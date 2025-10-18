УКР
Новини Фото Візит делегації України до США
924 40

Очікуємо, що лідерство США допоможе зупинити агресію, - Умєров про підсумки візиту делегації до США. ФОТО

 Українська делегація наразі завершила візит до Сполучених Штатів.

Про це повідомив у фейсбуку секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Зустрічі української делегації

За його словами, було проведено десятки зустрічей - у Конгресі, Пентагоні, Сенаті, з керівництвом Білого дому, аналітичними центрами та оборонною індустрією США.

"Кожна з них мала одну мету - посилення спроможностей України та кроки до справедливого миру", - уточнив Умєров.

Зустріч Зеленського та Трампа

Разом з українською делегацією взяли участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч Зеленського та Трампа

"Предметна розмова тривалістю понад дві години. Обговорили ситуацію на фронті, потреби у далекобійних засобах і ППО, а також подальші дипломатичні кроки. Україна очікує, що лідерство США допоможе зупинити агресію, яку росія свідомо продовжує", - зауважив він.

За словами Умєрова, окремо відбулися зустрічі з керівниками провідних американських аналітичних центрів. Говорили про поле бою, технології та оборонні рішення, які можуть пришвидшити кінець війни. Високо цінуємо залучення аналітичної спільноти США, яка працює разом із нашими військовими над пошуком ефективних рішень.

Підсумки візиту делегації 

"Підсумок візиту - чітке розуміння спільної мети: посилення України – це посилення безпеки всього світу", - резюмує Умєров.

Що передувало?

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є". Також, за даними ЗМІ, Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз.

Автор: 

Зеленський Володимир (25864) США (24560) Трамп Дональд (7420) Умєров Рустем (741)
+12
А на свого зеленого дебіла надії вже немає? Чому хтось нам щось має бути винним? Це лозунг гашого дегенерата
18.10.2025 16:23
+9
Резюме візиту до США - набалакались аж лоби тверді
18.10.2025 16:23
+7
США лідер?
Ну, як шо в тому шо гарантії США не варті використаного піпіфаксу обухівській фабрики та в тому шо США прндають союзників то тоді ТАК.
18.10.2025 16:28
18.10.2025 16:23
ПРо РИГОдебільчика на троні ( трон можна змалювати шаржем - у вигляді Єрмака а підлокіття - його зігнуті у ліктях руки, на котрі опирається буратінка, сидячи на руцях КОЗИРА ) ...

Для мене головне в спостереженнях реакції Європи та навіть спокійно викладених Америкою рез-тів перемовин зЄ з Трампом.

Й справа не просто про заморозку фронту - мова йде ПРО ПЕРЕВИБОРИ ВЛАДИ мародерату .
Й Протников тому підтвердження - якщо усі гравці хочуть виборів в Україні - то все йде за планом... ( його розмова на громадському радіо- див посилання нижче).

А сама зЄМАРОДЕРНЯ з Трухановим це підтверджує - як вони йдуть на вибори СЕБЕ , захоплюючи Одесу , а далі буде Київ...
18.10.2025 16:59
За цими «клопотами про Україну», і на родіну у Філадельфію, Умеров не поїхав?? Як не крути, а хатинку купив на «останні кровні», які збирав на посадах, як тільки міг, недопивав-недоїдав, в Україні….. Українцям війна, а на посаді заброньованій он, як приходиться крутитися🤑🤑🤑!!??
18.10.2025 17:36
а у цьому уся сутність ПРпозицій ЇМ - умєрову, Єрмаку та вовці від Трампа .
18.10.2025 17:38
ППР.
18.10.2025 16:30
зЄльоне везло Єрмака з внутрішніми УРАновинами від оПУзажополизів у ВР ( та ще й популісти Гончаренко додав з Юлєй) з новинами про ось ось мир з Томагавками ... Догавкалися???

Але наспарвді , це ще не кінець процесу , якщо дивитися переляканих та розчарованих Соловйових зі Скобєвими...Не часто там озвучують дослівно таке- півтора мільйона загиблих руських чи епітет про війну від Трмапа ...

Антрашиста Рубіо за усю його історію в політиці всунули головним ВЖЕ зараз на пермовини в Будапешті, А сукеобеєвщина радіє- ну хоть "Віткоффа повернув Трамп".
Нагадаю - саме пр підлоті літаків до Аляски Трампа й хутіна гримнула новина - тет-а тет Краснова з хйлом відміняється ... Й вкинули РУБІО ...

Маленька деталька у тій самій бесіді ПортнИкова з КулИковим - Віталій вірить у силу інсайдерів Юлі Тимошенко... Щось таки готується...
18.10.2025 16:39
Ну чому ж все погано?- Умєров хоч до сімейки завітав
18.10.2025 16:41
Юлька вже не вiдмиеться вiд нафталiну, я вже не кажу, що вiд своеi гнилi.
18.10.2025 16:46
Справа не у тім що вона відмиється- справа тому, що у неї дуже сильні інсайдерські зв"язки!!! Це твердження Портникова ..
А мені згадалося знаєте що ? Як Юлька у Натахи Медведчука на ZIK ще у 2018-му інсайдернула з проєктом БУРАТІНО!!! Й знаєте чому? По ідеї був папою Карло Бєня- Юліна рідна мафія... Здавалось все грало на них з Пінчуком у т ч . Ну типу Дніпро рулить!!! Єх як Бєня сидів на посиденьках к вовки на Банковій !!!
АЛЕ ЮЛІ ІНСАЙДЕРНУЛИ У 2018 про інше - ЦЕ ПРОЕКТ КРЕМЛЯ ,а не мафії Дніпра .

А відбувся ОМАН!!! Й туди возив на відпочинок з Патрушевим не Богдан ( котрий ДО ТОГО висів на вухах вовки ) , а АБ ( (ала барісовна ) Єрмак - статус помічник , а повернувся додому літачком Медведчука й став тим ким став .
А Бєня погрався в папу Карлу - йому навіть рашка енерго преференції не надовго виписала ... Та й загримів за грати Малюка... так- так того Малюка котрий грає в політику зараз на користь Єрмака , може так явно все робить на користь перевиборам ?
18.10.2025 17:11
https://www.youtube.com/watch?v=3UEaidqDYRQ


РЕКОМЕНДУЮ!!! Дуже глибоко й історично в в т ч в недалекому України - Портніков- Андрій Куликов
Але найсвіжіша тема на початку- Чи Портніков взяв ідею Стармера чи навпаки (за часом викладення новини - мабуть Стармер перший), але саме далеко не мрійник та не оптиміст Портніков розклав логічно можливий шанс зупинити війну за таким саме планом

Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази https://censor.net/ua/n3580388
18.10.2025 16:24
Зелені дибіляки начолі з безтолковим ішаком, як завжди, сподіваються на когось.
18.10.2025 16:25
Я думаю затаємничена лагідність шобла з Овального до вовки , й вовчина ПРивселюдна згода після , що треба почити з зупинки там де зараз є лінія фронту - то саме погоджені позиції Єрмакозеделегацією на пропозиції, котрі повезе Рубіо до Угорщини .
18.10.2025 17:18
США лідер?
Ну, як шо в тому шо гарантії США не варті використаного піпіфаксу обухівській фабрики та в тому шо США прндають союзників то тоді ТАК.
18.10.2025 16:28
Результат - ноль! Від слова "ZERRO"
18.10.2025 16:29
А в чому "лідерство"???
18.10.2025 16:30
В маразмі та 3,14больстві.
18.10.2025 16:32
очікуйте. очікуйте, а тим часом Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську Джерело: https://censor.net/ua/n3580402
18.10.2025 16:30
Роберт "Мадяр" Броуди подтвердил, что уже начал подготовку к встрече Путина в Будапеште.
18.10.2025 16:32
Треба не "очікуваии" а працювати,осел
18.10.2025 16:33
Приїхали, потусили, поїхали.

Результатів нуль.
18.10.2025 16:35
Як швидко подіяли плівки Міндіча.
Де ж ті ваші зображення ші,як зе боксує Трампа,зелебоби? Поклали в архів для кращих часів?
18.10.2025 16:36
рашистська агентура, очікує рішення США про визнання окупованих куйлом українських територій згідно "оманського договорняка" ,за котрий вони отримали мзду від куйла, але вину перекласти на "трамбона".котрий в курсі про "оманський договорняк" .Війна буде до тих пір, поки куйло не вийде на окупаційні лінії, українських територій, отрі були погоджені і проплачені в Омані
18.10.2025 16:42
Які "лінії" коли ***** хоче, щоб України взагалі не було!
18.10.2025 17:20
Після всього називати сша лідером це все одно що лайно назвати цеглою
18.10.2025 16:46
Покатались, потринділи а тепер тільки й залишається очікувати.
Ви розумієте, що це буде нескінченно - ця зграя акторів 95-кварталу, просто не може відірватись від процесу. Тут тобі можливість накрасти на все життя для себе та всіх родичів, тут тобі прийоми у президентів, у королів... тут тобі можливість пропіаритись, охорона, захист і т.д.
Правда для держави ніякої користі від цих "мильних бульбашок", для громадян України втрати і страждання.
А головне - постійна брехня: про "Фламінго", про "Нептуни", про зенітні дрони. Тим часом кацапи продовжують бити по критичній інфраструктурі, по мирним людям.
Кожного разу, коли кацапські "шлюхеди", "херані-2" або КАБи заходять бомбити міста, думаєш - що краще надіятись на побрехеньки про ефективність ППО чи на молитву до Бога (наче друге краще)?
18.10.2025 16:48
шо за ера бовдурiв у президентах Йо-пэ-рэ-сэ-тэ...
18.10.2025 16:49
Зеленському все одно. Лише б його залишили гауляйтером.
18.10.2025 16:52
ні! "лішь" би він мав майбутнє на ОПІСЛЯ !
18.10.2025 17:35
Доказ? Трамп виключив можливість вимог від США зустрічі вовки з хйлом - думайте, чому?
18.10.2025 17:36
Візит завершенено. Столи накриті. Дуже багато зустрічей і нових товаріщьтей. Значить поіздка вдала. Треба "обмити" вдалі результати відрядження.
18.10.2025 16:59
А тепер неофіційною мовою......Результатом вчорашньої зустрічі Зеленського з Трампом є відсутність ракет Томагавк для України, а також майже повне припинення фінансування з боку США для України у 2026 році, яке на початку війни було найбільшим з-поміж інших країн. І це вказує на те, що війна зупиниться у 2026 на умовах, які нам будуть диктувати. Проте, путін за результатом цієї події - домігся анонсування чергової зустрічі з Трампом вже на території Європи, чим змінює свій статус міжнародного злочинця - на лідера країни, яка вирішує територіальні питання України - без України. Нікчемного зелю, трамп просто знову тикнув мордою в л....но, різко перервавши двохгодинну зустріч за кулісами і наголосивши на тому, що Україні прийдеться багато багато чим поступитися щоб досягнути миру..... Сумнівного миру..путін в котримй раз переконав трампа що рускі і українці один народ і що ці два народи повинні бути разом... Ніяких ракет Томагавк, ніякого фінансування України у 2026 році...в черговий раз путін переграв нікчемного дипломата зелю ..

Натомість, зеленський досяг головної мети у своєму житті актора - має право відвідувати офіційні зустрічі у власному сценічному костюмі для створення образу воюючого лідера.

Зате після дипломатичних поразок на міжнародних зустрічах - зеленський, у ролі президента України, вправно знищує опозицію і антикорупційні органи для того, щоб не втратити відчуття всемогутності і сили і хоча б якось намагатися втримати свій падаючий рейтинг серед своіх виборців .....Потужно....
18.10.2025 17:10
Так от якнайскорші вибори значать - ГОЛОВНА МЕТА й користь для України.
18.10.2025 17:19
18.10.2025 17:15
Так сама назва яка грізна: тома-гав-гав-гавк! Ну, страшно ж
18.10.2025 17:39
Очікуни херові. Крадуть і очікують. Крадуть і щось очікують...
18.10.2025 17:16
А що Умеров зробив на посту міністра оборони України, щоб зупинити агресію?- приймав браковані міни і дрони, а потім поставляв їх на фронт, закон про бусіфікацію, а сам сидів в тилу з бронею і знімає сам у себе 8 квартир у США.
18.10.2025 17:26
зараз ЕТА УЖЄ НЄ ВАЖНА

Умєрову США не дали стати послом України , він їм згодиться зараз ось таким секретарем радбезу Єрмака . ( це типу український Віткофф тільки не по бізнесу , а по майбутньому виживанню з гарантіями США) -для американської сім"ї Умерова в першу чергу .
18.10.2025 17:33
Чому терплять США зв"язку Єрмак - Умєров ? Тому що вони- це текст для озвучень вовкою.
А в чому їхня сила ?
1.Це в гарантіях від США на їхнє майбутнє.
2. Це їхній шанс виграти вибори на НИМИ сконструйованих умовах .
3. це шанс для ********** теж виграти вибори під себе .
4. А чи для хйла ПІД СЕБЕ це все ще під зЄрамківщину? - ЗВИЧАЙНО Ж НІ
18.10.2025 17:30
Або відбувається щось зовсім інше, або не відбувається нічого - 3,14здьож, галдьож і провокації
18.10.2025 17:36
 
 