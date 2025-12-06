Лялька вуду, кремлівський танкер, два погляди Мендель. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Єрмака під час обшуку знайшли ляльку вуду та предмети для ритуалів, - блогер Лаченков
"Мирний" план
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц і Макрон побоюються "зради" США у переговорах щодо України, - Spiegel
Кремлівський танкер
Два погляди
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель боїться за життя через Єрмака: "Він дуже небезпечна людина"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Два метри сексу" Гончарук, "хамуватий люмпен" Богдан і "родовитий аристократ" Єрмак: ЗМІ опублікували уривки з книги Мендель
Невже?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Скороход вимагає хабар у $250 тис: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВIДЕО
Сьогодення
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Топ коментарі
+24 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар06.12.2025 09:18 Відповісти Посилання
+24 Олександр Дніпро
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+22 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар06.12.2025 09:23 Відповісти Посилання
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