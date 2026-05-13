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Новини Фото Відносини Венесуели та США
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Трамп натякнув на Венесуелу як на 51-й штат США і розмістив провокативне зображення. ФОТО

Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначний натяк на можливе приєднання Венесуели до Сполучених Штатів як 51-го штату.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своїй соцмережі Truth Social він оприлюднив зображення карти Венесуели, оформленої у кольорах американського прапора, з написом "51-й штат".

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Жодних коментарів під зображенням Трамп не залишив.

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Венесуела в кольорах прапору США

Як повідомлялося, тимчасова лідерка Родрігес напередодні відкинула ідею глави Білого дому Дональда Трампа про те, що її країна має стати 51-м штатом США.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 11 травня Трамп у телефонній розмові з журналістом Fox News Джоном Робертсом заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".

Риторика Трампа

  • Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.
  • Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

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Венесуела (247) США (22463) Трамп Дональд (8151)
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Топ коментарі
+22
та і латиноамериканські наркокартелі не будуть проти, логістику таке сильно полегшить
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13.05.2026 07:05 Відповісти
+18
Канаду брав , Гренландію Брав , Венесуелу не брав
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13.05.2026 07:04 Відповісти
+7
В рот він брав, а не Канаду і Гренландію.
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13.05.2026 07:06 Відповісти

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