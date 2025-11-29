Визуализация справедливости, симбиоз Уиткоффа, черная пятница в ОП. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Хуже не будет
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак уволен с должности главы ОП, - Зеленский. ВИДЕО
Черная пятница
Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение Ермака – самый разумный шаг Зеленского, - The Guardian
Акция
Ничего интересного...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака
Джон Уиткофф возле бухгалтерии в Кремле
Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф, по сути, выполняет роль агента Кремля, - Бессмертный
"Мирный план"
Ситуация в медиа
Симбиоз Уиткоффа
Работа над планом
...и это только по одному из пунктов
Каждому свое...
Классика
Читайте на "Цензор.НЕТ": США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио
Точно...
Визуализация справедливости
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https://bukinfo.com.ua/cikavynky/u-ce-vazhko-poviryty-ale-fakt-u-girskiy-bukovynskiy-putyli-policiya-rozsliduye-poshkodzhennya-pam-yatnyka-radyanskomu-soldatu У це важко повірити, але факт: у гірській буковинській Путилі поліція розслідує пошкодження пам'ятника асвабадітєлю