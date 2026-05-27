Около 30 экспонатов музея "Чернобыль" удалось спасти из-под завалов. ФОТОрепортаж
Сотрудникам Национального музея "Чернобыль", пострадавшего от российского удара 24 мая, удалось спасти около 30 экспонатов.
Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Во время поисковых работ непосредственно из разбитого, засыпанного обломками экспозиционного зала удалось извлечь и сохранить около 30 бесценных артефактов. Найти их уцелевшими под тоннами бетона — это колоссальное достижение, наша большая общая победа над разрушением. Каждый поднятый из пыли экспонат — это как глоток свежего воздуха для всего музея.
Рядом с этими сокровищами мы нашли и куски металла от ракеты, которая попала в здание — немого свидетеля военного преступления. Но мы не задерживаем на них взгляд. Мы идем дальше", — отметили там.
Сейчас команда музея продолжает разбор завалов и поиск уцелевших экспонатов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по заповеднику "Древний Киев", уничтожен музей "Чернобыль", повреждены исторические памятники.
- Около 40% экспонатов Национального музея "Чернобыль" были безвозвратно утрачены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль