Трамп намекнул на Венесуэлу как на 51-й штат США и разместил провокационное изображение. ФОТО
Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначный намек на возможное присоединение Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своей социальной сети Truth Social он опубликовал изображение карты Венесуэлы, оформленной в цветах американского флага, с надписью "51-й штат".
Никаких комментариев под изображением Трамп не оставил.
Как сообщалось, временный лидер Родригес накануне отвергла идею главы Белого дома Дональда Трампа о том, что ее страна должна стать 51-м штатом США.
Что предшествовало
- Напомним, 11 мая Трамп в телефонном разговоре с журналистом Fox News Джоном Робертсом заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".
Риторика Трампа
- Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы - это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.
- Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.
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