Трамп натякнув на Венесуелу як на 51-й штат США і розмістив провокативне зображення. ФОТО

Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначний натяк на можливе приєднання Венесуели до Сполучених Штатів як 51-го штату.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своїй соцмережі Truth Social він оприлюднив зображення карти Венесуели, оформленої у кольорах американського прапора, з написом "51-й штат".

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Жодних коментарів під зображенням Трамп не залишив.

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Як повідомлялося, тимчасова лідерка Родрігес напередодні відкинула ідею глави Білого дому Дональда Трампа про те, що її країна має стати 51-м штатом США.

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Що передувало

Нагадаємо, 11 травня Трамп у телефонній розмові з журналістом Fox News Джоном Робертсом заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".

Риторика Трампа

Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.

Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

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