Співробітник СБУ приходив до помешкання виконавчої директорки The Kyiv Independent Шевченко, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти ідентифікували чоловіка, який 29 вересня приходив до помешкання виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко у Києві. Ним виявився співробітник СБУ, на ім'я Олександр. У СБУ стверджують, що візит не пов'язаний із журналісткою.

Це з'ясували журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, чоловіка встановили за допомогою інструментів розпізнавання облич. У сервісах перевірки номерів його контакт позначений тегом "Олександр СБУ".

Він 2000 року народження, уродженець Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ започаткує ініціативу для воєнних медійників на честь закатованої у РФ журналістки Рощиної

На звернення журналістів у месенджерах і телефоном Олександр не відповів.

"Схеми" також звернулися до пресслужби СБУ із запитанням, чи справді чоловік є співробітником СБУ, і якщо так – чи дійсно він приходив до помешкання однієї з керівниць незалежного англомовного видання та з якою метою.

Читайте також: До департаменту КМДА, директорка якого заявляла про незаконне стеження, правоохоронці прийшли з обшуками

"Співробітники Служби безпеки України не збирали жодної інформації щодо виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко. Наразі СБУ здійснює розслідування незаконної діяльності одного зі злочинних угруповань столиці. Перебування оперативника Служби безпеки за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця знаходження фігуранта іншої кримінальної справи. Зазначені дії жодним чином не повʼязані з діяльністю як редакції Kyiv Independent, так і представників ЗМІ загалом. Окремо наголошуємо: Служба безпеки України працює винятково у правовому полі й з повагою ставиться до ефективної роботи незалежних засобів масової інформації", - зазначили журналістам у пресслужбі СБУ.

Джерела "Схем" у правоохоронних органах зазначили, що особа, яку розшукували в межах провадження, є колишнім власником квартири, де нині мешкає Шевченко. Дані про ідентифікованого співробітника СБУ редакція "Схем" передала The Kyiv Independent.

Також читайте: Через стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою відкрито кримінальне провадження

Нагадаємо, 30 вересня головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко повідомила, що невідомий чоловік приходив до квартири виконавчої директорки видання Kyiv Independent Дарини Шевченко. Він фотографував двері та збирав про неї інформацію. Журналістка написала заяву про переслідування.

Руденко також розповіла, що в будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Вони кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке.

Що передувало?

Раніше видання Kyiv Independent із посиланням на п’ять джерел, нібито обізнаних із розслідуванням, повідомило, що розслідування ведеться проти компанії Fire Point, яка виробляє "Фламінго".

Зазначалося, що розслідування щодо того, чи у Fire Point не завищували вартість комплектуючих та кількість дронів, які компанія постачає ЗСУ.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

Згодом НАБУ заперечило, що проводить розслідування щодо української крилатої ракети "Фламінго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У законопроєкті №14057 йдеться, що до рішення суду всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню, - Шалайський