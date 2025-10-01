Сотрудник СБУ приходил в квартиру исполнительного директора The Kyiv Independent Шевченко, - СМИ. ФОТО

Журналисты идентифицировали мужчину, который 29 сентября приходил в квартиру исполнительного директора издания The Kyiv Independent Дарьи Шевченко в Киеве. Им оказался сотрудник СБУ, по имени Александр. В СБУ утверждают, что визит не связан с журналисткой.

Это выяснили журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По их данным, мужчину установили с помощью инструментов распознавания лиц. В сервисах проверки номеров его контакт обозначен тегом "Александр СБУ".

Он 2000 года рождения, уроженец Киева.

На обращения журналистов в мессенджерах и по телефону Александр не ответил.

"Схемы" также обратились в пресс-службу СБУ с вопросом, действительно ли мужчина является сотрудником СБУ, и если да - действительно ли он приходил в дом одной из руководительниц независимого англоязычного издания и с какой целью.

"Сотрудники Службы безопасности Украины не собирали никакой информации относительно исполнительного директора издания The Kyiv Independent Дарьи Шевченко. Сейчас СБУ осуществляет расследование незаконной деятельности одной из преступных группировок столицы. Пребывание оперативника Службы безопасности по указанному адресу было обусловлено проверкой места нахождения фигуранта другого уголовного дела. Указанные действия никак не связаны с деятельностью как редакции Kyiv Independent, так и представителей СМИ в целом. Отдельно подчеркиваем: Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле и с уважением относится к эффективной работе независимых средств массовой информации", - отметили журналистам в пресс-службе СБУ.

Источники "Схем" в правоохранительных органах отметили, что лицо, которое разыскивали в рамках производства, является бывшим владельцем квартиры, где сейчас живет Шевченко. Данные об идентифицированном сотруднике СБУ редакция "Схем" передала The Kyiv Independent.

Напомним, 30 сентября главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко сообщила, что неизвестный мужчина приходил в квартиру исполнительного директора издания Kyiv Independent Дарьи Шевченко. Он фотографировал двери и собирал о ней информацию. Журналистка написала заявление о преследовании.

Руденко также рассказала, что в дом этого парня привели работники местного ЖЭКа. Они говорят, что он показал удостоверение, но не признаются, какое.

Что предшествовало?

Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на пять источников, якобы знакомых с расследованием, сообщило, что расследование ведется против компании Fire Point, которая производит "Фламинго".

Отмечалось, что расследование относительно того, не завышали ли в Fire Point стоимость комплектующих и количество дронов, которые компания поставляет ВСУ.

Три источника издания уточнили, что текущее расследование НАБУ свидетельствует, что настоящим владельцем Fire Point может быть друг президента Владимира Зеленского и соучредитель студии "Квартал 95 Тимур Миндич.

Впоследствии НАБУ отрицало, что проводит расследование в отношении украинской крылатой ракеты "Фламинго".

