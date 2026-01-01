Взятки за голосование в Раде: ВАКС выбирает меру пресечения "слуге народа" Савченко. ФОТО

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения в отношении народного депутата "Слуги народа" Ольги Савченко, которую следствие считает причастной к деятельности группы, которая на регулярной основе получала взятки за принятие решений во время голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Заседание по решению суда проходит в закрытом режиме. С соответствующим ходатайством выступил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Анатолий Рыбалко.

"Я уважаю, что журналисты пришли в такой день, 1 января. Но есть необходимость сохранения тайны следствия, а также обеспечения безопасности участников уголовного производства", - обосновал прокурор свою позицию.

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Подозреваемая и ее защитник поддержали это ходатайство. Адвокат Савченко подчеркнул, что материалы дела содержат "чувствительные сведения для общества и международных партнеров". Судья согласился с аргументами сторон и объявил заседание закрытым.

Савченко является одной из фигуранток масштабного расследования НАБУ и САП, начатого в конце декабря 2025 года. Следствие утверждает, что группа народных депутатов (преимущественно от фракции "Слуга народа") создала схему обогащения за счет голосований.

Что предшествовало?

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

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