136 боестолкновений за сутки на фронте: самые интенсивные бои на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 23 января, на фронте было зафиксировано 136 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 7615 дронов-камикадзе и осуществили 3840 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Братское Днепропетровской области; Воздвижовка, Долинка, Железнодорожное, Рождественка, Тернуватое, Верхняя Терса, Чаривное, Таврическое Запорожской области.

Удары по врагу

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, пункт управления и артиллерийское средство противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 930 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 772 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 88 единиц автомобильной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атакует в районе Гуляйполя, 28 штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросил 11 авиабомб, осуществил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону населенного пункта Нестерное.

На Купянском направлении вчера наши воины отбили одну атаку врага в сторону Петропавловки.

Читайте также: РФ планировала выйти к Одессе и завершить войну разгромом Украины, - Сырский

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Севера.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили три атаки противника в направлении населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении противник осуществил 20 атак подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Червоный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка", - говорится в сообщении.

Читайте: Оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами, - ГВ "Схід"

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак, в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.