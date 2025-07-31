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Новини Фото Протест українців проти візиту Матвієнко в Женеві
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Українці протестували проти візиту підсанкційної Матвієнко у Женеві. ФОТОрепортаж

Українці вийшли на протест проти візиту російської делегації на чолі з головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко на Всесвітню конференцію керівників парламентів у Женеві. Акції тривали з 28 по 30 липня.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла одна із учасниць акції Ольга Рябчун.

28 липня українці вийшли на протест під будівлю ООН. Повідомлялось, що громадяни вийшли на невеликий пікет через відсутність дозволу.

За її словами, серед протестувальників був також громадянин Швейцарії.

"Ми його (дозвіл. - ред.) вже потім і не просили. Тому що ми зрозуміли, що акція-пікетування, ми по 5 людей ходили групами. Це працювало. Тому що до нас підходили іноземці, вони цікавилися, що в нас за плакати, чому ми тут. Ми пояснювали. Дуже приємно було те, що реакція іноземців була така, що вони нас підтримують, розуміють, співчувають і нашу Україну прославляють. Засуджують російські воєнні дії.

Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії

Візит російської делегації до Швейцарії - це було непорозумінням. Вони не мали права з'являтися у місці гуманітарного права та миру. Вони приїхали зі своїми брехливими наративами сюди", - зазначила Рябчун.

Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії

 За її словами, поліція Женеви бачила, що протестувальники ходять групками на Площі Націй та не забороняли цього.

"Перешкод не було. Вони бачили нас, але перешкод не було", - додала Рябчун.

Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії

Вона зазначила, що на Площу виходили делегації, бачили протестувальників, також проходили працівники ООН. Зауважень ніяких не давали. Контакту з ООН не було.

Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії

Вона додала, що в перший день, 28 липня, приходили кілька людей, а 30 липня зібралися близько 30 осіб. 

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"Але ми не ходили групою, ходили по 5 людей, щоб не порушувати вимог місцевої влади, оскільки у нас не було дозволу. Тому що приїзд (делегації РФ. - Ред.) був неочікуваним. Щоб отримати дозвіл потрібно майже за місяць просити дозвіл на мітинг. 

Ми не забиралися у велику групу, ходили по великій площі та спілкувалися з туристами, перехожими. Вони цікавилися метою нашого протесту, підтримували Україну, фотографували", - підсумувала Рябчун.

Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії

Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії

Дивіться також: Депутати парламентів різних країн залишили виступ підсанкційної Матвієнко. ВIДЕО

Також вона розповіла, що українські асоціації у Швейцарії писали лист-звернення, в якому нагадали, що саме Рада Федерації РФ 22 лютого 2022 року схвалила розгортання російських військ для повномасштабного вторгнення в Україну.

Там нагадали, що у 2016 році Швейцарія вже приймала російську делегацію на чолі з Матвієнко під приводом "підтримки діалогу та сприяння миру".

"Росія не послухала. Натомість вона посилила свою агресію, розпочавши повномасштабне вторгнення у 2022 році, скоюючи звірства, зокрема масові вбивства, зґвалтування, тортури та викрадення дітей. У 2016 році у Швейцарії практично не було українських біженців з війни. Сьогодні їх понад 60 000. Коли літак російської делегації приземлився в Женеві, інші російські літаки завантажували ракетами та безпілотниками Shahed для чергового масованого бомбардування українських міст", - зазначається у зверненні.

Автори звернення закликали владу Швейцарії дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного права та пояснити, як участь російських посадовців, на яких поширюються санкції, у Женеві сприяє захисту миру та справедливості.

Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії
Протест проти візиту Матвієнко та делегації РФ до Швейцарії

Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

У Верховній Раді України закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві.

Учасники всесвітньої конференції спікерів парламентів у Женеві залишили залу під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

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Автор: 

протест (2439) росія (66987) Швейцарія (882) Женева (56) Матвієнко Валентина (48)


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Топ коментарі
+6
Як ця рашиська паскуда взагалі туди потрапила ? і ні тобі заяви МЗС ,повна бездіяльність посла України в Швейцарії ,ніхто тих рашиських виродків не облив фарбою ,рашиські злочинці як ні в чому не бувало перебувають в Швейцарії.
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31.07.2025 10:54 Відповісти
+3
Декілька українців протестували, а де дії влади по недопущенню какцапів на цей форум? Нуль. Не було звернення Верховного, який відповідає за зовнішню політику, міністра закордонних справ, посла і уряду, бо вони зайняті грабуванням України і знищенням незалежності САП та НАБУ.
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31.07.2025 10:50 Відповісти
+3
Нагадаю. Послом в Швейцарії є колишня генпрокурорша Венедіктова. Що ми чули про її діяльність за роки її там праці, окрім скандалу зі спробою проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse. Особисто я нічого більше не чув.
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31.07.2025 11:16 Відповісти
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Фура з дронами - це краще, ніж пікет...
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31.07.2025 10:43 Відповісти
Декілька українців протестували, а де дії влади по недопущенню какцапів на цей форум? Нуль. Не було звернення Верховного, який відповідає за зовнішню політику, міністра закордонних справ, посла і уряду, бо вони зайняті грабуванням України і знищенням незалежності САП та НАБУ.
показати весь коментар
31.07.2025 10:50 Відповісти
Як ця рашиська паскуда взагалі туди потрапила ? і ні тобі заяви МЗС ,повна бездіяльність посла України в Швейцарії ,ніхто тих рашиських виродків не облив фарбою ,рашиські злочинці як ні в чому не бувало перебувають в Швейцарії.
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31.07.2025 10:54 Відповісти
Так літак пропустила Італія і Франція - мабуть за зверненням влади Швейцарії.
Треба зробити міжнародний скандал
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31.07.2025 11:05 Відповісти
Міжнародний скандал має робити боротате, хрипласте в кальсонах, кольору мілітарі, але йому немає коли, він спасає свою дупу і дупи хуцпи: міндічів, бень, боголюбових, чернишових, шурми та інших.
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31.07.2025 12:38 Відповісти
Я дивуюсь - у Міндіча та Чернишова такі пики бариг - невже Зе не соромно таких коло себе тримати
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31.07.2025 13:01 Відповісти
Нагадаю. Послом в Швейцарії є колишня генпрокурорша Венедіктова. Що ми чули про її діяльність за роки її там праці, окрім скандалу зі спробою проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse. Особисто я нічого більше не чув.
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31.07.2025 11:16 Відповісти
Випускниця Харківської юракадеміі- рассадника руцкого миру
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31.07.2025 13:02 Відповісти
Якщо вже валька-стакан туди потрапила, треба молитись, щоб воно там нажерлось до танців на столі..або метанолу добра душа підлила..
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31.07.2025 10:58 Відповісти
не багаточисельно, але хочаб так..а по-суті, чи усі вірять в те, що це випадковість і той, хто давав одобрямс був не в курсі хто є валька-стакан і що вона в європі, згідно усіх норм -персонана нон-грата? Нащо було відміняти на день санкціїї? Це щось на кшталт що сирійний вбивця він вбивця, але на день народження -не вбивця, тому що у нього день народження? сьогодні на день, завтра -на тиждень, після завтра -назавжди..пікети -то добре, аде той хріпатий янелох з офіційною позицією про цю подію, де члени міда, чому не викликали посла щвейцаріїї щоб розтулмачив офіційну позицію...отож..а пікети..блажен, хто вірить..якось так
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31.07.2025 11:01 Відповісти
чому не викликали посла щвейцаріїї
Де нота ?
ермака у відставку, веденееву у вʼязницю
Бьяди , не хочуть добре працювати А зарплатню від народу України мають
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31.07.2025 11:08 Відповісти
А що Ви чули про діяльність колишньої, на 100% своєї генпрокурорки, послиці Венедиктової, за роки її праці в Швейцарії, окрім скандалу зі спробою проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse?
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31.07.2025 11:20 Відповісти
Читаємо Вікі
У грудні 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олега Татарова, яке пов'язано із її рішенням змінити групу прокурорів у справі Татарова перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити йому про підозруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-19 [
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31.07.2025 13:08 Відповісти
Оце вам законослухняна і правильна Європа, яка приймає в себе вбивць і терористів які доречі під санкціями тієї ж Європи, в тей час коли ці вбивці ******** українські міста і вбивають мирних жителів. Тому коли хтось каже що нам потрібно брати все з Європи мені хочеться дати йому по є-балу
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31.07.2025 11:05 Відповісти
Уже писал этот комент к новости про матвиенку, но повторю и здесь:

""Однако пять лет назад Краскевича вычислила СБУ, и его фамилия фигурировала в опубликованном в интернете списке 79 шпионов из ГРУ. Краскевича срочно перевели в нейтральную Швейцарию, где местная контрразведка смотрит сквозь пальцы на российских шпионов."
Из https://theins.ru/obshestvo/262031#:~:text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-,%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E,-%2C%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 статьи двухлетней давности, но тем не менее"
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31.07.2025 12:23 Відповісти
Слюняві швейцарія завжди працювала на два фронта і була країною подвійних стандартів. Прийняти вальку стакан це велика гордість для країна. Мабуть валька тримає у них свої криваві мільйони!!!
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31.07.2025 13:27 Відповісти
 
 