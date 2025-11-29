Візуалізація справедливості, симбіоз Віткоффа, чорна п’ятниця в ОП. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Гірше не буде
Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмака звільнено з посади голови ОП, - Зеленський. ВIДЕО
Чорна п’ятниця
Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Єрмака – найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian
Акція
Нічого цікавого...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака
Джон Віткофф біля бухгалтерії у Кремлі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф, по суті, виконує роль агента Кремля, - Безсмертний
"Міровой план"
Ситуація у медіа
Симбіоз Віткоффа
Робота на планом
...і це лише по одному з пунктів
Кожному своє...
Класика
Читайте на "Цензор.НЕТ": США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо
Точно...
Візуалізація справедливості
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https://bukinfo.com.ua/cikavynky/u-ce-vazhko-poviryty-ale-fakt-u-girskiy-bukovynskiy-putyli-policiya-rozsliduye-poshkodzhennya-pam-yatnyka-radyanskomu-soldatu У це важко повірити, але факт: у гірській буковинській Путилі поліція розслідує пошкодження пам'ятника асвабадітєлю