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Новини Фото Фотошопи політиків
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Візуалізація справедливості, симбіоз Віткоффа, чорна п’ятниця в ОП. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Гірше не буде

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмака звільнено з посади голови ОП, - Зеленський. ВIДЕО

фотожаба

Чорна п’ятниця

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Єрмака – найрозумніший крок Зеленського, - The Guardian

фотожаба

Акція

фотожаба

Нічого цікавого...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака

фотожаба

Джон Віткофф біля бухгалтерії у Кремлі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф, по суті, виконує роль агента Кремля, - Безсмертний

фотожаба

"Міровой план"

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Ситуація у медіа

фотожаба

Симбіоз Віткоффа

фотожаба

Робота на планом

фотожаба

...і це лише по одному з пунктів

фотожаба

Кожному своє...

фотожаба

Класика

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо

фотожаба

Точно...

фотожаба

Візуалізація справедливості

фотожаба

Альтернативна версія

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (5346) путін володимир (25480) фотожаба (14787)
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Топ коментарі
+21
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29.11.2025 08:14 Відповісти
+13
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29.11.2025 08:08 Відповісти
+11
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29.11.2025 08:07 Відповісти
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29.11.2025 08:05 Відповісти
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29.11.2025 08:07 Відповісти
А це що за хряк?
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29.11.2025 09:19 Відповісти
однояйцевий близнюк жеки лисого з кварталу
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29.11.2025 09:27 Відповісти
-тихіше щуреня
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29.11.2025 08:07 Відповісти
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29.11.2025 08:08 Відповісти
і про єрмака

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29.11.2025 08:09 Відповісти
Супер!😁
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29.11.2025 08:32 Відповісти
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29.11.2025 08:12 Відповісти
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29.11.2025 08:14 Відповісти
У Путилі що на Буковині відкрили справу після падіння гіпсової голови асвабадітєля.
https://bukinfo.com.ua/cikavynky/u-ce-vazhko-poviryty-ale-fakt-u-girskiy-bukovynskiy-putyli-policiya-rozsliduye-poshkodzhennya-pam-yatnyka-radyanskomu-soldatu У це важко повірити, але факт: у гірській буковинській Путилі поліція розслідує пошкодження пам'ятника асвабадітєлю
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29.11.2025 09:05 Відповісти
I love "The Simpsons"
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29.11.2025 09:33 Відповісти
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29.11.2025 09:52 Відповісти
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29.11.2025 10:43 Відповісти
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29.11.2025 12:54 Відповісти
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29.11.2025 12:58 Відповісти
Сегодня не сильно весёлые фотожабы
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29.11.2025 22:41 Відповісти
 
 