 Ответить
не багаточисельно, але хочаб так..а по-суті, чи усі вірять в те, що це випадковість і той, хто давав одобрямс був не в курсі хто є валька-стакан і що вона в європі, згідно усіх норм -персонана нон-грата? Нащо було відміняти на день санкціїї? Це щось на кшталт що сирійний вбивця він вбивця, але на день народження -не вбивця, тому що у нього день народження? сьогодні на день, завтра -на тиждень, після завтра -назавжди..пікети -то добре, аде той хріпатий янелох з офіційною позицією про цю подію, де члени міда, чому не викликали посла щвейцаріїї щоб розтулмачив офіційну позицію...отож..а пікети..блажен, хто вірить..якось так
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31.07.2025 11:01 Ответить
чому не викликали посла щвейцаріїї
Де нота ?
ермака у відставку, веденееву у вʼязницю
Бьяди , не хочуть добре працювати А зарплатню від народу України мають
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31.07.2025 11:08 Ответить
А що Ви чули про діяльність колишньої, на 100% своєї генпрокурорки, послиці Венедиктової, за роки її праці в Швейцарії, окрім скандалу зі спробою проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse?
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31.07.2025 11:20 Ответить
Оце вам законослухняна і правильна Європа, яка приймає в себе вбивць і терористів які доречі під санкціями тієї ж Європи, в тей час коли ці вбивці ******** українські міста і вбивають мирних жителів. Тому коли хтось каже що нам потрібно брати все з Європи мені хочеться дати йому по є-балу
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31.07.2025 11:05 Ответить
Уже писал этот комент к новости про матвиенку, но повторю и здесь:

""Однако пять лет назад Краскевича вычислила СБУ, и его фамилия фигурировала в опубликованном в интернете списке 79 шпионов из ГРУ. Краскевича срочно перевели в нейтральную Швейцарию, где местная контрразведка смотрит сквозь пальцы на российских шпионов."
Из https://theins.ru/obshestvo/262031#:~:text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-,%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E,-%2C%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 статьи двухлетней давности, но тем не менее"
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31.07.2025 12:23 Ответить
 
 