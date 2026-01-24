136 боєзіткнень за добу на фронті: найінтенсивніші бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 23 січня, на фронті було зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Верхня Терса, Чарівне, Таврійське Запорізької області.

Удари по ворогу

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління та артилерійський засіб противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 930 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 772 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує у районі Гуляйполя, 28 штурмів відбито на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’яти авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.

Також читайте: РФ планувала вийти до Одеси та завершити війну розгромом України, - Сирський

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в напрямку населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Оборона Мирнограду поповнена додатковими силами та засобами, - УВ "Схід"

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.