Кукла вуду, кремлевский танкер, два взгляда Мендель. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ермака во время обыска нашли куклу вуду и предметы для ритуалов, - блогер Лаченков
"Мирный" план
Кремлевский танкер
Два взгляда
Читайте на "Цензор.НЕТ":Мендель боится за жизнь из-за Ермака: "Он очень опасный человек"
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Неужели?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Скороход требует взятку в $250 тыс: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВИДЕО
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+24 Олександр Іванович Паламарчук
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