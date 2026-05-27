Около 30 экспонатов музея "Чернобыль" удалось спасти из-под завалов. ФОТОрепортаж

Сотрудникам Национального музея "Чернобыль", пострадавшего от российского удара 24 мая, удалось спасти около 30 экспонатов.

Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Во время поисковых работ непосредственно из разбитого, засыпанного обломками экспозиционного зала удалось извлечь и сохранить около 30 бесценных артефактов. Найти их уцелевшими под тоннами бетона — это колоссальное достижение, наша большая общая победа над разрушением. Каждый поднятый из пыли экспонат — это как глоток свежего воздуха для всего музея.

Рядом с этими сокровищами мы нашли и куски металла от ракеты, которая попала в здание — немого свидетеля военного преступления. Но мы не задерживаем на них взгляд. Мы идем дальше", — отметили там.

Сейчас команда музея продолжает разбор завалов и поиск уцелевших экспонатов.

Удар по музею
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по заповеднику "Древний Киев", уничтожен музей "Чернобыль", повреждены исторические памятники.
  • Около 40% экспонатов Национального музея "Чернобыль" были безвозвратно утрачены.

а из квартир людей что удаётся сохранить, что то я не слышал? может сейфы, ценности, документы? бегом всё на свалки мэров а там СВОи чёрные копатели перебирают?
27.05.2026 12:01 Ответить
 
 