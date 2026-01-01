Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід "слузі народу" Савченко. ФОТО

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання щодо запобіжного заходу стосовно народної депутатки "Слуги народу" Ольги Савченко, яку слідство вважає причетною до діяльності групи, що на регулярній основі отримувала хабарі за ухвалення рішень під час голосувань у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Засідання за рішенням суду проходить у закритому режимі. З відповідним клопотанням виступив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Анатолій Рибалко.

"Я поважаю, що журналісти прийшли в такий день, 1 січня. Але є необхідність збереження таємниці слідства, а також забезпечення безпеки учасників кримінального провадження", - обґрунтував прокурор свою позицію.

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Підозрювана та її захисник підтримали це клопотання. Адвокат Савченко наголосив, що матеріали справи містять "чутливі відомості для суспільства та міжнародних партнерів". Суддя погодився з аргументами сторін та оголосив засідання закритим.

Савченко є однією з фігуранток масштабного розслідування НАБУ та САП, розпочатого наприкінці грудня 2025 року. Слідство стверджує, що група народних депутатів (переважно від фракції "Слуга народу") створила схему збагачення за рахунок голосувань.

Що передувало?

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

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