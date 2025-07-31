Украинцы протестовали против визита подсанкционной Матвиенко в Женеве. ФОТОрепортаж

Украинцы вышли на протест против визита российской делегации во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на Всемирную конференцию руководителей парламентов в Женеве. Акции продолжались с 28 по 30 июля.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала одна из участниц акции Ольга Рябчун.

28 июля украинцы вышли на протест под здание ООН. Сообщалось, что граждане вышли на небольшой пикет из-за отсутствия разрешения.

По ее словам, среди протестующих был также гражданин Швейцарии.

"Мы его (разрешение. - ред.) уже потом и не просили. Потому что мы поняли, что акция-пикетирование, мы по 5 человек ходили группами. Это работало. Потому что к нам подходили иностранцы, они интересовались, что у нас за плакаты, почему мы здесь. Мы объясняли. Очень приятно было то, что реакция иностранцев была такая, что они нас поддерживают, понимают, сочувствуют и нашу Украину прославляют. Осуждают российские военные действия.

Визит российской делегации в Швейцарию - это было недоразумением. Они не имели права появляться в месте гуманитарного права и мира. Они приехали со своими лживыми нарративами сюда", - отметила Рябчун.







По ее словам, полиция Женевы видела, что протестующие ходят группками на Площади Наций и не запрещали этого.

"Препятствий не было. Они видели нас, но препятствий не было", - добавила Рябчун.







Она отметила, что на Площадь выходили делегации, видели протестующих, также проходили работники ООН. Замечаний никаких не давали. Контакта с ООН не было.

Она добавила, что в первый день, 28 июля, приходили несколько человек, а 30 июля собрались около 30 человек.

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"Но мы не ходили группой, ходили по 5 человек, чтобы не нарушать требований местных властей, поскольку у нас не было разрешения. Потому что приезд (делегации РФ. - Ред.) был неожиданным. Чтобы получить разрешение нужно почти за месяц просить разрешение на митинг.

Мы не собирались в большую группу, ходили по большой площади и общались с туристами, прохожими. Они интересовались целью нашего протеста, поддерживали Украину, фотографировали", - подытожила Рябчун.











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Также она рассказала, что украинские ассоциации в Швейцарии писали письмо-обращение, в котором напомнили, что именно Совет Федерации РФ 22 февраля 2022 года одобрил развертывание российских войск для полномасштабного вторжения в Украину.

Там напомнили, что в 2016 году Швейцария уже принимала российскую делегацию во главе с Матвиенко под предлогом "поддержки диалога и содействия миру".

"Россия не послушала. Вместо этого она усилила свою агрессию, начав полномасштабное вторжение в 2022 году, совершая зверства, в частности массовые убийства, изнасилования, пытки и похищения детей. В 2016 году в Швейцарии практически не было украинских беженцев с войны. Сегодня их более 60 000. Когда самолет российской делегации приземлился в Женеве, другие российские самолеты загружали ракетами и беспилотниками Shahed для очередной массированной бомбардировки украинских городов", - отмечается в обращении.

Авторы обращения призвали власти Швейцарии соблюдать принципы международного гуманитарного права и объяснить, как участие российских чиновников, на которых распространяются санкции, в Женеве способствует защите мира и справедливости.





Напомним, российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, соратницей Путина, прибыла в Швейцарию для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза, посвященных миру. Украинцы в Швейцарии возмутились этим и вышли на пикет под здание ООН.

В Верховной Раде Украины призвали бойкотировать мероприятия с участием подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве.

Участники всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

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