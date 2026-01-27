УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9633 відвідувача онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 680 7

Чиновники РДА Києва продавали фіктивне опікунство, використовуючи осіб з інвалідністю, - ДБР

У Києві викрито посадовців однієї з РДА, які "продавали" опікунство для отримання відстрочки від мобілізації. Для цього використовували вразливих людей.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, чиновники РДА працювали із недієздатними жителями району - людьми з інвалідністю та психічними розладами, які не мали близьких родичів, але водночас не перебували у лікарнях і проживали у власному житлі. 

Читайте: Судитимуть працівників Мар’їнського районного суду, причетних до схеми уникнення мобілізації

Їх вони використовували у своїй схемі.

"Без відома самих недієздатних людей вони запускали процедуру оформлення над ними опікунства. Опікунами ставали їхні "клієнти" — військовозобов’язані чоловіки, які за гроші хотіли отримати відстрочку від мобілізації.

За 10 тисяч доларів США посадовці обіцяли повний супровід: підготовку документів, погодження рішень і призначення опікуном людини, яка фактично не здійснювала догляд і навіть не подала повний пакет необхідних документів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Понад $42 тисячі за уникнення мобілізації: у трьох регіонах повідомлено про підозри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також чиновники пропонували "опікуну" додаткові "бонуси". Зокрема обіцяли допомогти з пожиттєвим влаштуванням недієздатної особи до лікувального закладу. У такому разі опікун отримував доступ до її квартири та майна, а в майбутньому - можливість оформлення житла у власність після смерті підопічного.

За даними слідства, таких випадків було значно більше, проте наразі задокументовано два епізоди протиправної діяльності.

Посадовців викрили під час отримання частини неправомірної вигоди - 3 тисяч доларів США.

Читайте також: В Одесі лікарі видавали "липові" довідки з вигаданими діагнозами для виїзду призовників за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі трьом чиновникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 2 млн гривень.

Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Читайте: Посадовець РДА Києва Смик за $15 тис. допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації. ФОТОрепортаж

Чиновники РДА Києва допомагали уникати мобілізації: подробиці
Чиновники РДА Києва допомагали уникати мобілізації: подробиці
Чиновники РДА Києва допомагали уникати мобілізації: подробиці

Автор: 

Київ (20638) чиновник (784) РДА (204) ДБР (3894)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто у нас призначає голів держадміністрацій?

Та не може бути - все той же мудак з Банкової. 😁
показати весь коментар
27.01.2026 11:03 Відповісти
нормальна схема, якщо насильницько не вбивали. У чому є великі сумніви розуміючи мерзенність більшості людей
показати весь коментар
27.01.2026 11:05 Відповісти
Голів райдержадміністрацій в нас призначає Найвеличніший Лідор світу, Вождь племені 73% - Голобородько. (Я не обзиваю Лідора Вождем, так його назвала його орденоносиця **********). Тут немає ніякого дива, в команді цього патріота не може бути нормальних і чесних клерків - тільки ось такі, як він і сам.
показати весь коментар
27.01.2026 11:08 Відповісти
Хмм, інтересна схемка...
показати весь коментар
27.01.2026 11:46 Відповісти
Ищите какого-нибудь миндича в этой схеме. Без них в 95% случаях не обходится.
показати весь коментар
27.01.2026 12:02 Відповісти
голів РДА призначає виключно президент своїм указом за поданням Кабміну і без погодження з мером. Так що Міндіч тут не канає. або Свіріденко в долі, або Зеленський))
показати весь коментар
27.01.2026 13:22 Відповісти
Це не Дарницька РДА ?
Там хапуги ще ті.
показати весь коментар
27.01.2026 18:37 Відповісти
 
 