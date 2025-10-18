РУС
Ожидаем, что лидерство США поможет остановить агрессию, - Умеров об итогах визита делегации в США. ФОТО

Украинская делегация завершила визит в Соединенные Штаты.

Об этом сообщил в фейсбуке секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Встречи украинской делегации

По его словам, были проведены десятки встреч - в Конгрессе, Пентагоне, Сенате, с руководством Белого дома, аналитическими центрами и оборонной индустрией США.

"Каждая из них имела одну цель - усиление возможностей Украины и шаги к справедливому миру", - уточнил Умеров.

Встреча Зеленского и Трампа

Вместе с украинской делегацией приняли участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом.

"Предметный разговор продолжительностью более двух часов. Обсудили ситуацию на фронте, потребности в дальнобойных средствах и ПВО, а также дальнейшие дипломатические шаги. Украина ожидает, что лидерство США поможет остановить агрессию, которую россия сознательно продолжает", - отметил он.

По словам Умерова, отдельно состоялись встречи с руководителями ведущих американских аналитических центров. Говорили о поле боя, технологиях и оборонных решениях, которые могут ускорить конец войны. Высоко ценим привлечение аналитического сообщества США, которое работает вместе с нашими военными над поиском эффективных решений.

"Итог визита - четкое понимание общей цели: усиление Украины - это усиление безопасности всего мира", - резюмирует Умеров.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Также, по данным СМИ, Трамп не планирует давать Tomahawk Украине, по крайней мере, сейчас.

