Очікуємо, що лідерство США допоможе зупинити агресію, - Умєров про підсумки візиту делегації до США. ФОТО

Українська делегація наразі завершила візит до Сполучених Штатів.

Зустрічі української делегації

За його словами, було проведено десятки зустрічей - у Конгресі, Пентагоні, Сенаті, з керівництвом Білого дому, аналітичними центрами та оборонною індустрією США.

"Кожна з них мала одну мету - посилення спроможностей України та кроки до справедливого миру", - уточнив Умєров.

Зустріч Зеленського та Трампа

Разом з українською делегацією взяли участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом.

"Предметна розмова тривалістю понад дві години. Обговорили ситуацію на фронті, потреби у далекобійних засобах і ППО, а також подальші дипломатичні кроки. Україна очікує, що лідерство США допоможе зупинити агресію, яку росія свідомо продовжує", - зауважив він.

За словами Умєрова, окремо відбулися зустрічі з керівниками провідних американських аналітичних центрів. Говорили про поле бою, технології та оборонні рішення, які можуть пришвидшити кінець війни. Високо цінуємо залучення аналітичної спільноти США, яка працює разом із нашими військовими над пошуком ефективних рішень.

Підсумки візиту делегації

"Підсумок візиту - чітке розуміння спільної мети: посилення України – це посилення безпеки всього світу", - резюмує Умєров.

Що передувало?

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Також, за даними ЗМІ, Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз.

