УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8937 відвідувачів онлайн
Новини Фото Невідомий слідкував за директоркою The Kyiv Independent
3 012 25

Співробітник СБУ приходив до помешкання виконавчої директорки The Kyiv Independent Шевченко, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти ідентифікували чоловіка, який 29 вересня приходив до помешкання виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко у Києві. Ним виявився співробітник СБУ, на ім'я Олександр. У СБУ стверджують, що візит не пов'язаний із журналісткою.

Це з'ясували журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, чоловіка встановили за допомогою інструментів розпізнавання облич. У сервісах перевірки номерів його контакт позначений тегом "Олександр СБУ".

Схеми: До помешкання Дарини Шевченко приходив працівник СБУ

Він 2000 року народження, уродженець Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ започаткує ініціативу для воєнних медійників на честь закатованої у РФ журналістки Рощиної

Схеми: До помешкання Дарини Шевченко приходив працівник СБУ

На звернення журналістів у месенджерах і телефоном Олександр не відповів.

Схеми: До помешкання Дарини Шевченко приходив працівник СБУ

"Схеми" також звернулися до пресслужби СБУ із запитанням, чи справді чоловік є співробітником СБУ, і якщо так – чи дійсно він приходив до помешкання однієї з керівниць незалежного англомовного видання та з якою метою.

Читайте також: До департаменту КМДА, директорка якого заявляла про незаконне стеження, правоохоронці прийшли з обшуками

"Співробітники Служби безпеки України не збирали жодної інформації щодо виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко. Наразі СБУ здійснює розслідування незаконної діяльності одного зі злочинних угруповань столиці. Перебування оперативника Служби безпеки за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця знаходження фігуранта іншої кримінальної справи. Зазначені дії жодним чином не повʼязані з діяльністю як редакції Kyiv Independent, так і представників ЗМІ загалом. Окремо наголошуємо: Служба безпеки України працює винятково у правовому полі й з повагою ставиться до ефективної роботи незалежних засобів масової інформації", - зазначили журналістам у пресслужбі СБУ.

Джерела "Схем" у правоохоронних органах зазначили, що особа, яку розшукували в межах провадження, є колишнім власником квартири, де нині мешкає Шевченко. Дані про ідентифікованого співробітника СБУ редакція "Схем" передала The Kyiv Independent.

Також читайте: Через стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою відкрито кримінальне провадження

Нагадаємо, 30 вересня головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко повідомила, що невідомий чоловік приходив до квартири виконавчої директорки видання Kyiv Independent Дарини Шевченко. Він фотографував двері та збирав про неї інформацію. Журналістка написала заяву про переслідування.

Руденко також розповіла, що в будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Вони кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке.

Що передувало?

Раніше видання Kyiv Independent із посиланням на п’ять джерел, нібито обізнаних із розслідуванням, повідомило, що розслідування ведеться проти компанії Fire Point, яка виробляє "Фламінго".

Зазначалося, що розслідування щодо того, чи у Fire Point не завищували вартість комплектуючих та кількість дронів, які компанія постачає ЗСУ.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

Згодом НАБУ заперечило, що проводить розслідування щодо української крилатої ракети "Фламінго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У законопроєкті №14057 йдеться, що до рішення суду всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню, - Шалайський

Автор: 

журналістика (1812) СБУ (13418) стеження (129) ЗМІ (1387)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Це співробітник СБУ?
Виглядає, як звичайний полу покер.🧐
показати весь коментар
01.10.2025 16:18 Відповісти
+12
24-річне сцикло співробітник СБУ?

Хибащо інформатор чи стукач.
показати весь коментар
01.10.2025 16:22 Відповісти
+10
жидівська хвойда чекістська хуцпата - сбу
показати весь коментар
01.10.2025 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це співробітник СБУ?
Виглядає, як звичайний полу покер.🧐
показати весь коментар
01.10.2025 16:18 Відповісти
ну родственников же нужно по должностям раскидывать
показати весь коментар
01.10.2025 16:53 Відповісти
жидівська хвойда чекістська хуцпата - сбу
показати весь коментар
01.10.2025 16:19 Відповісти
Об'яви по під'їздах розклеював, на Крузак збирає. )))
показати весь коментар
01.10.2025 16:20 Відповісти
ги...ги...якісь недолуги співробітники у сбу...ні вкрасти ні поохраняти
показати весь коментар
01.10.2025 16:21 Відповісти
СБУ іде по слідах злочинного угрупування і вийшли на журналістку - нігуя собі дєвки пляшуть а якусь достовірнішу легенду - слабо?
показати весь коментар
01.10.2025 16:22 Відповісти
24-річне сцикло співробітник СБУ?

Хибащо інформатор чи стукач.
показати весь коментар
01.10.2025 16:22 Відповісти
Стрімка кар'єра під час війни. Баканов не дасть збрехати.
показати весь коментар
01.10.2025 17:33 Відповісти
Це сімейний клан його прилаштував на посаду в СБУ, щоб на фронт не попав! Стандартна схема, це теж саме, як абдристович раптом став «развєднікам»!!! А це його послідовник, з корочкою… ще один, з «незламних менегерів» опу!
показати весь коментар
01.10.2025 17:36 Відповісти
фсбу як завжди звиздить. шнирь виконував вказівку гнилого малька і засвітився.
показати весь коментар
01.10.2025 16:23 Відповісти
Агент 0,0007 !
показати весь коментар
01.10.2025 16:23 Відповісти
сбу-недолугі прихвостні дєрмакозєлєнського
показати весь коментар
01.10.2025 16:31 Відповісти
Спалився практикант : на ферму , кнурам хвости закручувати .
показати весь коментар
01.10.2025 16:32 Відповісти
Політичне СБУ перетворилося на шісток Гундосої почвари. Журналісти заважають зеленим лайнюкам розкрадати країну. Тому всі сили і ресурс витрачаються на стеженням за ними. І високі нагороди щедро сиплються на керівників. Верх непрофесіоналізму. Показати посвідчення СБУ працівникам ЖЕКу. Чийсь синок напевно.
показати весь коментар
01.10.2025 16:43 Відповісти
детей уже в сбу отдают... что связи родственные делают,слава зе команде
показати весь коментар
01.10.2025 16:52 Відповісти
Можливо це позаштатний співробітник, на громадських засадах. Такі працювали шпиками при царизмі, при комуняках - відбирали хліб, морили голодом, поліцаями у фашистів працювали.
Такі покидьки є при всіх силових структурах. Прошарок ображених по життю, шукають захисту у силовиків, сцикуни які таким чином самостверджуються.
показати весь коментар
01.10.2025 16:55 Відповісти
пришел за баблом, продаст информацию
показати весь коментар
01.10.2025 17:06 Відповісти
Який дешевий отмаз 🤦
показати весь коментар
01.10.2025 17:07 Відповісти
Мабуть операція "павутина 2".
показати весь коментар
01.10.2025 17:08 Відповісти
Ну що, віримо, що журналістська діяльність тут ні до чого?
"

Раніше видання Kyiv Independent із посиланням на п'ять джерел, нібито обізнаних із розслідуванням, https://kyivindependent.com/exclusive-maker-of-ukraines-prized-flamingo-cruise-missile-facing-corruption-probe/?fbclid=IwY2xjawMebXVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDajdqMUx0TUlqbFcyWWJuAR6AhrYuRoVL6gCdfVFdVGz25FGLk2TXuAtH-URCJhe-yX008R2HxK0l0i4BYA_aem_mEZFuPTw6qEb-7jL-GCl4A повідомило, що розслідування ведеться проти компанії Fire Point, яка виробляє "Фламінго". Зазначалося, що розслідування щодо того, чи у Fire Point не завищували вартість комплектуючих та кількість дронів, які компанія постачає ЗСУ.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч. "
Джерело: https://censor.net/ua/p3577240
показати весь коментар
01.10.2025 17:08 Відповісти
а пишуть що вони після акадеиії СБУ всі в Альфу йдуть, брешуть
показати весь коментар
01.10.2025 17:10 Відповісти
В альфі, будинок Профспілок на Майдані палити можуть у 2014 роухці, за наказом з АПУ… Українці це добре пам'ятають, як і чоловік верещучки….
показати весь коментар
01.10.2025 17:40 Відповісти
У Малюка є два СБУ:
Одне воює на фронті і з агентами Соссії,
Друге - з журналістами, антикорупціонерами та критиками влади...
показати весь коментар
01.10.2025 17:40 Відповісти
І це засмаркане чмо - співробітник?
показати весь коментар
01.10.2025 17:56 Відповісти
Штирлиц зашел в комнату. Из окна дуло. Штирлиц закрыл окно, дуло исчезло.
показати весь коментар
01.10.2025 18:00 Відповісти
 
 