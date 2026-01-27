Чиновники РДА Києва продавали фіктивне опікунство, використовуючи осіб з інвалідністю, - ДБР

У Києві викрито посадовців однієї з РДА, які "продавали" опікунство для отримання відстрочки від мобілізації. Для цього використовували вразливих людей.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, чиновники РДА працювали із недієздатними жителями району - людьми з інвалідністю та психічними розладами, які не мали близьких родичів, але водночас не перебували у лікарнях і проживали у власному житлі.

Їх вони використовували у своїй схемі.

"Без відома самих недієздатних людей вони запускали процедуру оформлення над ними опікунства. Опікунами ставали їхні "клієнти" — військовозобов’язані чоловіки, які за гроші хотіли отримати відстрочку від мобілізації.

За 10 тисяч доларів США посадовці обіцяли повний супровід: підготовку документів, погодження рішень і призначення опікуном людини, яка фактично не здійснювала догляд і навіть не подала повний пакет необхідних документів", - йдеться в повідомленні.

Також чиновники пропонували "опікуну" додаткові "бонуси". Зокрема обіцяли допомогти з пожиттєвим влаштуванням недієздатної особи до лікувального закладу. У такому разі опікун отримував доступ до її квартири та майна, а в майбутньому - можливість оформлення житла у власність після смерті підопічного.

За даними слідства, таких випадків було значно більше, проте наразі задокументовано два епізоди протиправної діяльності.

Посадовців викрили під час отримання частини неправомірної вигоди - 3 тисяч доларів США.

Наразі трьом чиновникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 2 млн гривень.

Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

