Очікуємо, що лідерство США допоможе зупинити агресію, - Умєров про підсумки візиту делегації до США. ФОТО
Українська делегація наразі завершила візит до Сполучених Штатів.
Про це повідомив у фейсбуку секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Зустрічі української делегації
За його словами, було проведено десятки зустрічей - у Конгресі, Пентагоні, Сенаті, з керівництвом Білого дому, аналітичними центрами та оборонною індустрією США.
"Кожна з них мала одну мету - посилення спроможностей України та кроки до справедливого миру", - уточнив Умєров.
Зустріч Зеленського та Трампа
Разом з українською делегацією взяли участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом.
"Предметна розмова тривалістю понад дві години. Обговорили ситуацію на фронті, потреби у далекобійних засобах і ППО, а також подальші дипломатичні кроки. Україна очікує, що лідерство США допоможе зупинити агресію, яку росія свідомо продовжує", - зауважив він.
За словами Умєрова, окремо відбулися зустрічі з керівниками провідних американських аналітичних центрів. Говорили про поле бою, технології та оборонні рішення, які можуть пришвидшити кінець війни. Високо цінуємо залучення аналітичної спільноти США, яка працює разом із нашими військовими над пошуком ефективних рішень.
Підсумки візиту делегації
"Підсумок візиту - чітке розуміння спільної мети: посилення України – це посилення безпеки всього світу", - резюмує Умєров.
Що передувало?
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Також, за даними ЗМІ, Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз.
Для мене головне в спостереженнях реакції Європи та навіть спокійно викладених Америкою рез-тів перемовин зЄ з Трампом.
Й справа не просто про заморозку фронту - мова йде ПРО ПЕРЕВИБОРИ ВЛАДИ мародерату .
Й Протников тому підтвердження - якщо усі гравці хочуть виборів в Україні - то все йде за планом... ( його розмова на громадському радіо- див посилання нижче).
А сама зЄМАРОДЕРНЯ з Трухановим це підтверджує - як вони йдуть на вибори СЕБЕ , захоплюючи Одесу , а далі буде Київ...
Але наспарвді , це ще не кінець процесу , якщо дивитися переляканих та розчарованих Соловйових зі Скобєвими...Не часто там озвучують дослівно таке- півтора мільйона загиблих руських чи епітет про війну від Трмапа ...
Антрашиста Рубіо за усю його історію в політиці всунули головним ВЖЕ зараз на пермовини в Будапешті, А сукеобеєвщина радіє- ну хоть "Віткоффа повернув Трамп".
Нагадаю - саме пр підлоті літаків до Аляски Трампа й хутіна гримнула новина - тет-а тет Краснова з хйлом відміняється ... Й вкинули РУБІО ...
Маленька деталька у тій самій бесіді ПортнИкова з КулИковим - Віталій вірить у силу інсайдерів Юлі Тимошенко... Щось таки готується...
А мені згадалося знаєте що ? Як Юлька у Натахи Медведчука на ZIK ще у 2018-му інсайдернула з проєктом БУРАТІНО!!! Й знаєте чому? По ідеї був папою Карло Бєня- Юліна рідна мафія... Здавалось все грало на них з Пінчуком у т ч . Ну типу Дніпро рулить!!! Єх як Бєня сидів на посиденьках к вовки на Банковій !!!
АЛЕ ЮЛІ ІНСАЙДЕРНУЛИ У 2018 про інше - ЦЕ ПРОЕКТ КРЕМЛЯ ,а не мафії Дніпра .
А відбувся ОМАН!!! Й туди возив на відпочинок з Патрушевим не Богдан ( котрий ДО ТОГО висів на вухах вовки ) , а АБ ( (ала барісовна ) Єрмак - статус помічник , а повернувся додому літачком Медведчука й став тим ким став .
А Бєня погрався в папу Карлу - йому навіть рашка енерго преференції не надовго виписала ... Та й загримів за грати Малюка... так- так того Малюка котрий грає в політику зараз на користь Єрмака , може так явно все робить на користь перевиборам ?
РЕКОМЕНДУЮ!!! Дуже глибоко й історично в в т ч в недалекому України - Портніков- Андрій Куликов
Але найсвіжіша тема на початку- Чи Портніков взяв ідею Стармера чи навпаки (за часом викладення новини - мабуть Стармер перший), але саме далеко не мрійник та не оптиміст Портніков розклав логічно можливий шанс зупинити війну за таким саме планом
Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази https://censor.net/ua/n3580388
Ну, як шо в тому шо гарантії США не варті використаного піпіфаксу обухівській фабрики та в тому шо США прндають союзників то тоді ТАК.
Результатів нуль.
Де ж ті ваші зображення ші,як зе боксує Трампа,зелебоби? Поклали в архів для кращих часів?
Ви розумієте, що це буде нескінченно - ця зграя акторів 95-кварталу, просто не може відірватись від процесу. Тут тобі можливість накрасти на все життя для себе та всіх родичів, тут тобі прийоми у президентів, у королів... тут тобі можливість пропіаритись, охорона, захист і т.д.
Правда для держави ніякої користі від цих "мильних бульбашок", для громадян України втрати і страждання.
А головне - постійна брехня: про "Фламінго", про "Нептуни", про зенітні дрони. Тим часом кацапи продовжують бити по критичній інфраструктурі, по мирним людям.
Кожного разу, коли кацапські "шлюхеди", "херані-2" або КАБи заходять бомбити міста, думаєш - що краще надіятись на побрехеньки про ефективність ППО чи на молитву до Бога (наче друге краще)?
Натомість, зеленський досяг головної мети у своєму житті актора - має право відвідувати офіційні зустрічі у власному сценічному костюмі для створення образу воюючого лідера.
Зате після дипломатичних поразок на міжнародних зустрічах - зеленський, у ролі президента України, вправно знищує опозицію і антикорупційні органи для того, щоб не втратити відчуття всемогутності і сили і хоча б якось намагатися втримати свій падаючий рейтинг серед своіх виборців .....Потужно....
Умєрову США не дали стати послом України , він їм згодиться зараз ось таким секретарем радбезу Єрмака . ( це типу український Віткофф тільки не по бізнесу , а по майбутньому виживанню з гарантіями США) -для американської сім"ї Умерова в першу чергу .
А в чому їхня сила ?
1.Це в гарантіях від США на їхнє майбутнє.
2. Це їхній шанс виграти вибори на НИМИ сконструйованих умовах .
3. це шанс для ********** теж виграти вибори під себе .
4. А чи для хйла ПІД СЕБЕ це все ще під зЄрамківщину? - ЗВИЧАЙНО Ж НІ