Ожидаем, что лидерство США поможет остановить агрессию, - Умеров об итогах визита делегации в США. ФОТО
Украинская делегация завершила визит в Соединенные Штаты.
Об этом сообщил в фейсбуке секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Встречи украинской делегации
По его словам, были проведены десятки встреч - в Конгрессе, Пентагоне, Сенате, с руководством Белого дома, аналитическими центрами и оборонной индустрией США.
"Каждая из них имела одну цель - усиление возможностей Украины и шаги к справедливому миру", - уточнил Умеров.
Встреча Зеленского и Трампа
Вместе с украинской делегацией приняли участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом.
"Предметный разговор продолжительностью более двух часов. Обсудили ситуацию на фронте, потребности в дальнобойных средствах и ПВО, а также дальнейшие дипломатические шаги. Украина ожидает, что лидерство США поможет остановить агрессию, которую россия сознательно продолжает", - отметил он.
По словам Умерова, отдельно состоялись встречи с руководителями ведущих американских аналитических центров. Говорили о поле боя, технологиях и оборонных решениях, которые могут ускорить конец войны. Высоко ценим привлечение аналитического сообщества США, которое работает вместе с нашими военными над поиском эффективных решений.
Итоги визита делегации
"Итог визита - четкое понимание общей цели: усиление Украины - это усиление безопасности всего мира", - резюмирует Умеров.
Что предшествовало?
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть". Также, по данным СМИ, Трамп не планирует давать Tomahawk Украине, по крайней мере, сейчас.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для мене головне в спостереженнях реакції Європи та навіть спокійно викладених Америкою рез-тів перемовин зЄ з Трампом.
Й справа не просто про заморозку фронту - мова йде ПРО ПЕРЕВИБОРИ ВЛАДИ мародерату .
Й Протников тому підтвердження - якщо усі гравці хочуть виборів в Україні - то все йде за планом... ( його розмова на громадському радіо- див посилання нижче).
А сама зЄМАРОДЕРНЯ з Трухановим це підтверджує - як вони йдуть на вибори СЕБЕ , захоплюючи Одесу , а далі буде Київ...
Але наспарвді , це ще не кінець процесу , якщо дивитися переляканих та розчарованих Соловйових зі Скобєвими...Не часто там озвучують дослівно таке- півтора мільйона загиблих руських чи епітет про війну від Трмапа ...
Антрашиста Рубіо за усю його історію в політиці всунули головним ВЖЕ зараз на пермовини в Будапешті, А сукеобеєвщина радіє- ну хоть "Віткоффа повернув Трамп".
Нагадаю - саме пр підлоті літаків до Аляски Трампа й хутіна гримнула новина - тет-а тет Краснова з хйлом відміняється ... Й вкинули РУБІО ...
Маленька деталька у тій самій бесіді ПортнИкова з КулИковим - Віталій вірить у силу інсайдерів Юлі Тимошенко... Щось таки готується...
РЕКОМЕНДУЮ!!! Дуже глибоко й історично в в т ч в недалекому України - Портніков- Андрій Куликов
Але найсвіжіша тема на початку- Чи Портніков взяв ідею Стармера чи навпаки (за часом викладення новини - мабуть Стармер перший), але саме далеко не мрійник та не оптиміст Портніков розклав логічно можливий шанс зупинити війну за таким саме планом
Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази https://censor.net/ua/n3580388
Ну, як шо в тому шо гарантії США не варті використаного піпіфаксу обухівській фабрики та в тому шо США прндають союзників то тоді ТАК.
Результатів нуль.
Де ж ті ваші зображення ші,як зе боксує Трампа,зелебоби? Поклали в архів для кращих часів?
Ви розумієте, що це буде нескінченно - ця зграя акторів 95-кварталу, просто не може відірватись від процесу. Тут тобі можливість накрасти на все життя для себе та всіх родичів, тут тобі прийоми у президентів, у королів... тут тобі можливість пропіаритись, охорона, захист і т.д.
Правда для держави ніякої користі від цих "мильних бульбашок", для громадян України втрати і страждання.
А головне - постійна брехня: про "Фламінго", про "Нептуни", про зенітні дрони. Тим часом кацапи продовжують бити по критичній інфраструктурі, по мирним людям.
Кожного разу, коли кацапські "шлюхеди", "херані-2" або КАБи заходять бомбити міста, думаєш - що краще надіятись на побрехеньки про ефективність ППО чи на молитву до Бога (наче друге краще)?