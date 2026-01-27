Чиновники РГА Киева продавали фиктивную опеку, используя лиц с инвалидностью, - ГБР

В Киеве разоблачены чиновники одной из РГА, которые "продавали" опекунство для получения отсрочки от мобилизации. Для этого использовали уязвимых людей.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, чиновники РГА работали с недееспособными жителями района - людьми с инвалидностью и психическими расстройствами, которые не имели близких родственников, но в то же время не находились в больницах и проживали в своем жилье.

Их они использовали в своей схеме.

"Без ведома самих недееспособных людей они запускали процедуру оформления над ними опекунства. Опекунами становились их "клиенты" - военнообязанные мужчины, которые за деньги хотели получить отсрочку от мобилизации.

За 10 тысяч долларов США чиновники обещали полное сопровождение: подготовку документов, согласование решений и назначение опекуном человека, который фактически не осуществлял уход и даже не подал полный пакет необходимых документов", - говорится в сообщении.

Также чиновники предлагали "опекуну" дополнительные "бонусы". В частности, обещали помочь с пожизненным устройством недееспособного лица в лечебное учреждение. В таком случае опекун получал доступ к ее квартире и имуществу, а в будущем - возможность оформления жилья в собственность после смерти подопечного.

По данным следствия, таких случаев было значительно больше, однако на данный момент задокументировано два эпизода противоправной деятельности.

Чиновников разоблачили при получении части неправомерной выгоды - 3 тысяч долларов США.

В настоящее время трем чиновникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 2 млн гривен.

Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения.

