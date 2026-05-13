Трамп натякнув на Венесуелу як на 51-й штат США і розмістив провокативне зображення. ФОТО
Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначний натяк на можливе приєднання Венесуели до Сполучених Штатів як 51-го штату.
Як інформує Цензор.НЕТ, у своїй соцмережі Truth Social він оприлюднив зображення карти Венесуели, оформленої у кольорах американського прапора, з написом "51-й штат".
Жодних коментарів під зображенням Трамп не залишив.
Як повідомлялося, тимчасова лідерка Родрігес напередодні відкинула ідею глави Білого дому Дональда Трампа про те, що її країна має стати 51-м штатом США.
Що передувало
- Нагадаємо, 11 травня Трамп у телефонній розмові з журналістом Fox News Джоном Робертсом заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".
Риторика Трампа
- Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.
- Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.
Топ коментарі
+22 Сліпий
показати весь коментар13.05.2026 07:05 Відповісти Посилання
+18 Fox Fox #573921
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+7 Ласкавий звір
показати весь коментар13.05.2026 07:06 Відповісти Посилання
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