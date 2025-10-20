Ворог атакував логістичну інфраструктуру України. Під ударом залізниця та портові об’єкти, - Кулеба. ФОТОрепортаж

У ніч проти понеділка, 20 жовтня, ворог знову атакував логістичну інфраструктуру України. Під ударом перебувала залізниця та портові об’єкти.

Про це повідомив у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Атака на залізничну інфраструктуру

За його словами, на Чернігівщині вражено тягову підстанцію УЗ.

"Вже вночі залізничні енергетики прийнялись за усунення руйнувань, втім ворог скерував БпЛА на місце відновних робіт. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце - постраждалих немає. Рух поїздів забезпечено, задіяно резервні тепловози", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по залізниці у Чернігові, постраждав машиніст. ФОТО

Атака на портову інфраструктуру

За словами Кулеби, ворог також атакував портову інфраструктуру - пошкоджені окремі обʼєкти та приміщення.

"Пожежі оперативно локалізовано. Працівники порту перебували в укриттях, тому на щастя, без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності", - уточнив віце-прем’єр.

"Росія цілеспрямовано б’є по наших транспортних артеріях - по тому, що з’єднує країну, підтримує економіку і забезпечує життя. Але навіть під обстрілами система працює, продовжуємо відновлювальні роботи.

Наше завдання - безпека людей. Вдячний кожному, хто працює на місцях, ліквідовує наслідки та допомагає людям", - наголошує Кулеба.

Також читайте: Росія почала використовувати дуже точні "шахеди" для атак на локомотиви, – голова "Укрзалізниці"

Наслідки ворожих атак













Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог пошкодив залізничну інфраструктуру на Сумщині, низка потягів слідують з затримками. Також зазначалося, що ворог уразив декілька енергооб’єктів на Чернігівщині, є знеструмлення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі