Враг атаковал логистическую инфраструктуру Украины. Под ударом железная дорога и портовые объекты, - Кулеба. ФОТОрепортаж

В ночь на понедельник, 20 октября, враг снова атаковал логистическую инфраструктуру Украины. Под ударом находилась железная дорога и портовые объекты.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на железнодорожную инфраструктуру

По его словам, на Черниговщине поражена тяговая подстанция УЗ.

"Уже ночью железнодорожные энергетики принялись за устранение разрушений, впрочем враг направил БпЛА на место восстановительных работ. Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место - пострадавших нет. Движение поездов обеспечено, задействованы резервные тепловозы", - говорится в сообщении.

Атака на портовую инфраструктуру

По словам Кулебы, враг также атаковал портовую инфраструктуру - повреждены отдельные объекты и помещения.

"Пожары оперативно локализованы. Работники порта находились в укрытиях, поэтому, к счастью, без пострадавших. Сейчас ряд портов не принимают поезда, они рассредоточены по сети, поедут по готовности", - уточнил вице-премьер.

"Россия целенаправленно бьет по нашим транспортным артериям - по тому, что соединяет страну, поддерживает экономику и обеспечивает жизнь. Но даже под обстрелами система работает, продолжаем восстановительные работы.

Наша задача - безопасность людей. Благодарен каждому, кто работает на местах, ликвидирует последствия и помогает людям", - отмечает Кулеба.

Последствия вражеских атак













Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг повредил железнодорожную инфраструктуру на Сумщине, ряд поездов следуют с задержками. Также отмечалось, что враг поразил несколько энергообъектов в Черниговской области, есть обесточивание.

