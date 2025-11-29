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Новости Фото Фотошопы политиков
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Визуализация справедливости, симбиоз Уиткоффа, черная пятница в ОП. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Хуже не будет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак уволен с должности главы ОП, - Зеленский. ВИДЕО

фотожаба

Черная пятница

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение Ермака – самый разумный шаг Зеленского, - The Guardian

фотожаба

Акция

фотожаба

Ничего интересного...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю, что там нашли или не нашли. Держитесь, Андрей Борисович, - "слуга народа" Богуцкая об отставке Ермака

фотожаба

Джон Уиткофф возле бухгалтерии в Кремле

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф, по сути, выполняет роль агента Кремля, - Бессмертный

фотожаба

"Мирный план"

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Ситуация в медиа

фотожаба

Симбиоз Уиткоффа

фотожаба

Работа над планом

фотожаба

...и это только по одному из пунктов

фотожаба

Каждому свое...

фотожаба

Классика

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио

фотожаба

Точно...

фотожаба

Визуализация справедливости

фотожаба

Альтернативная версия

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Автор: 

политика (7789) путин владимир (32592) фотожаба (15292)
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Топ комментарии
+21
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29.11.2025 08:14 Ответить
+13
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29.11.2025 08:08 Ответить
+11
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29.11.2025 08:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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29.11.2025 08:05 Ответить
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29.11.2025 08:07 Ответить
А це що за хряк?
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29.11.2025 09:19 Ответить
однояйцевий близнюк жеки лисого з кварталу
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29.11.2025 09:27 Ответить
-тихіше щуреня
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29.11.2025 08:07 Ответить
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29.11.2025 08:08 Ответить
і про єрмака

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29.11.2025 08:09 Ответить
Супер!😁
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29.11.2025 08:32 Ответить
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29.11.2025 08:12 Ответить
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29.11.2025 08:14 Ответить
У Путилі що на Буковині відкрили справу після падіння гіпсової голови асвабадітєля.
https://bukinfo.com.ua/cikavynky/u-ce-vazhko-poviryty-ale-fakt-u-girskiy-bukovynskiy-putyli-policiya-rozsliduye-poshkodzhennya-pam-yatnyka-radyanskomu-soldatu У це важко повірити, але факт: у гірській буковинській Путилі поліція розслідує пошкодження пам'ятника асвабадітєлю
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29.11.2025 09:05 Ответить
I love "The Simpsons"
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29.11.2025 09:33 Ответить
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29.11.2025 09:52 Ответить
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29.11.2025 10:43 Ответить
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29.11.2025 12:54 Ответить
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29.11.2025 12:58 Ответить
Сегодня не сильно весёлые фотожабы
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29.11.2025 22:41 Ответить
 
 