Около 30 экспонатов музея "Чернобыль" удалось спасти из-под завалов. ФОТОрепортаж

Сотрудникам Национального музея "Чернобыль", пострадавшего от российского удара 24 мая, удалось спасти около 30 экспонатов.

Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.

"Во время поисковых работ непосредственно из разбитого, засыпанного обломками экспозиционного зала удалось извлечь и сохранить около 30 бесценных артефактов. Найти их уцелевшими под тоннами бетона — это колоссальное достижение, наша большая общая победа над разрушением. Каждый поднятый из пыли экспонат — это как глоток свежего воздуха для всего музея.

Рядом с этими сокровищами мы нашли и куски металла от ракеты, которая попала в здание — немого свидетеля военного преступления. Но мы не задерживаем на них взгляд. Мы идем дальше", — отметили там.

Сейчас команда музея продолжает разбор завалов и поиск уцелевших экспонатов.









Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по заповеднику "Древний Киев", уничтожен музей "Чернобыль", повреждены исторические памятники.

Около 40% экспонатов Национального музея "Чернобыль" были безвозвратно утрачены.

