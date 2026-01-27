Чиновники РГА Киева продавали фиктивную опеку, используя лиц с инвалидностью, - ГБР
В Киеве разоблачены чиновники одной из РГА, которые "продавали" опекунство для получения отсрочки от мобилизации. Для этого использовали уязвимых людей.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, чиновники РГА работали с недееспособными жителями района - людьми с инвалидностью и психическими расстройствами, которые не имели близких родственников, но в то же время не находились в больницах и проживали в своем жилье.
Их они использовали в своей схеме.
"Без ведома самих недееспособных людей они запускали процедуру оформления над ними опекунства. Опекунами становились их "клиенты" - военнообязанные мужчины, которые за деньги хотели получить отсрочку от мобилизации.
За 10 тысяч долларов США чиновники обещали полное сопровождение: подготовку документов, согласование решений и назначение опекуном человека, который фактически не осуществлял уход и даже не подал полный пакет необходимых документов", - говорится в сообщении.
Также чиновники предлагали "опекуну" дополнительные "бонусы". В частности, обещали помочь с пожизненным устройством недееспособного лица в лечебное учреждение. В таком случае опекун получал доступ к ее квартире и имуществу, а в будущем - возможность оформления жилья в собственность после смерти подопечного.
По данным следствия, таких случаев было значительно больше, однако на данный момент задокументировано два эпизода противоправной деятельности.
Чиновников разоблачили при получении части неправомерной выгоды - 3 тысяч долларов США.
В настоящее время трем чиновникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 2 млн гривен.
Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та не може бути - все той же мудак з Банкової. 😁
Там хапуги ще ті.