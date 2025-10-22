РУС
Рада приняла госбюджет-2026 в первом чтении. ФОТО

Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Фото: Ярослав Железняк

За соответствующее решение проголосовали 256 парламентариев, трое были против, еще 51 депутат воздержался.

Теперь правительство должно доработать документ с учетом предложений народных депутатов и до ноября подать его в парламент для принятия в целом.

Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно оборонного бюджета на 2026 год.

Позже Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн.

