Близько 30 експонатів музею "Чорнобиль" вдалося врятувати з-під завалів. ФОТОрепортаж

Працівникам Національного музею "Чорнобиль", який було пошкоджено російським ударом 24 травня, вдалося врятувати близько 30 експонатів.

Про це повідомила пресслужба музею, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Під час пошукових робіт безпосередньо з розтрощеної, засипаної уламками експозиційної зали вдалося вирвати й зберегти близько 30 безцінних артефактів. Знайти їх вцілілими під тонами бетону - це колосальне досягнення, наша велика спільна перемога над руйнуванням. Кожна піднята з пилу пам'ятка - це наче ковток свіжого повітря для всього музею.

Поруч із цими скарбами ми знайшли й шматки металу від ракети, яка поцілила в будівлю - німого свідка воєнного злочину. Але ми не затримуємо на них погляд. Ми йдемо далі", - зазначили там.

Наразі команда музею продовжує розбір завалів та пошук вцілілих експонатів.









Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ завдала удару по заповіднику "Стародавній Київ", знищено музей "Чорнобиль", пошкоджено історичні пам’ятки.

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" були безповоротно втрачені.

