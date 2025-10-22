Рада приняла госбюджет-2026 в первом чтении. ФОТО

Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 256 парламентариев, трое были против, еще 51 депутат воздержался.

Теперь правительство должно доработать документ с учетом предложений народных депутатов и до ноября подать его в парламент для принятия в целом.

Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно оборонного бюджета на 2026 год.

Позже Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.

