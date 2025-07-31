Українці протестували проти візиту підсанкційної Матвієнко у Женеві. ФОТОрепортаж

Українці вийшли на протест проти візиту російської делегації на чолі з головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко на Всесвітню конференцію керівників парламентів у Женеві. Акції тривали з 28 по 30 липня.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповіла одна із учасниць акції Ольга Рябчун.

28 липня українці вийшли на протест під будівлю ООН. Повідомлялось, що громадяни вийшли на невеликий пікет через відсутність дозволу.

За її словами, серед протестувальників був також громадянин Швейцарії.

"Ми його (дозвіл. - ред.) вже потім і не просили. Тому що ми зрозуміли, що акція-пікетування, ми по 5 людей ходили групами. Це працювало. Тому що до нас підходили іноземці, вони цікавилися, що в нас за плакати, чому ми тут. Ми пояснювали. Дуже приємно було те, що реакція іноземців була така, що вони нас підтримують, розуміють, співчувають і нашу Україну прославляють. Засуджують російські воєнні дії.

Візит російської делегації до Швейцарії - це було непорозумінням. Вони не мали права з'являтися у місці гуманітарного права та миру. Вони приїхали зі своїми брехливими наративами сюди", - зазначила Рябчун.







За її словами, поліція Женеви бачила, що протестувальники ходять групками на Площі Націй та не забороняли цього.

"Перешкод не було. Вони бачили нас, але перешкод не було", - додала Рябчун.







Вона зазначила, що на Площу виходили делегації, бачили протестувальників, також проходили працівники ООН. Зауважень ніяких не давали. Контакту з ООН не було.

Вона додала, що в перший день, 28 липня, приходили кілька людей, а 30 липня зібралися близько 30 осіб.

Читайте також: Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти "тіньового флоту" Путіна

"Але ми не ходили групою, ходили по 5 людей, щоб не порушувати вимог місцевої влади, оскільки у нас не було дозволу. Тому що приїзд (делегації РФ. - Ред.) був неочікуваним. Щоб отримати дозвіл потрібно майже за місяць просити дозвіл на мітинг.

Ми не забиралися у велику групу, ходили по великій площі та спілкувалися з туристами, перехожими. Вони цікавилися метою нашого протесту, підтримували Україну, фотографували", - підсумувала Рябчун.











Дивіться також: Депутати парламентів різних країн залишили виступ підсанкційної Матвієнко. ВIДЕО

Також вона розповіла, що українські асоціації у Швейцарії писали лист-звернення, в якому нагадали, що саме Рада Федерації РФ 22 лютого 2022 року схвалила розгортання російських військ для повномасштабного вторгнення в Україну.

Там нагадали, що у 2016 році Швейцарія вже приймала російську делегацію на чолі з Матвієнко під приводом "підтримки діалогу та сприяння миру".

"Росія не послухала. Натомість вона посилила свою агресію, розпочавши повномасштабне вторгнення у 2022 році, скоюючи звірства, зокрема масові вбивства, зґвалтування, тортури та викрадення дітей. У 2016 році у Швейцарії практично не було українських біженців з війни. Сьогодні їх понад 60 000. Коли літак російської делегації приземлився в Женеві, інші російські літаки завантажували ракетами та безпілотниками Shahed для чергового масованого бомбардування українських міст", - зазначається у зверненні.

Автори звернення закликали владу Швейцарії дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного права та пояснити, як участь російських посадовців, на яких поширюються санкції, у Женеві сприяє захисту миру та справедливості.





Нагадаємо, російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, соратницею Путіна, прибула до Швейцарії для участі у шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу, присвячених миру. Українці у Швейцарії обурились цим та вийшли на пікет під будівлю ООН.

У Верховній Раді України закликали бойкотувати заходи за участі підсанкційної Матвієнко на конференції в Женеві.

Учасники всесвітньої конференції спікерів парламентів у Женеві залишили залу під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак підсанкційної Матвієнко долетів до Женеви завдяки дозволу Італії та Франції, - Bloomberg