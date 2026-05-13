Трамп намекнул на Венесуэлу как на 51-й штат США и разместил провокационное изображение. ФОТО

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначный намек на возможное присоединение Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своей социальной сети Truth Social он опубликовал изображение карты Венесуэлы, оформленной в цветах американского флага, с надписью "51-й штат".

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Никаких комментариев под изображением Трамп не оставил.

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Как сообщалось, временный лидер Родригес накануне отвергла идею главы Белого дома Дональда Трампа о том, что ее страна должна стать 51-м штатом США.

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Что предшествовало

Напомним, 11 мая Трамп в телефонном разговоре с журналистом Fox News Джоном Робертсом заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".

Риторика Трампа

Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы - это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.

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